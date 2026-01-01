Analítica de vídeo que convierte las visualizaciones en conclusiones

Sigue la interacción, la popularidad y los hábitos de visualización, y decide qué contenido crear a partir de datos.

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Estadísticas detalladas de interacción

Gráfico de retención

Mira qué capta la atención, en qué momento abandonan los espectadores y qué partes vuelven a ver.
Analítica unificada

Vincula los datos de visualización con los ID de tus usuarios y sigue su comportamiento en todas las etapas.
Dispositivos y geografía

Consulta desde dónde ven tus vídeos, qué dispositivos usan los espectadores y qué navegadores prefieren.
Gráfico de Kinescope con la retención de los espectadores a lo largo de un vídeo
Panel de analítica unificada de Kinescope con toda la biblioteca de vídeos
Estadísticas de vídeo de Kinescope desglosadas por dispositivo y país del espectador
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Analítica por API

Recogida sencilla

Envía los ID de tus espectadores y recibe los datos agrupados según tus objetivos.

Entrega directa

Todos los datos están disponibles por API. El reproductor también puede enviar sus eventos directamente.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. Las cargas, las visualizaciones, el porcentaje de finalización y los gráficos de interacción están disponibles en el plan gratuito. Para ver la analítica no necesitas un plan de pago.

Para cada vídeo: cargas y visualizaciones, porcentaje visto y de finalización, los momentos en que cae la atención, espectadores únicos y recurrentes, y el desglose por dispositivo y geografía.

Sí. Todas las métricas están disponibles por API, y el reproductor emite eventos que puedes reenviar a tu propio sistema de analítica.

No. Los vídeos protegidos dan las mismas métricas que los vídeos sin protección: la retención, los puntos de abandono, el número de espectadores y la geografía se comportan igual.

Kinescope incluye la analítica completa en el plan gratuito

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