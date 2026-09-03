Sobre EBAC

EBAC enseña profesiones digitales online —diseño, programación, marketing, arquitectura— como una vía más asequible hacia un trabajo mejor pagado para adultos de toda Latinoamérica. El equipo lo llama upskilling y reskilling: una forma más rápida y asequible de ascender o cambiar de sector sin cursar una carrera completa. De hecho, la mayoría de los estudiantes se está reciclando hacia un campo nuevo para ellos.

Esa misión llega hoy a 170.000 estudiantes de pago en Brasil y México, y a cerca de 190.000 en total si se cuentan los cursos introductorios gratuitos. EBAC nació de una escuela de diseño presencial fundada en São Paulo en 2016, pasó a online cuando la pandemia impidió dar clase en persona y, a medida que crecía la demanda, se expandió de Brasil a México, con una pequeña presencia en Colombia y Perú.

El vídeo recorre todos los cursos de EBAC. Sobre los vídeos, el equipo añade introducciones, material de buenas prácticas, presentaciones, cuestionarios y tareas prácticas. A este enfoque lo llaman «aprender con cuatro sentidos»: ves, escuchas, lees y haces.

Los profesores son profesionales de su sector y no videógrafos, así que EBAC graba todo en su propio estudio para mantener la imagen y el sonido a un nivel constante.

Un curso en la plataforma de EBAC, construido lección a lección en torno al vídeo

Buena parte de la plataforma pasa por Denis Korovkin, responsable del equipo de LMS de EBAC. Se incorporó en 2021 para construir la plataforma de aprendizaje y llevó él mismo el paso a Kinescope. La migración fue cosa suya, así que le pedimos que nos la contara.

El mercado que convirtió el coste en el factor decisivo

EBAC arrancó en un terreno abierto: Brasil era la mayor economía de Latinoamérica y atraía la mayor parte de la inversión edtech de la región (L.E.K., 2023), la demanda de competencias digitales superaba con creces la oferta (Brasscom, 2021) y la educación online de calidad escaseaba o era cara. Los primeros años de crecimiento fueron intensos, lo bastante para cerrar varias rondas de inversión.

Después el mercado se endureció. La financiación de capital riesgo para edtech cayó casi un 90 % desde su pico de 2021 (HolonIQ, 2025). El tipo de interés de referencia de Brasil, la Selic, se mantuvo en el máximo del ciclo, un 13,75 %, durante 2022–23 (Banco Central do Brasil), y los créditos que financian muchas matrículas se encarecieron mucho. Los jugadores más débiles se quedaron por el camino y los que sobrevivieron apostaron por la disciplina. Para una plataforma cuyo mayor gasto recurrente es el vídeo, eso significaba revisar a fondo cuánto costaba.

El reto: una factura de vídeo que crecía en la dirección equivocada

Durante años EBAC alojó su catálogo en Kaltura, una plataforma de vídeo con larga trayectoria en educación. Kaltura era fiable: solo se caía cuando caía el propio servicio en la nube, AWS, y el contenido tenía que estar disponible las 24 horas.

El problema principal era la forma de la factura. A medida que crecía la biblioteca, los complementos por volumen de almacenamiento y por tráfico se sumaban al contrato base, y el total mensual no paraba de subir. EBAC aloja hoy 26 TB de vídeo y añade más o menos 1 TB cada mes. Con Kaltura, ese crecimiento se traducía directamente en una factura cada vez mayor por funciones que el equipo nunca usaba. El contrato estaba a punto de renovarse en plena campaña de recorte de costes en toda la empresa, así que el momento lo decidió todo.

Había una segunda carencia, más discreta: los subtítulos. Todos los vídeos de EBAC los llevan y, como algunos estudiantes tienen problemas de audición, la accesibilidad es un requisito estricto. Los subtítulos automáticos de Kaltura tenían una precisión de alrededor del 80 %, más o menos el nivel de YouTube: se podían leer, pero eran demasiado toscos para dejarlos sin editar. Cuando un curso necesitaba subtítulos limpios, los editores tenían que rehacerlos a mano y volver a subirlos.

Por qué Kinescope

Cuando Kinescope contactó con EBAC en una conversación comercial, ofreció acceso de prueba completo, API incluida. Con eso, el equipo de Denis montó una configuración de prueba y fue pasando estudiantes reales por etapas, sin jugarse la plataforma a un único cambio. Al compararlo con calma, varias cosas encajaron:

Precio por consumo. EBAC pagaría por el uso real y no por niveles de margen que no necesitaba.

EBAC pagaría por el uso real y no por niveles de margen que no necesitaba. DRM incluido. La protección del contenido venía con la plataforma; Kaltura la cobraba aparte.

La protección del contenido venía con la plataforma; Kaltura la cobraba aparte. Una API pensada para desarrolladores. La documentación estaba en orden, algo clave para un equipo que lo gestiona todo por código.

La documentación estaba en orden, algo clave para un equipo que lo gestiona todo por código. Una persona al otro lado. Menos una especificación que una sensación.

