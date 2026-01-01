API de vídeo para equipos de desarrollo

Crea productos con vídeo a tu manera

Con los SDK para Swift, Kotlin, React y Vue y la API REST creas soluciones de vídeo con Kinescope e integras el vídeo en apps y portales. En la página de la API de vídeo de Kinescope tienes los comandos de instalación de cada SDK, los webhooks y el servidor MCP.

Códigos de inserción listos, integraciones con Tilda, WordPress y otros servicios, y una migración sencilla desde otras plataformas.



Servidores propios, cifrado ClearKey, Apple FairPlay, DRM y listas de dominios protegen tu contenido.