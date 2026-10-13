DRM incluido, sin extras
En Mux, el DRM es un extra: 100 $ al mes más 0,003 $ por cada licencia, y solo con la calidad de vídeo plus o premium. Kinescope incluye Widevine y FairPlay en todos los planes de pago, desde 10 € al mes.
En Mux, el DRM es un extra: 100 $ al mes más 0,003 $ por cada licencia, y solo con la calidad de vídeo plus o premium. Kinescope incluye Widevine y FairPlay en todos los planes de pago, desde 10 € al mes.
Mux incrusta una imagen fija en el vídeo, y su documentación indica que no admite marcas de agua por usuario ni forenses. Kinescope añade una marca de agua dinámica con los datos de cada espectador: si una copia se filtra, señala la cuenta de la que salió.
Los SDK de reproductor de Mux para iOS y Android están en beta pública, y Flutter o React Native necesitan un puente hacia ellos. Kinescope publica SDK de código abierto para iOS, Android, Flutter, React Native, React, Vue y Angular.
Mux cobra la codificación, el almacenamiento y la entrega por minuto, y multiplica el precio base por 1,25 en 1080p, por 2 en 2K y por 4 en 4K. Kinescope cobra la entrega desde 0,03 €/GB, y baja hasta 0,01 €/GB según el volumen, más 0,01 € por minuto de procesamiento, una sola vez al subir el vídeo.
Kinescope se compromete a un 99,98 % de disponibilidad mensual, con SLA económico en el plan Mega. Mux no publica ningún porcentaje: los SLA llegan con su plan Enterprise, con contratos a medida desde 3000 $ al mes.
Nuestro equipo automatiza el traslado con los asset ID de Mux. Ada trasladó unas 700 horas de cursos desde Mux en menos de dos meses y redujo sus costes de vídeo en torno a un 60 %.
Automatizamos el traslado con los asset ID de Mux, así que cada vídeo de Kinescope queda enlazado a su original en Mux. Ada trasladó unas 700 horas de cursos en menos de dos meses y redujo sus costes de vídeo en torno a un 60 %. Te acompañamos durante todo el proceso, con soporte en inglés y portugués.
100 minutos de almacenamiento y 200 GB de tráfico al mes. Sin tarjeta.
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https://api.kinescope.io/mcp en beta pública y es compatible con Cursor, Claude Desktop, Claude Code y otros clientes MCP. Con tu token de API, un agente busca y edita vídeos, organiza proyectos y listas de reproducción, consulta la analítica y gestiona directos. Las operaciones de borrado están desactivadas. La configuración está en el centro para desarrolladores.