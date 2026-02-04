Desde el polo tecnológico de São Paulo, Ada está cambiando la formación en TI en Brasil: ya ha ayudado a más de 500.000 estudiantes a abrirse paso en la economía digital. Ada ofrece programas gratuitos patrocinados por empresas en tres líneas: formación con contratación, actualización de competencias y reconversión profesional. Empezó como una escuela local de programación. Hoy forma a perfiles muy distintos, desde recién graduados de bachillerato hasta ingenieros sénior, junto a empresas como Google, Uber y grandes bancos brasileños como Santander.

Ada planea convertirse en una plataforma de software como servicio (SaaS) en la que los clientes suban sus propios contenidos. Para eso necesitaba entregar vídeo de forma segura, escalable y a un coste asumible. El alojamiento de vídeos y el streaming de Kinescope se convirtieron en la base de ese cambio: Ada puede crecer sin renunciar a su vocación inclusiva.

En sus propias palabras

«La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas mientras nos preparamos para nuestras ambiciones globales de SaaS».

— Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada

El contexto del mercado brasileño

Clases online y presenciales de Ada

El ecosistema tecnológico de Brasil se mueve rápido, pero tiene sus dificultades, y eso marca el enfoque formativo de Ada. Estas son las claves:

Falta de talento . Faltan ingenieros sénior, y la competencia por ellos es dura: multinacionales como Google y Amazon pujan contra líderes locales de sectores cercanos como Santander. Los salarios suben y se forman cuellos de botella.

. Faltan ingenieros sénior, y la competencia por ellos es dura: multinacionales como Google y Amazon pujan contra líderes locales de sectores cercanos como Santander. Los salarios suben y se forman cuellos de botella. Cambio de carrera . Profesionales del derecho o la empresa se pasan a la tecnología, donde un desarrollador júnior suele ganar más que sus colegas de otros sectores. Por eso crece la demanda de reconversión.

. Profesionales del derecho o la empresa se pasan a la tecnología, donde un desarrollador júnior suele ganar más que sus colegas de otros sectores. Por eso crece la demanda de reconversión. Brecha de conectividad. El 20 % de la población rural de Brasil no tiene una conexión a internet fiable. Las plataformas EdTech tienen que funcionar con poco ancho de banda para llegar a esas comunidades.

Los programas gratuitos de Ada responden a estas necesidades: actualizan y reconvierten a los estudiantes para abrirles nuevas oportunidades profesionales. Y su apuesta por la inclusión garantiza el acceso tanto en la ciudad como en el campo.

El reto

Todos los cursos digitales de Ada en una sola plataforma

Para conectar a las empresas con quienes quieren dedicarse a la tecnología, Ada creó una plataforma propia con cursos en vídeo, clases en directo y evaluaciones con IA, organizados en itinerarios de aprendizaje. El vídeo es el centro de este modelo, así que necesita una plataforma de entrega fiable. Kinescope se convirtió en un socio clave: entrega el contenido de forma segura y rápida. Pero no siempre fue así.

El rápido crecimiento de Ada sacó a la luz problemas serios en la entrega de vídeo. Al principio, la empresa usaba YouTube. Era gratis, pero los enlaces eran públicos: eso ponía en riesgo la propiedad intelectual y la confianza de los clientes. El paso a Mux dio más control, pero los costes se dispararon y la sostenibilidad financiera empezó a preocupar.

Los estudiantes hablan portugués, español e inglés, y algunos tienen discapacidad auditiva. Para que todos pudieran seguir las clases, hacían falta subtítulos en varios idiomas. Ada se prepara además para ampliar el modelo SaaS, en el que los clientes subirán sus propios vídeos. Por eso necesitaba con urgencia una plataforma de vídeo escalable, segura y fácil de usar, que sostuviera las alianzas con empresas y los futuros flujos de trabajo de los clientes.

Costes desbocados . Los precios de Mux eran insostenibles para 60.000 estudiantes que veían 15 horas cada uno.

. Los precios de Mux eran insostenibles para 60.000 estudiantes que veían 15 horas cada uno. Riesgos de seguridad . Con los enlaces públicos de YouTube, cualquiera podía acceder al contenido sin autorización.

. Con los enlaces públicos de YouTube, cualquiera podía acceder al contenido sin autorización. Accesibilidad . Los subtítulos en varios idiomas eran imprescindibles para un alumnado tan diverso.

. Los subtítulos en varios idiomas eran imprescindibles para un alumnado tan diverso. Eficiencia operativa . El equipo es pequeño y necesitaba una plataforma intuitiva, con una UX/UI clara.

. El equipo es pequeño y necesitaba una plataforma intuitiva, con una UX/UI clara. Integración futura. Las API eran esenciales para los flujos SaaS previstos.

La solución

Vista previa de una lección con vídeo en el reproductor de Kinescope

Hoy Ada tiene 27 itinerarios de aprendizaje con unas 25 horas de contenido cada uno, es decir, unas 675 horas en total. Mientras lidiaba con los costes de Mux y los fallos de seguridad de YouTube, el responsable técnico de Ada descubrió Kinescope por casualidad. En una demo vio que Kinescope podía reducir los costes un 60 % frente a Mux. Además, ofrecía funciones pensadas para crecer y para la inclusión: subtítulos en varios idiomas, entrega segura y API para la futura plataforma SaaS. Estas ventajas decidieron el cambio a Kinescope.

