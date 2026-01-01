Vídeo para tiendas online

Crea reseñas y vídeos explicativos que te ayudan a vender más.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Pon el vídeo a trabajar para tu negocio

Añade vídeos a las fichas de producto y mide el interés de los compradores en cada artículo.

Mide los resultados

La analítica integrada de Kinescope registra cargas, reproducciones, porcentaje visto y los momentos en que crece el interés del espectador.

Integración en pocos clics

Inserta vídeos en tu tienda online copiando y pegando. Para configuraciones avanzadas, usa enlaces, códigos de inserción y fragmentos de código listos.

Más conversión y menos devoluciones

Usa el vídeo para vender más: insértalo en landing pages, fichas de producto y tu CMS, sin anuncios ni recomendaciones de terceros. Adapta el diseño del reproductor a cada plataforma.

Los vídeos cargan rápido gracias a la CDN, la transcodificación y una reproducción que se ajusta al dispositivo y la conexión de cada comprador. Analiza los datos, haz pruebas A/B y quédate con los formatos que mejor funcionan según la información recogida.

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Convierte reproducciones en ventas

Integración sencilla

Inserta vídeos en fichas de producto y landing pages con unos pocos clics.
Compatible con tu plataforma

Funciona con Tilda, Shopify y cualquier otro CMS.
Carga rápida

El reproductor pesa poco y no ralentiza la carga de la página.
Pensado para el móvil

Se adapta a cualquier tamaño de pantalla y dispositivo.
Vídeo de Kinescope insertado en la ficha de producto de una tienda online
Kinescope integrado con Tilda, Shopify y otras plataformas de e-commerce
Reproductor de Kinescope cargando rápido en una ficha de producto
Reproductor de Kinescope adaptado a la pantalla de una tienda en el móvil
Integración sencilla

Inserta vídeos en fichas de producto y landing pages con unos pocos clics.

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Compatible con tu plataforma

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Carga rápida

El reproductor pesa poco y no ralentiza la carga de la página.

Reproductor de Kinescope cargando rápido en una ficha de producto
Pensado para el móvil

Se adapta a cualquier tamaño de pantalla y dispositivo.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

No. El reproductor pesa poco y se sirve a través de una CDN. La calidad se elige según el dispositivo y la conexión de cada comprador, así que la página sigue cargando rápido.

En cualquier CMS o creador de tiendas que acepte un código de inserción, como Shopify o Tilda: basta con copiar y pegar. Para configuraciones más avanzadas tienes enlaces y fragmentos de código listos.

Sí. La analítica integrada registra cargas, reproducciones, porcentaje visto y los momentos de mayor interés de cada vídeo. Así relacionas las visualizaciones con cada ficha de producto.

No. No se reproduce nada antes, durante ni después de tu vídeo, y no hay recomendaciones que lleven a tus compradores a contenido ajeno.

No dejes ventas sobre la mesa.

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