Soporte de Kinescope

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Cómo contactar con nosotros

Chat integrado en la interfaz de Kinescope (esquina inferior izquierda del panel).

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Correo electrónico: hello@kinescope.io.

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Base de conocimientos y documentación

Centro de ayuda: guías y artículos.

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Horario y SLA

El soporte atiende todos los días.

Primera respuesta: en un plazo de 1 hora desde la solicitud.

Resolución del problema: en 1–2 días laborables (según la complejidad).