Kaltura es una gran máquina corporativa. Aquí [en Kinescope] son personas reales: un chat de Telegram al que podemos acudir si algo no funciona.

El equipo también analizó las alternativas con rigor: alojarlo todo por su cuenta en AWS salía caro, y Panda Video presupuestó un coste de tráfico superior al de Kaltura. La decisión se tomó dentro del equipo de desarrollo y la dirección la aprobó con un argumento sencillo: se ahorraría unas ocho veces.

Una migración rápida y un reproductor a medida

La mayor parte del esfuerzo se fue en las conexiones, más que en el traslado en sí. En unos dos meses, el equipo redirigió sus herramientas de administración y sus scripts a la API de Kinescope y escribió un script de migración que trasladó toda la biblioteca de 16 TB en un par de semanas. Los estudiantes pasaron de forma gradual: primero en grupos de prueba y después con el volumen completo. Para ellos el cambio ha sido casi invisible, y la plataforma se ha mantenido estable en todo momento.

Simplemente decidimos que no renovaríamos el contrato con Kaltura, pasamos todo el tráfico a Kinescope y adelante.

En el día a día, el flujo está automatizado de principio a fin: un vídeo terminado llega a una carpeta de Google Drive, Kinescope lo importa automáticamente y aparece en la plataforma listo para usar. Nadie del equipo de contenido entra directamente en Kinescope; la automatización cubre ese paso, así que no hay ninguna cuenta de gestor.

La transcripción en paralelo de EBAC, integrada en el reproductor de Kinescope

Quedaba una pieza por ajustar a mano: el reproductor. EBAC necesitaba un botón que el reproductor de Kinescope todavía no admitía: un interruptor para una transcripción en paralelo que se desplaza junto al vídeo y resalta cada palabra a medida que se pronuncia. Así que Kinescope abrió la API del reproductor específicamente para EBAC, y el equipo pudo integrar sus propios botones en el reproductor.

Los resultados: menos costes, IA más limpia y una red que se pone al día

Antes de las cifras, Denis tiene claro qué es lo que Kinescope hace bien.

Lo principal es que el contenido funcione rápido, bien, sin retrasos y de forma fiable. Todo lo demás es secundario.

Al final de su contrato con Kaltura, EBAC pagaba una factura mensual de cuatro cifras por alojar su vídeo. Con el precio por consumo de Kinescope, para los mismos volúmenes, el coste sale unas 8 veces menor.

Por ahora EBAC ni siquiera paga eso. La red de Kinescope todavía no cubre del todo el alcance de EBAC dentro de Brasil: unos cientos de estudiantes de ciertas redes no siempre consiguen cargar un vídeo. El equipo cubre ese hueco con una copia de respaldo en S3, que sirve el archivo desde su propio almacenamiento cuando la fuente principal se atasca, mientras Kinescope amplía capacidad pensada precisamente para la huella de EBAC. Hasta que esté lista, la escuela no recibe factura.

Si el ahorro era la victoria esperada, los subtítulos fueron la sorpresa: los de Kinescope salieron lo bastante precisos para usarlos sin tocar, y eso permitió a EBAC desechar todo un sistema interno.

Para producir sus transcripciones y alimentar su IA, el equipo extraía el audio de cada vídeo, lo pasaba por su propio reconocimiento de voz para reconstruir los subtítulos y, a partir de ahí, generaba una transcripción. Cuando los subtítulos de Kinescope llegaron limpios desde el primer momento, el paso de reconocimiento desapareció por completo.

Los subtítulos salen con un nivel muy bueno desde el principio, ni siquiera hace falta corregirlos. Tiramos nuestro propio sistema. ¿Quién lo iba a decir?

Todo lo que viene después funciona ahora directamente con esos subtítulos: las transcripciones de EBAC, sus resúmenes con IA y un asistente que responde a las preguntas de los estudiantes. Como los subtítulos llevan códigos de tiempo, el asistente sabe en qué momento de la lección está cada estudiante.

El reproductor de Kinescope dentro de una lección de EBAC, con subtítulos activados y un panel de notas al lado

Qué viene ahora

EBAC sigue ampliando la capa de IA construida sobre los subtítulos: los resúmenes y el asistente del curso, que remiten a cada lección a través de su transcripción. El equipo también experimenta con cursos traducidos: toma un curso grabado en español para México y lo vuelve a doblar al portugués con la voz del mismo profesor. Ya hay un curso así publicado. Pase lo que pase, el vídeo sigue en el centro de cómo enseña EBAC.

Si le pides a Denis que lo resuma todo, le sale casi un eslogan:

Una API buena y cómoda. Trato cercano y humano. Rendimiento estable. Precios justos.

Cuéntanos cómo entregas vídeo. Nos adaptamos a ti.

Kinescope se encarga del alojamiento, la entrega, el DRM y los subtítulos, y se adapta a tu forma de trabajar, con un precio por consumo que sigue tu volumen real. Cuéntanos tu configuración y tus cifras, y te haremos un precio a medida.

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