El equipo de Kinescope se encargó de la migración: trasladó todo el contenido en menos de dos meses y automatizó el proceso con los ID de Mux, así que los desarrolladores apenas tuvieron que intervenir. Con una interfaz intuitiva, el pequeño equipo de Ada gestiona los vídeos sin esfuerzo, y las personas sin perfil técnico suben los subtítulos. El reproductor insertado, la entrega segura basada en ID y el soporte ágil por Slack crearon una relación de confianza y sentaron las bases para el contenido que subirán los clientes.

Streaming rentable . Bajaron los costes, y eso permitió ampliar los programas.

. Bajaron los costes, y eso permitió ampliar los programas. Migración sin fricciones . Se trasladaron unas 700 horas de contenido en menos de dos meses.

. Se trasladaron de contenido en menos de dos meses. Subtítulos accesibles . Subtítulos en portugués, español e inglés, fáciles de subir.

. Subtítulos en portugués, español e inglés, fáciles de subir. CDN. Una red global de servidores entrega el contenido rápido en cualquier lugar.

Una red global de servidores entrega el contenido rápido en cualquier lugar. Reproductor insertado . Reproduce los cursos y los vídeos de bienvenida dentro de una interfaz propia.

. Reproduce los cursos y los vídeos de bienvenida dentro de una interfaz propia. API listas para SaaS . Preparadas para que los clientes suban sus vídeos.

. Preparadas para que los clientes suban sus vídeos. Soporte fiable. La asistencia por Slack resolvía los problemas rápido.

Los resultados

Con Kinescope, Ada ha cambiado su forma de impartir formación en TI, con resultados medibles. Al recortar los costes de streaming, Ada pudo reinvertir en sus programas gratuitos y llegar a más estudiantes. La plataforma escaló sin problemas hasta 60.000 usuarios simultáneos, el volumen que sostiene las alianzas con Google, Uber y entidades financieras. Las funciones de accesibilidad, como los subtítulos en varios idiomas y el control de velocidad (hasta 2×), aumentaron la participación: los estudiantes valoran poder estudiar desde cualquier sitio.

La entrega basada en ID sustituyó a los enlaces vulnerables de YouTube y reforzó la confianza de los clientes en las alianzas con empresas. La interfaz intuitiva y las API simplificaron el trabajo: el pequeño equipo de Ada ahorra tiempo y está listo para la transición a SaaS. Y lo más importante: el 30 % de los estudiantes ya ha conseguido un empleo en tecnología o un ascenso. Cada uno tiene su propia historia de esfuerzo, y Ada la acompañó.

Interfaz del reproductor con subtítulos y ajuste de calidad

Resultados clave

Impacto financiero . Una reducción de costes del 60 % impulsó el crecimiento de los programas.

. Una impulsó el crecimiento de los programas. Escalabilidad global . Ahora admite flujos y estudiantes ilimitados para los clientes empresariales.

. Ahora admite flujos y estudiantes ilimitados para los clientes empresariales. Más participación . Los subtítulos, la reproducción adaptada al móvil y el control de velocidad permiten aprender con flexibilidad.

. Los subtítulos, la reproducción adaptada al móvil y el control de velocidad permiten aprender con flexibilidad. Más seguridad . La entrega basada en ID protege la propiedad intelectual.

. La entrega basada en ID protege la propiedad intelectual. Eficiencia operativa . La gestión es más sencilla para el equipo.

. La gestión es más sencilla para el equipo. Impacto global. El 30 % de los estudiantes consiguió un empleo en tecnología o un ascenso.

«Kinescope ofrece una solución de vídeo completa, accesible y rentable, con un soporte inigualable, que nos permite escalar a nivel global».

— Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada

Próximos pasos

Ada quiere que el 80 % de sus ingresos proceda del software a través de su futura plataforma SaaS, y Kinescope tendrá un papel central en ese plan. Estas son las próximas iniciativas:

Autonomía de los clientes . Subida de vídeos por API para dar flexibilidad a la plataforma.

. Subida de vídeos por API para dar flexibilidad a la plataforma. Streaming en directo . Kinescope para unificar las clases en directo y los webinars.

. Kinescope para unificar las clases en directo y los webinars. Analítica avanzada . Un panel de analítica propio con los datos de Kinescope para seguir la participación y mejorar los cursos.

. Un panel de analítica propio con los datos de Kinescope para seguir la participación y mejorar los cursos. Mejoras con IA. Evaluaciones con IA más completas para dar feedback personalizado.

Con estas iniciativas, Ada consolidará su posición como referente de la EdTech brasileña, con Kinescope como socio de confianza para ofrecer formación escalable y accesible en todo el mundo.

Conclusión

Kinescope ha ayudado a Ada a escalar su misión y a llevar formación en TI de calidad a más de 500.000 estudiantes en todo el mundo. Con costes más bajos, más accesibilidad y una plataforma que crece sin fricciones, Ada ha superado los retos del mercado brasileño y ha ganado alcance global. Ahora que Ada se prepara para su etapa SaaS, Kinescope sigue siendo una pieza clave.