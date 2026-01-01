Más conversión y menos devoluciones

Usa el vídeo para vender más: insértalo en landing pages, fichas de producto y tu CMS, sin anuncios ni recomendaciones de terceros. Adapta el diseño del reproductor a cada plataforma.

Los vídeos cargan rápido gracias a la CDN, la transcodificación y una reproducción que se ajusta al dispositivo y la conexión de cada comprador. Analiza los datos, haz pruebas A/B y quédate con los formatos que mejor funcionan según la información recogida.