Infraestructura de vídeo para cada historia
Alojamiento, streaming y privacidad: Kinescope reúne en una plataforma todo lo que necesita tu vídeo. Precios claros, sin recargo enterprise.
Nuestras soluciones de vídeo
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Sin herramientas torpes ni integraciones a medias. Una plataforma clara que no te estorba, para que te centres en contar tu historia.
Precios justos por diseño
En los planes de pago el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados, porque el CDN con nodos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, el codificador y el reproductor los desarrollamos nosotros. En tu factura no hay márgenes de revendedores.
Pagas por GB: desde 0,03 € tanto por almacenamiento como por entrega, y el precio baja con el volumen. La transcodificación se cobra una vez al subir el vídeo y solo se repite si lo sustituyes. Nada más, y estas tarifas se mantienen desde hace años.
DRM, marca blanca, API completa y analítica están en la misma interfaz, dentro de un solo producto. Ninguna de estas funciones necesita un plan aparte.
Hecho para escalar. Probado en producción.
SLA de disponibilidad del 99,98 %
Fiabilidad de nivel empresarial para vídeo que no puede caerse.
Servidores en todo el mundo
Caché en varios niveles, enrutamiento inteligente, CMAF y LL-HLS para emitir sin retrasos.
Más de 100 millones de vídeos subidos
5 millones de minutos al día, y la cifra sigue creciendo.
Más de 10.000 directos por API
Programa, emite y retransmite, todo automatizado.
Kinescope encaja en cualquier flujo de trabajo
Programa tu propia experiencia de vídeo
Infraestructura de vídeo con API primero, lista para integrarla en tu producto.
Una API completa para subir, transcodificar (hasta 4K), proteger y acelerar tu contenido. Automatiza las subidas desde tu propio sistema o construye sobre Kinescope toda la capa de vídeo de tu producto.
SDK listos para Swift, Kotlin, Flutter, React y Vue. Todos son de código abierto y vienen con ejemplos.
Conectores listos para Moodle, WordPress, Zoom y otras herramientas que seguramente ya usas. Los webhooks avisan de los eventos del vídeo, y con la autenticación conectada tu propio sistema decide quién puede reproducir cada vídeo.
Donde el vídeo se une al control total
Decide cómo se ve el reproductor y quién puede ver lo que hay dentro.
Personalización
Cada detalle se adapta a ti: desde el aspecto del reproductor hasta su integración en tu flujo de trabajo.
Privacidad
DRM, marcas de agua, restricciones por dominio y de acceso e integración con tu propio sistema de autenticación protegen tu contenido por todos los frentes.
Y aún hay más…
Descubre todas las herramientas para cada paso de tu trabajo con vídeo.
¿Quieres migrar desde Vimeo, YouTube u otro servicio?
Los límites de almacenamiento y entrega de Vimeo existen, igual que el plan Enterprise que necesitas solo para activar el DRM. En Kinescope el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados, y el DRM está incluido en todos los planes de pago. El resto está en la comparativa completa.
¿Vienes de YouTube? Ganas DRM, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios con tu marca.
La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.
Preguntas frecuentes
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