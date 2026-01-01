Vídeo marketing que se paga solo en el embudo
Un reproductor sin anuncios con tu marca, analítica por página, CTA dentro del reproductor y gestión de la biblioteca con IA: las herramientas básicas de vídeo marketing en un solo producto, desde 10 € al mes.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Saca más partido a cada vídeo
Con las herramientas integradas de Kinescope, cada vídeo que subes se paga solo: analítica detallada, un reproductor que retiene al espectador y herramientas de IA para la biblioteca.
Mira qué engancha de verdad
La analítica por página muestra dónde se reproduce tu vídeo, quién lo ve y qué páginas o fuentes generan más interacción. Puntos de abandono y tasa de visualización completa, desglosados por fuente de tráfico, país y dispositivo.
Convierte espectadores dentro del reproductor
Los CTA al final del vídeo llevan al espectador a una landing page, a un formulario de registro o al siguiente paso que tú elijas. Las anotaciones y los capítulos mantienen su atención dentro del propio reproductor.
Gestiona toda la biblioteca con IA
Asistentes compatibles con MCP, como Claude o Cursor, se conectan directamente a tu biblioteca de Kinescope. Tu equipo busca vídeos, saca informes de interacción y cambia títulos o descripciones en bloque desde una ventana de chat. Viene en todos los planes, también en el gratuito.
Kinescope encaja en las herramientas que ya usas
Inserta vídeo en Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, landing pages de HubSpot y donde haga falta. Un código de inserción que copias y pegas, sin desarrolladores. Si los necesitas, también hay API y SDK.
Personaliza el reproductor para que encaje con tu marca y envía los eventos de interacción a tu CRM con webhooks.
Una plataforma de vídeo para cada etapa del embudo
Códigos de inserción preparados para buscadores e IA, subtítulos automáticos en más de 90 idiomas, un reproductor con tu marca y páginas de visualización que causan buena primera impresión desde un enlace directo.
Marcas de tiempo y descripciones generadas por IA, interfaz del reproductor en varios idiomas, directos con chat en el reproductor para webinars y sesiones de preguntas (la grabación se guarda sola y queda disponible bajo demanda) y listas de reproducción con contenido relacionado.
Banners de CTA interactivos en la línea de tiempo del vídeo, botones de CTA al final de la reproducción, formularios de captación de leads en el reproductor y páginas de visualización en marca blanca con tu logotipo enlazado.
Proyectos organizados con permisos por espacio de trabajo, un editor de vídeo en el navegador para cambios rápidos, y DRM y restricciones de acceso para el contenido reservado a clientes.
No pagues de más por alojar tus vídeos de marketing
Tres escenarios calculados a la vista y lo que cobran Wistia y Vimeo por el mismo volumen.
*Visualización = visualizaciones al mes × ~90 s de reproducción media (lo habitual en vídeo de marketing). Almacenamiento = horas en la biblioteca × 7 GB/h (peso medio del archivo original más todas las resoluciones).
Entrega = horas vistas × 2,5 GB/h (volumen medio que se transmite a un espectador, adaptado a su conexión).
** Precios estimados según la base de datos de precios de contratos SaaS B2B de Vendr (2026).
Consulta las tarifas actuales en wistia.com/pricing y vimeo.com/upgrade-plan.
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas
¿Necesitas herramientas de vídeo marketing sin pagar lo que suelen costar?
El límite de 250 vídeos de Wistia Business existe, igual que los +250 $/mes de la Automation Suite solo para conectar HubSpot o Marketo. En Kinescope no hay nada de eso: vídeos ilimitados, miembros ilimitados en el espacio de trabajo y webhooks a tu CRM en todos los planes de pago desde 10 € al mes.
¿Vienes de Vidyard, Vimeo u otra plataforma? Pagas por GB, sin cuotas por usuario y sin pasar a Enterprise solo para tener páginas de visualización con tu marca o integración con el CRM.
La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.
Preguntas frecuentes
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