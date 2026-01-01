Gestor de vídeos pensado para equipos
Kinescope ordena 10 o 10.000 vídeos sin esfuerzo. Interfaz clara, sin complicaciones.
Seguro, completo e intuitivo.
Ahorra tiempo y tenlo todo bajo control.
Todo en orden
Gestiona tu biblioteca de vídeos sin esfuerzo y ahorra tiempo.
- Espacios de trabajo, proyectos, carpetas y etiquetas.
- Búsqueda por nombre, descripción o ID.
- Sustituye un vídeo sin perder enlaces ni datos.
Privacidad total
Tú decides quién solo mira y quién modera.
- Acceso por dominio, contraseña o enlace privado.
- Permisos de equipo y registro de cambios.
- Marcas de agua individuales para rastrear filtraciones.
Empieza hoy a gestionar tus vídeos.
Todas las funciones incluidas. Sin tarjeta de crédito.
No tenemos a nadie a tiempo completo para gestionar nuestra web de formación online. Cada uno hace dos o tres trabajos a la vez, así que la solución de vídeo tenía que ser fácil de usar para una organización que quizá no tiene un técnico en plantilla. Si alguien entiende lo básico de una unidad de almacenamiento, es casi imposible que no sepa subir un vídeo a Kinescope
Ysrael C. Diloy, Child Protection Specialist, Stairway Foundation (más de 9 millones de niños atendidos · pasó de Vimeo a Kinescope)
Nuestras soluciones de vídeo
Preguntas frecuentes
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Sí. El plan gratuito incluye hasta 100 minutos de vídeo almacenado y hasta 200 GB de tráfico CDN al mes. En los directos, cada sesión dura como máximo 20 minutos y admite 20 espectadores a la vez. El plan es gratuito para siempre: sin periodo de prueba y sin tarjeta.
Tranquilo: tus vídeos siguen en línea y sin cambios. Solo recibirás un aviso para pasar a un plan de pago. Si Kinescope detecta un consumo de recursos inusualmente alto, te escribiremos para comprobar que todo va según lo previsto.
La factura del primer mes llega a principios del mes siguiente. Sin permanencia ni costes ocultos: cambias a un plan superior o inferior cuando quieras, sin penalización. Kinescope acepta pago con tarjeta y transferencia bancaria. Las facturas están en la sección Facturación.
Cada vídeo tiene su código de inserción listo para copiar. Puedes elegir un tamaño adaptable o uno fijo, según el diseño de tu web.
Cada vídeo tiene su analítica detallada: visualizaciones, interacción y comportamiento de los espectadores, para que mejores tu contenido. Más detalles en analítica de vídeo. También ves desde dónde y con qué dispositivos te ven.