Sin anuncios ni recomendaciones de la competencia La reproducción no lleva ningún anuncio: ni pre-roll, ni mid-roll, ni post-roll que corten tu vídeo. Al final no aparece la pantalla «a continuación» con los canales de tus competidores. El espectador termina el vídeo dentro de tu producto y no salta a la siguiente sugerencia de YouTube.

Tu marca, no la de YouTube Un reproductor con tus colores, tu logo y tu dominio de entrega. Sin logo de YouTube, sin botón «ver en YouTube» y sin marca de agua de terceros. El espectador ve tu marca en cada fotograma, y YouTube deja de ganar espacio publicitario gratis en tu web.



Alojamiento privado de verdad Un vídeo oculto de YouTube no es privado: cualquiera con el enlace puede verlo, sin restricciones. Kinescope da enlaces firmados por espectador, restricciones por dominio, contraseña y códigos de acceso de un solo uso. El contenido solo se reproduce para quien tiene permiso, aunque otra persona encuentre el enlace.

DRM y protección contra copias Widevine y FairPlay (el nivel de Netflix) en el plan Super. YouTube cifra el vídeo para sus propios sistemas, pero no te da un DRM que puedas usar con fines comerciales: cualquier herramienta de descarga se salta la protección en segundos. En cursos de pago, contenido premium o material confidencial, eso separa un vídeo protegido de uno expuesto.



Analítica útil para marketing y ventas Interacción por espectador, mapas de calor segundo a segundo, tasa de finalización y punto de abandono, con sincronización nativa con HubSpot, Salesforce, Marketo y Pardot. YouTube Analytics muestra visualizaciones agregadas y datos demográficos generales. No puede vincular a un espectador concreto con un lead de tu CRM ni lanzar un flujo cuando alguien ve el 80 % de un vídeo.

