Soporte de Kinescope
Si tienes dudas sobre cómo instalar, usar o eliminar la app Speak u otros servicios de Kinescope, escríbenos por cualquiera de los canales de soporte.
Cómo contactar con nosotros
Chat integrado en la interfaz de Kinescope (esquina inferior izquierda del panel).
Telegram: chat de soporte.
Correo electrónico: hello@kinescope.io.
Teléfono: +31 (0) 591 23 90 27.
Base de conocimientos y documentación
Centro de ayuda: guías y artículos.
Horario y SLA
El soporte atiende todos los días.
Primera respuesta: en un plazo de 1 hora desde la solicitud.
Resolución del problema: en 1–2 días laborables (según la complejidad).