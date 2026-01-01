Comprimir vídeo online
Reduce el tamaño de MP4, MOV, WebM y MKV directamente en el navegador. Elige la calidad o el tamaño final en MB y descarga el MP4.
Tamaño estimado
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Reducción
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Salida
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La compresión se hace en tu navegador, con WebCodecs. No se sube nada, así que un archivo grande tarda unos minutos con la pestaña abierta.
¿Vas a publicar el vídeo en una web o un curso?
No hace falta comprimirlo antes. Sube el original a Kinescope: genera las versiones hasta 4K y el reproductor elige la calidad según la conexión de cada alumno, con entrega desde su propia CDN.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Planes de pago desde €10 al mes, entrega desde €0,03/GB
Cómo reducir el tamaño sin estropear el vídeo
El bitrate decide el tamaño
Menos resolución para pantallas pequeñas
MP4 con H.264 se abre en todas partes
Tamaño final en MB
El audio también ocupa
Nada sale de tu ordenador
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Qué es el bitrate.