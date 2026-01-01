API de vídeo para equipos de desarrollo
Olvídate de montar tu propio pipeline de vídeo. Kinescope se encarga de la subida, la transcodificación, el DRM, el CDN y el reproductor. Tu equipo lo integra en sus productos en horas y cuenta con el soporte de nuestros desarrolladores.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Integra la API de vídeo y el reproductor en tu stack sin trabajo extra de desarrollo
Subida, transcodificación y gestión de vídeos, todo con llamadas sencillas a la API.
Swift, Kotlin, React, Vue y API REST para integrar vídeo en apps y portales.
Web, iOS y Android: una sola base de código para todas las plataformas.
Crea productos con vídeo a tu manera
Con los SDK para Swift, Kotlin, React y Vue y la API REST creas soluciones de vídeo con Kinescope e integras el vídeo en apps y portales. En la página de la API de vídeo de Kinescope tienes los comandos de instalación de cada SDK, los webhooks y el servidor MCP.
Códigos de inserción listos, integraciones con Tilda, WordPress y otros servicios, y una migración sencilla desde otras plataformas.
Servidores propios, cifrado ClearKey, Apple FairPlay, DRM y listas de dominios protegen tu contenido.
Infraestructura de vídeo lista para producción, creada y operada por Kinescope
Usa un stack de vídeo ya montado y cuenta con el soporte de desarrolladores.
Infraestructura en la nube propia
SDK, métodos de la API, CDN y todo el hardware: lo ha creado Kinescope.
Soporte con experiencia
Casi todo nuestro equipo son desarrolladores: nos metemos a fondo en cada problema.
SDK de reproductor de código abierto
Integra el reproductor de Kinescope en cualquier stack con un SDK nativo. Para todo lo demás tienes la API REST y la JavaScript IFrame Player API. Todos los SDK son de código abierto y están en GitHub.
Entro en el panel de Kinescope quizá una vez al año. Todo pasa por la API y simplemente funciona
Kinescope nos envió ejemplos de código listos antes de que firmáramos nada, así que la integración ya iba adelantada. El traslado en sí llevó cerca de una semana
Llevábamos años aplazando la salida de Vimeo por miedo a que la migración se comiera a nuestro pequeño equipo de desarrollo. Teníamos 1500 cursos atados a Vimeo en una herramienta que ya no usábamos. Kinescope escribió el script que nosotros no sabíamos escribir y los trasladó todos. Estábamos seguros de que tardaría mucho, y al final llevó una o dos semanas
Con Kinescope tenemos una API cómoda, trato humano, un funcionamiento estable y precios justos. Los subtítulos salen con muy buen nivel desde el principio, ni siquiera hace falta corregirlos. Tiramos nuestro propio pipeline. ¿Quién lo iba a decir?
Nuestras soluciones de vídeo
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.
media.update.status) y en cada etapa de un directo: creado, conectado, desconectado, terminado y cancelado. Así reaccionas al evento y no tienes que consultar el estado una y otra vez. Los datos llegan en JSON, tu endpoint solo tiene que devolver 200 y los envíos fallidos se reintentan. La lista completa de eventos está en la documentación.
Lanza funciones de vídeo en horas, no en semanas.
Prueba el stack de vídeo completo. Sin tarjeta.