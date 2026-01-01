API de vídeo para equipos de desarrollo

Olvídate de montar tu propio pipeline de vídeo. Kinescope se encarga de la subida, la transcodificación, el DRM, el CDN y el reproductor. Tu equipo lo integra en sus productos en horas y cuenta con el soporte de nuestros desarrolladores.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Integra la API de vídeo y el reproductor en tu stack sin trabajo extra de desarrollo

Integración sencilla por API

Subida, transcodificación y gestión de vídeos, todo con llamadas sencillas a la API.
SDK y ejemplos de código listos

Swift, Kotlin, React, Vue y API REST para integrar vídeo en apps y portales.
Funciona en todas las plataformas

Web, iOS y Android: una sola base de código para todas las plataformas.
SDK y reproductor de Kinescope funcionando en varias plataformas
Integración sencilla por API

Subida, transcodificación y gestión de vídeos, todo con llamadas sencillas a la API.

SDK y ejemplos de código listos

Swift, Kotlin, React, Vue y API REST para integrar vídeo en apps y portales.

Funciona en todas las plataformas

Web, iOS y Android: una sola base de código para todas las plataformas.

SDK y reproductor de Kinescope funcionando en varias plataformas

Crea productos con vídeo a tu manera

Con los SDK para Swift, Kotlin, React y Vue y la API REST creas soluciones de vídeo con Kinescope e integras el vídeo en apps y portales. En la página de la API de vídeo de Kinescope tienes los comandos de instalación de cada SDK, los webhooks y el servidor MCP.

Códigos de inserción listos, integraciones con Tilda, WordPress y otros servicios, y una migración sencilla desde otras plataformas.

Servidores propios, cifrado ClearKey, Apple FairPlay, DRM y listas de dominios protegen tu contenido.

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Infraestructura de vídeo lista para producción, creada y operada por Kinescope

Usa un stack de vídeo ya montado y cuenta con el soporte de desarrolladores.

Infraestructura en la nube propia

SDK, métodos de la API, CDN y todo el hardware: lo ha creado Kinescope.

Soporte con experiencia

Casi todo nuestro equipo son desarrolladores: nos metemos a fondo en cada problema.

SDK de reproductor de código abierto

Integra el reproductor de Kinescope en cualquier stack con un SDK nativo. Para todo lo demás tienes la API REST y la JavaScript IFrame Player API. Todos los SDK son de código abierto y están en GitHub.

SDK del reproductorLenguajeRepositorio
iOSSwiftios-kinescope-player
AndroidKotlinkotlin-kinescope-player
FlutterDartflutter-kinescope-player
ReactTypeScriptreact-kinescope-player
React NativeTypeScriptreact-native-kinescope-video
VueJavaScriptvue-kinescope-player
AngularTypeScriptangular-kinescope-player

Repositorios de código abierto en GitHub: iOS, Android, Flutter, React, React Native, Vue y Angular.

Documentación completa de la API y los SDK →

Entro en el panel de Kinescope quizá una vez al año. Todo pasa por la API y simplemente funciona

Mathijs de Ruiter, Cofundador, JoJoschool (80.000 estudiantes · pasó de Vimeo a Kinescope)
Proz Educação — Felipe Do Espirito Santo, director de tecnología

Kinescope nos envió ejemplos de código listos antes de que firmáramos nada, así que la integración ya iba adelantada. El traslado en sí llevó cerca de una semana

Felipe Do Espirito Santo, Director de Tecnología, Proz Educação (biblioteca de vídeo de 1 TB · pasó de Vimeo a Kinescope)
Conted Tech — Hikaro Queiroz, director de Pedagogía y Operaciones

Llevábamos años aplazando la salida de Vimeo por miedo a que la migración se comiera a nuestro pequeño equipo de desarrollo. Teníamos 1500 cursos atados a Vimeo en una herramienta que ya no usábamos. Kinescope escribió el script que nosotros no sabíamos escribir y los trasladó todos. Estábamos seguros de que tardaría mucho, y al final llevó una o dos semanas

Hikaro Queiroz, Director de Pedagogía y Operaciones, Conted Tech (1500 cursos · pasó de Vimeo a Kinescope)
EBAC — Denis Korovkin, responsable del equipo de LMS

Con Kinescope tenemos una API cómoda, trato humano, un funcionamiento estable y precios justos. Los subtítulos salen con muy buen nivel desde el principio, ni siquiera hace falta corregirlos. Tiramos nuestro propio pipeline. ¿Quién lo iba a decir?

Denis Korovkin, Responsable del equipo de LMS, EBAC (170.000 estudiantes de pago · pasó de Kaltura a Kinescope)

Nuestras soluciones de vídeo

Alojamiento

Reproductor

Streaming

CMS

Analítica

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

La integración básica (subida, transcodificación e inserción) es trabajo de una tarde con la API. Los SDK ya cubren los casos habituales, así que la mayoría de los equipos tiene un reproductor funcionando el mismo día.

Web, iOS y Android, con SDK para Swift y Kotlin, entre otros. Lo que no cubre un SDK lo tienes disponible a través de la API HTTP.

Sí. Kinescope crea y opera los SDK, la API, la transcodificación y la entrega por CDN. Cuando hay que arreglar algo, no hay ningún proveedor externo de por medio.

Sí. La subida, la transcodificación y la configuración de la reproducción funcionan por API: creas y publicas vídeos sin que nadie abra el panel.

Lanza funciones de vídeo en horas, no en semanas.

Prueba el stack de vídeo completo. Sin tarjeta.

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