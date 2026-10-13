Logo de KinescopeKinescope vs Mux:
la alternativa a Mux con DRM incluido

Mux es un conjunto de API que cobra por minuto, y su DRM es un extra de pago: 100 $ al mes más 0,003 $ por licencia. Kinescope da a los desarrolladores una API REST, webhooks, un servidor MCP y SDK de código abierto para iOS, Android, Flutter y React Native. Widevine y FairPlay, la marca de agua por espectador y un gestor de vídeos listo para usar vienen incluidos desde 10 € al mes.
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Diferencias clave

DRM incluido, sin extras

En Mux, el DRM es un extra: 100 $ al mes más 0,003 $ por cada licencia, y solo con la calidad de vídeo plus o premium. Kinescope incluye Widevine y FairPlay en todos los planes de pago, desde 10 € al mes.

Marca de agua por espectador

Mux incrusta una imagen fija en el vídeo, y su documentación indica que no admite marcas de agua por usuario ni forenses. Kinescope añade una marca de agua dinámica con los datos de cada espectador: si una copia se filtra, señala la cuenta de la que salió.

SDK de reproductor para cada stack móvil

Los SDK de reproductor de Mux para iOS y Android están en beta pública, y Flutter o React Native necesitan un puente hacia ellos. Kinescope publica SDK de código abierto para iOS, Android, Flutter, React Native, React, Vue y Angular.

Pago por GB, sin tarifa por minuto y resolución

Mux cobra la codificación, el almacenamiento y la entrega por minuto, y multiplica el precio base por 1,25 en 1080p, por 2 en 2K y por 4 en 4K. Kinescope cobra la entrega desde 0,03 €/GB, y baja hasta 0,01 €/GB según el volumen, más 0,01 € por minuto de procesamiento, una sola vez al subir el vídeo.

Un objetivo de disponibilidad publicado

Kinescope se compromete a un 99,98 % de disponibilidad mensual, con SLA económico en el plan Mega. Mux no publica ningún porcentaje: los SLA llegan con su plan Enterprise, con contratos a medida desde 3000 $ al mes.

Un equipo que te saca de Mux

Nuestro equipo automatiza el traslado con los asset ID de Mux. Ada trasladó unas 700 horas de cursos desde Mux en menos de dos meses y redujo sus costes de vídeo en torno a un 60 %.

Comparativa de un vistazo

Modelo de precios
Por GB: entrega desde 0,03 €/GB, procesamiento a 0,01 €/min una sola vez
Por minuto de codificación, almacenamiento y entrega; 4K a 4× el precio base
DRM (Widevine + FairPlay)
Incluido desde 10 €/mes
Extra de 100 $/mes + 0,003 $ por licencia
Marca de agua
Dinámica, por espectador
Imagen fija incrustada; sin marca de agua por usuario
SDK de reproductor para móvil
iOS, Android, Flutter, React Native, de código abierto
iOS y Android en beta pública; Flutter y React Native mediante un puente
Ingesta de directos
RTMP, RTMPS, SRT
RTMP, RTMPS, SRT
Latencia en directo
5–10 s por RTMP
Estándar 25–30 s; reducida 12–20 s; baja latencia desde 5 s
Servidor MCP para agentes de IA
Sí (beta pública)
Dónde se guardan los datos
Centros de datos en la UE por defecto (empresa neerlandesa)
Región de ingesta de directos: EE. UU. Este, EE. UU. Oeste o Europa
SLA de disponibilidad
Objetivo del 99,98 %, SLA económico en Mega
Sin porcentaje publicado; SLA en Enterprise

¿Dejas Mux? Nuestro equipo traslada tu biblioteca

Automatizamos el traslado con los asset ID de Mux, así que cada vídeo de Kinescope queda enlazado a su original en Mux. Ada trasladó unas 700 horas de cursos en menos de dos meses y redujo sus costes de vídeo en torno a un 60 %. Te acompañamos durante todo el proceso, con soporte en inglés y portugués.

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Cuándo elegir cada uno

Elige Kinescope si necesitas:

una API de vídeo con el resto de la plataforma incluido: DRM con Widevine y FairPlay, marca de agua por espectador, SDK de código abierto para cada stack móvil, un gestor de vídeos que tus editores pueden usar, datos en la UE por defecto y un equipo que hace la migración por ti.

