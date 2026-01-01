Vídeo marketing que se paga solo en el embudo

Un reproductor sin anuncios con tu marca, analítica por página, CTA dentro del reproductor y gestión de la biblioteca con IA: las herramientas básicas de vídeo marketing en un solo producto, desde 10 € al mes.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Saca más partido a cada vídeo

Con las herramientas integradas de Kinescope, cada vídeo que subes se paga solo: analítica detallada, un reproductor que retiene al espectador y herramientas de IA para la biblioteca.

Mira qué engancha de verdad

La analítica por página muestra dónde se reproduce tu vídeo, quién lo ve y qué páginas o fuentes generan más interacción. Puntos de abandono y tasa de visualización completa, desglosados por fuente de tráfico, país y dispositivo.

Convierte espectadores dentro del reproductor

Los CTA al final del vídeo llevan al espectador a una landing page, a un formulario de registro o al siguiente paso que tú elijas. Las anotaciones y los capítulos mantienen su atención dentro del propio reproductor.

Gestiona toda la biblioteca con IA

Asistentes compatibles con MCP, como Claude o Cursor, se conectan directamente a tu biblioteca de Kinescope. Tu equipo busca vídeos, saca informes de interacción y cambia títulos o descripciones en bloque desde una ventana de chat. Viene en todos los planes, también en el gratuito.

Kinescope encaja en las herramientas que ya usas

Inserta vídeo en Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, landing pages de HubSpot y donde haga falta. Un código de inserción que copias y pegas, sin desarrolladores. Si los necesitas, también hay API y SDK.

Personaliza el reproductor para que encaje con tu marca y envía los eventos de interacción a tu CRM con webhooks.

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Una plataforma de vídeo para cada etapa del embudo

Captación

Códigos de inserción preparados para buscadores e IA, subtítulos automáticos en más de 90 idiomas, un reproductor con tu marca y páginas de visualización que causan buena primera impresión desde un enlace directo.
Consideración

Marcas de tiempo y descripciones generadas por IA, interfaz del reproductor en varios idiomas, directos con chat en el reproductor para webinars y sesiones de preguntas (la grabación se guarda sola y queda disponible bajo demanda) y listas de reproducción con contenido relacionado.
Conversión

Banners de CTA interactivos en la línea de tiempo del vídeo, botones de CTA al final de la reproducción, formularios de captación de leads en el reproductor y páginas de visualización en marca blanca con tu logotipo enlazado.
Fidelización

Proyectos organizados con permisos por espacio de trabajo, un editor de vídeo en el navegador para cambios rápidos, y DRM y restricciones de acceso para el contenido reservado a clientes.
Herramientas de IA de Kinescope gestionando los vídeos de marketing
Analítica de vídeo de Kinescope en la fase de consideración del embudo
Vídeo de Kinescope con llamada a la acción en la fase de conversión
Vídeo de Kinescope para fidelizar clientes después de la compra
Captación

Códigos de inserción preparados para buscadores e IA, subtítulos automáticos en más de 90 idiomas, un reproductor con tu marca y páginas de visualización que causan buena primera impresión desde un enlace directo.

Herramientas de IA de Kinescope gestionando los vídeos de marketing
Consideración

Marcas de tiempo y descripciones generadas por IA, interfaz del reproductor en varios idiomas, directos con chat en el reproductor para webinars y sesiones de preguntas (la grabación se guarda sola y queda disponible bajo demanda) y listas de reproducción con contenido relacionado.

Analítica de vídeo de Kinescope en la fase de consideración del embudo
Conversión

Banners de CTA interactivos en la línea de tiempo del vídeo, botones de CTA al final de la reproducción, formularios de captación de leads en el reproductor y páginas de visualización en marca blanca con tu logotipo enlazado.

Vídeo de Kinescope con llamada a la acción en la fase de conversión
Fidelización

Proyectos organizados con permisos por espacio de trabajo, un editor de vídeo en el navegador para cambios rápidos, y DRM y restricciones de acceso para el contenido reservado a clientes.

Vídeo de Kinescope para fidelizar clientes después de la compra

No pagues de más por alojar tus vídeos de marketing

Tres escenarios calculados a la vista y lo que cobran Wistia y Vimeo por el mismo volumen.

El volumen
Biblioteca
Visualización
Almacenamiento
Entrega / mes
La factura

*Visualización = visualizaciones al mes × ~90 s de reproducción media (lo habitual en vídeo de marketing). Almacenamiento = horas en la biblioteca × 7 GB/h (peso medio del archivo original más todas las resoluciones).
Entrega = horas vistas × 2,5 GB/h (volumen medio que se transmite a un espectador, adaptado a su conexión).

** Precios estimados según la base de datos de precios de contratos SaaS B2B de Vendr (2026).
Consulta las tarifas actuales en wistia.com/pricing y vimeo.com/upgrade-plan.

Ver los cálculos
Ver la comparativa de funciones

La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas

Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada (más de 500.000 estudiantes · pasó de Mux a Kinescope)

¿Necesitas herramientas de vídeo marketing sin pagar lo que suelen costar?

El límite de 250 vídeos de Wistia Business existe, igual que los +250 $/mes de la Automation Suite solo para conectar HubSpot o Marketo. En Kinescope no hay nada de eso: vídeos ilimitados, miembros ilimitados en el espacio de trabajo y webhooks a tu CRM en todos los planes de pago desde 10 € al mes.

¿Vienes de Vidyard, Vimeo u otra plataforma? Pagas por GB, sin cuotas por usuario y sin pasar a Enterprise solo para tener páginas de visualización con tu marca o integración con el CRM.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Con webhooks y nuestra API REST enviamos los eventos del vídeo (reproducción, abandono, envío del formulario de leads) a tu CRM en tiempo real, en JSON listo para mapear a tus campos. No hay un conector nativo listo para usar: la configuración lleva un par de horas con Zapier, n8n o un desarrollador. Wistia incluye las integraciones nativas en su Automation Suite (+250 $/mes). Kinescope deja la capa de integración abierta incluso en el plan gratuito.

No hay un panel específico para tests A/B, pero los datos están ahí. Inserta dos ID de vídeo en dos variantes de la misma página, reparte el tráfico con tu herramienta de A/B (Optimizely, VWO, Google Optimize) y la analítica por página de Kinescope te muestra la tasa de visualización completa, los abandonos y los clics en el CTA de cada variante. La comparación la haces en tu propia analítica. Sirve para miniaturas, duraciones o creatividades completamente distintas.

En Kinescope no hay sorpresas al renovar. Pagas almacenamiento, ancho de banda y procesamiento según nuestras tarifas públicas de pago por uso. Si algún día cambian, te avisamos con mucha antelación para que tengas tiempo de decidir. En el plan Mega, los compromisos de mayor volumen tienen descuentos progresivos ajustados a tu contrato.

En Kinescope el precio por GB baja solo a medida que sube el volumen: 0,03 € de 0 a 1 TB al mes, 0,02 € de 1 a 6 TB, 0,015 € de 6 a 21 TB, 0,01 € de 21 a 51 TB y tarifas a medida por encima. Una campaña que multiplica por 10 las visualizaciones del mes no multiplica por 10 tu factura: cada GB adicional sale más barato, sin renegociar el contrato ni pasar a un plan superior.

Haz avanzar tu embudo con vídeo.

Prueba todo lo que ofrece Kinescope. Sin tarjeta.

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