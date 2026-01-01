Analítica de vídeo que convierte las visualizaciones en conclusiones
Sigue la interacción, la popularidad y los hábitos de visualización, y decide qué contenido crear a partir de datos.
Estadísticas detalladas de interacción
Mira qué capta la atención, en qué momento abandonan los espectadores y qué partes vuelven a ver.
Vincula los datos de visualización con los ID de tus usuarios y sigue su comportamiento en todas las etapas.
Consulta desde dónde ven tus vídeos, qué dispositivos usan los espectadores y qué navegadores prefieren.
Analítica por API
Recogida sencilla
Envía los ID de tus espectadores y recibe los datos agrupados según tus objetivos.
Entrega directa
Todos los datos están disponibles por API. El reproductor también puede enviar sus eventos directamente.
Preguntas frecuentes
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