Elige Mux si necesitas:

PlayReady, precios por minuto con codificación gratis en calidad basic y 100.000 minutos entregados gratis al mes, Mux Data para la analítica de calidad de experiencia o flujos de IA como el doblaje y la moderación de Mux Robots (beta).

Kinescope: una API de vídeo con la plataforma incluida

DRM desde el primer día

Widevine y FairPlay en todos los planes de pago desde 10 € al mes, sin cuota adicional ni cobro por licencia. Además, marca de agua dinámica por espectador, enlaces firmados y restricciones por dominio.

API, SDK y MCP

Una API REST, 7 tipos de evento de webhook, SDK de código abierto para iOS, Android, Flutter, React, React Native, Vue y Angular, y un servidor MCP con el que los agentes de IA buscan y editan vídeos y gestionan directos.

CDN propio

Infraestructura propia, sin reventa de AWS ni de Cloudflare, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, con un objetivo de disponibilidad mensual del 99,98 %.

Directos

Emite en directo por RTMP, RTMPS o SRT desde OBS, vMix o un codificador por hardware, guarda la grabación automática y deja que los webhooks de directos avisen a tu backend cuando el codificador se conecta.

Un gestor de vídeos para todo el equipo

Los editores suben, organizan y publican desde el panel: proyectos, carpetas, listas de reproducción, plantillas de reproductor, subtítulos y capítulos con IA. Tu código trabaja con los mismos vídeos a través de la API.

Un precio previsible

Planes desde 10 € al mes con pago por uso: entrega desde 0,03 €/GB hasta 0,01 €/GB, almacenamiento desde 0,03 €/GB y procesamiento a 0,01 € por minuto, una sola vez. Sin cuota por usuario y sin contrato anual.

Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Prueba Kinescope gratis

100 minutos de almacenamiento y 200 GB de tráfico al mes. Sin tarjeta.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Los dos ofrecen una API REST, webhooks y un servidor MCP para agentes de IA. En una app móvil, la diferencia está en el reproductor y el DRM. Kinescope publica SDK de reproductor de código abierto para iOS, Android, Flutter y React Native. Los SDK de Mux para iOS y Android están en beta pública, y las apps en Flutter o React Native se conectan a ellos mediante un puente (mux.com, septiembre de 2026). Widevine y FairPlay vienen incluidos en los planes de pago de Kinescope. En Mux, el DRM es un extra de 100 $ al mes más 0,003 $ por licencia. La referencia de la API, los SDK y una demo en vivo de la Player API están en la página API de vídeo de Kinescope.

No en el precio base. Mux vende el DRM (Widevine, PlayReady y FairPlay) como un extra de 100 $ al mes más 0,003 $ por licencia, solo con la calidad de vídeo plus o premium. Para FairPlay necesitas tu propio certificado de Apple (mux.com, septiembre de 2026). Kinescope incluye Widevine y FairPlay en todos los planes de pago desde 10 € al mes, y el precio es el mismo si proteges un vídeo o toda la biblioteca.

Mux cobra por minuto. La codificación es gratis con la calidad basic y empieza en 0,025 $ por minuto con la calidad plus en 720p. El almacenamiento empieza en 0,0024 $ por minuto al mes y la entrega en 0,0008 $ por minuto. El precio base se multiplica por 1,25 en 1080p, por 2 en 2K y por 4 en 4K. Los primeros 100.000 minutos entregados cada mes son gratis (mux.com, septiembre de 2026). Kinescope cobra por GB: entrega desde 0,03 €/GB, que baja hasta 0,01 €/GB según el volumen, almacenamiento desde 0,03 €/GB y 0,01 € por minuto de procesamiento, una sola vez al subir el vídeo, con planes desde 10 € al mes. Consulta los precios.

Sí. Nuestro equipo automatiza el traslado con los asset ID de Mux, así que cada vídeo de Kinescope queda enlazado a su original en Mux. Ada, una empresa brasileña de formación tecnológica que pagan los empleadores, trasladó unas 700 horas de cursos desde Mux en menos de dos meses y redujo sus costes de vídeo en torno a un 60 %. Lee el caso de Ada.
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