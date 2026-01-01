El límite de 250 vídeos de Wistia Business existe, igual que los +250 $/mes de la Automation Suite solo para conectar HubSpot o Marketo. En Kinescope no hay nada de eso: vídeos ilimitados, miembros ilimitados en el espacio de trabajo y webhooks a tu CRM en todos los planes de pago desde 10 € al mes.

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La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.