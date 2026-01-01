Vídeo para tiendas online
Crea reseñas y vídeos explicativos que te ayudan a vender más.
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Pon el vídeo a trabajar para tu negocio
Añade vídeos a las fichas de producto y mide el interés de los compradores en cada artículo.
Mide los resultados
La analítica integrada de Kinescope registra cargas, reproducciones, porcentaje visto y los momentos en que crece el interés del espectador.
Integración en pocos clics
Inserta vídeos en tu tienda online copiando y pegando. Para configuraciones avanzadas, usa enlaces, códigos de inserción y fragmentos de código listos.
Más conversión y menos devoluciones
Usa el vídeo para vender más: insértalo en landing pages, fichas de producto y tu CMS, sin anuncios ni recomendaciones de terceros. Adapta el diseño del reproductor a cada plataforma.
Los vídeos cargan rápido gracias a la CDN, la transcodificación y una reproducción que se ajusta al dispositivo y la conexión de cada comprador. Analiza los datos, haz pruebas A/B y quédate con los formatos que mejor funcionan según la información recogida.
Convierte reproducciones en ventas
Inserta vídeos en fichas de producto y landing pages con unos pocos clics.
Funciona con Tilda, Shopify y cualquier otro CMS.
El reproductor pesa poco y no ralentiza la carga de la página.
Se adapta a cualquier tamaño de pantalla y dispositivo.
Nuestras soluciones de vídeo
Preguntas frecuentes
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