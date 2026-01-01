Infraestructura de vídeo para cada historia

Alojamiento, streaming y privacidad: Kinescope reúne en una plataforma todo lo que necesita tu vídeo. Precios claros, sin recargo enterprise.

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Nuestras soluciones de vídeo

Alojamiento

Reproductor

Streaming

CMS

Analítica

Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Sin herramientas torpes ni integraciones a medias. Una plataforma clara que no te estorba, para que te centres en contar tu historia.

Alojamiento de vídeos en Kinescope: catálogo de vídeos y zona de subida en el panel
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Reproductor de vídeo personalizable de Kinescope con tu marca y controles de reproducción
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Directos en Kinescope: panel de emisión
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Precios justos por diseño

La mayoría de las plataformas de vídeo cobran por usuarios, niveles y presupuestos a medida. Nosotros solo cobramos la infraestructura, desde 10 € al mes.
Infraestructura propia de principio a fin

En los planes de pago el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados, porque el CDN con nodos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, el codificador y el reproductor los desarrollamos nosotros. En tu factura no hay márgenes de revendedores.
Pago por uso

Pagas por GB: desde 0,03 € tanto por almacenamiento como por entrega, y el precio baja con el volumen. La transcodificación se cobra una vez al subir el vídeo y solo se repite si lo sustituyes. Nada más, y estas tarifas se mantienen desde hace años.
Funciones incluidas en el producto

DRM, marca blanca, API completa y analítica están en la misma interfaz, dentro de un solo producto. Ninguna de estas funciones necesita un plan aparte.
Infraestructura propia de Kinescope: CDN, codificador y reproductor desarrollados en casa
Pago por uso en Kinescope: almacenamiento y entrega por gigabyte
Funciones de Kinescope en una sola interfaz: DRM, marca blanca, API y analítica
Calcula cuánto cuesta tu caso →
Infraestructura propia de principio a fin

En los planes de pago el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados, porque el CDN con nodos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, el codificador y el reproductor los desarrollamos nosotros. En tu factura no hay márgenes de revendedores.

Infraestructura propia de Kinescope: CDN, codificador y reproductor desarrollados en casa
Pago por uso

Pagas por GB: desde 0,03 € tanto por almacenamiento como por entrega, y el precio baja con el volumen. La transcodificación se cobra una vez al subir el vídeo y solo se repite si lo sustituyes. Nada más, y estas tarifas se mantienen desde hace años.

Pago por uso en Kinescope: almacenamiento y entrega por gigabyte
Funciones incluidas en el producto

DRM, marca blanca, API completa y analítica están en la misma interfaz, dentro de un solo producto. Ninguna de estas funciones necesita un plan aparte.

Funciones de Kinescope en una sola interfaz: DRM, marca blanca, API y analítica

Hecho para escalar. Probado en producción.

SLA de disponibilidad del 99,98 %

Fiabilidad de nivel empresarial para vídeo que no puede caerse.

Servidores en todo el mundo

Caché en varios niveles, enrutamiento inteligente, CMAF y LL-HLS para emitir sin retrasos.

Más de 100 millones de vídeos subidos

5 millones de minutos al día, y la cifra sigue creciendo.

Más de 10.000 directos por API

Programa, emite y retransmite, todo automatizado.

Kinescope encaja en cualquier flujo de trabajo

E-commerce
Educación
Equipos de desarrollo
Medios
Marketing
Antipiratería
Vídeos privados
Webinars
SaaS
Empresas
Reproductor
Alojamiento de vídeos
Gestor de vídeos
CDN
Analítica
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Programa tu propia experiencia de vídeo

Infraestructura de vídeo con API primero, lista para integrarla en tu producto.

API de medios

Una API completa para subir, transcodificar (hasta 4K), proteger y acelerar tu contenido. Automatiza las subidas desde tu propio sistema o construye sobre Kinescope toda la capa de vídeo de tu producto.
SDK

SDK listos para Swift, Kotlin, Flutter, React y Vue. Todos son de código abierto y vienen con ejemplos.
Integraciones

Conectores listos para Moodle, WordPress, Zoom y otras herramientas que seguramente ya usas. Los webhooks avisan de los eventos del vídeo, y con la autenticación conectada tu propio sistema decide quién puede reproducir cada vídeo.
Abrir el centro para desarrolladores →
API de medios

Una API completa para subir, transcodificar (hasta 4K), proteger y acelerar tu contenido. Automatiza las subidas desde tu propio sistema o construye sobre Kinescope toda la capa de vídeo de tu producto.

SDK

SDK listos para Swift, Kotlin, Flutter, React y Vue. Todos son de código abierto y vienen con ejemplos.

Integraciones

Conectores listos para Moodle, WordPress, Zoom y otras herramientas que seguramente ya usas. Los webhooks avisan de los eventos del vídeo, y con la autenticación conectada tu propio sistema decide quién puede reproducir cada vídeo.

Donde el vídeo se une al control total

Decide cómo se ve el reproductor y quién puede ver lo que hay dentro.

Personalización

Cada detalle se adapta a ti: desde el aspecto del reproductor hasta su integración en tu flujo de trabajo.

Privacidad

DRM, marcas de agua, restricciones por dominio y de acceso e integración con tu propio sistema de autenticación protegen tu contenido por todos los frentes.

Y aún hay más…

Descubre todas las herramientas para cada paso de tu trabajo con vídeo.

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Transcodificación
Biblioteca de vídeos
Subtítulos
Monetización
Inserciones

¿Quieres migrar desde Vimeo, YouTube u otro servicio?

Los límites de almacenamiento y entrega de Vimeo existen, igual que el plan Enterprise que necesitas solo para activar el DRM. En Kinescope el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados, y el DRM está incluido en todos los planes de pago. El resto está en la comparativa completa.

¿Vienes de YouTube? Ganas DRM, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios con tu marca.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. El plan gratuito incluye 100 minutos de vídeo almacenado y 200 GB de tráfico CDN al mes. Los directos tienen un límite de 20 minutos y 20 espectadores a la vez. El plan es gratuito para siempre: sin periodo de prueba y sin tarjeta.

Pagas por GB: desde 0,03 € por almacenamiento y por entrega, y el precio baja con el volumen. Kinescope factura a principios del mes siguiente, y el consumo se ve en directo en el panel. La tarifa con la que empiezas se mantiene al renovar, y puedes cancelar cuando quieras.

Todos los datos de vídeo se guardan en la UE. Kinescope B.V. es una empresa registrada en los Países Bajos, y la plataforma cumple el RGPD por defecto. La entrega pasa por nuestro CDN con nodos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, pero los archivos originales se quedan bajo jurisdicción de la UE. Más sobre el alojamiento de vídeos conforme al RGPD.

Los vídeos siguen disponibles aunque superes los límites de tu plan: la reproducción continúa, y Kinescope te avisa antes de limitar nada. Si cancelas un plan de pago, la cuenta pasa al plan gratuito.

Haz realidad tus ideas de vídeo con Kinescope

Sin tarjeta. Cancela cuando quieras, sin sorpresas al renovar.

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