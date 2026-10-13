Mux 100 $ + 50.000 × 0,003 $ 250 $/mes Kinescope Widevine + FairPlay incluido Ejemplo: 50.000 reproducciones protegidas al mes DRM incluido, sin extras En Mux, el DRM es un extra: 100 $ al mes más 0,003 $ por cada licencia, y solo con la calidad de vídeo plus o premium. Kinescope incluye Widevine y FairPlay en todos los planes de pago, desde 10 € al mes.

LOGO Mux imagen fija ana@escuela.es · 81.23.x.x Kinescope por espectador Marca de agua por espectador Mux incrusta una imagen fija en el vídeo, y su documentación indica que no admite marcas de agua por usuario ni forenses. Kinescope añade una marca de agua dinámica con los datos de cada espectador: si una copia se filtra, señala la cuenta de la que salió.

iOS Android Flutter React Native Kinescope ✓✓✓✓ Mux betabetapuentepuente SDK de reproductor para cada stack móvil Los SDK de reproductor de Mux para iOS y Android están en beta pública, y Flutter o React Native necesitan un puente hacia ellos. Kinescope publica SDK de código abierto para iOS, Android, Flutter, React Native, React, Vue y Angular.

1× 720p 1,25× 1080p 2× 2K 4× 4K Mux por minuto, sube con la resolución 0,03 € inicio 0,02 € 1000 GB 0,015 € 6000 GB 0,01 € 21.000 GB Kinescope por GB, baja con el volumen Pago por GB, sin tarifa por minuto y resolución Mux cobra la codificación, el almacenamiento y la entrega por minuto, y multiplica el precio base por 1,25 en 1080p, por 2 en 2K y por 4 en 4K. Kinescope cobra la entrega desde 0,03 €/GB, y baja hasta 0,01 €/GB según el volumen, más 0,01 € por minuto de procesamiento, una sola vez al subir el vídeo.

Kinescope 99,98 % objetivo mensual · SLA económico en Mega Mux — sin % publicado · SLA en Enterprise Un objetivo de disponibilidad publicado Kinescope se compromete a un 99,98 % de disponibilidad mensual, con SLA económico en el plan Mega. Mux no publica ningún porcentaje: los SLA llegan con su plan Enterprise, con contratos a medida desde 3000 $ al mes.