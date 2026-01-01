Kinescope vs YouTube:
la alternativa sin anuncios y sin la marca de YouTube
Reproducción sin anuncios, sin recomendaciones de la competencia al final del vídeo, con DRM, alojamiento privado y analítica real. Todo incluido en cualquier plan de pago desde 10 € al mes. YouTube es gratis, pero lo pagas con tu marca y con la atención de tu espectador.
Diferencias clave
Sin anuncios ni recomendaciones de la competencia
La reproducción no lleva ningún anuncio: ni pre-roll, ni mid-roll, ni post-roll que corten tu vídeo. Al final no aparece la pantalla «a continuación» con los canales de tus competidores. El espectador termina el vídeo dentro de tu producto y no salta a la siguiente sugerencia de YouTube.
Tu marca, no la de YouTube
Un reproductor con tus colores, tu logo y tu dominio de entrega. Sin logo de YouTube, sin botón «ver en YouTube» y sin marca de agua de terceros. El espectador ve tu marca en cada fotograma, y YouTube deja de ganar espacio publicitario gratis en tu web.
Alojamiento privado de verdad
Un vídeo oculto de YouTube no es privado: cualquiera con el enlace puede verlo, sin restricciones. Kinescope da enlaces firmados por espectador, restricciones por dominio, contraseña y códigos de acceso de un solo uso. El contenido solo se reproduce para quien tiene permiso, aunque otra persona encuentre el enlace.
DRM y protección contra copias
Widevine y FairPlay (el nivel de Netflix) en el plan Super. YouTube cifra el vídeo para sus propios sistemas, pero no te da un DRM que puedas usar con fines comerciales: cualquier herramienta de descarga se salta la protección en segundos. En cursos de pago, contenido premium o material confidencial, eso separa un vídeo protegido de uno expuesto.
Analítica útil para marketing y ventas
Interacción por espectador, mapas de calor segundo a segundo, tasa de finalización y punto de abandono, con sincronización nativa con HubSpot, Salesforce, Marketo y Pardot. YouTube Analytics muestra visualizaciones agregadas y datos demográficos generales. No puede vincular a un espectador concreto con un lead de tu CRM ni lanzar un flujo cuando alguien ve el 80 % de un vídeo.
Sin retiradas arbitrarias
YouTube retira vídeos por reclamaciones automáticas de derechos de autor, cambios de política y moderación algorítmica, a menudo sin aviso. Tu biblioteca de marketing, formación o producto puede desaparecer de un día para otro. En Kinescope eres el cliente y nadie más que tú retira tus vídeos.
Comparativa rápida
Anuncios durante la reproducción
Sin anuncios
Pre-roll, mid-roll y post-roll
Recomendaciones de la competencia al final
Ninguna
Pantalla «a continuación» obligatoria
Marca en el reproductor
Tus colores, tu logo, tu dominio
Logo de YouTube, «ver en YouTube»
Alojamiento privado real
Enlaces firmados, dominios autorizados, DRM
Oculto: funciona cualquier enlace
DRM profesional
Widevine y FairPlay (Super y superiores)
No disponible para uso comercial
Analítica y sincronización con el CRM
HubSpot, Salesforce, Marketo y Pardot de forma nativa
Solo datos agregados, sin CRM
Riesgo de retirada del contenido
Solo tú puedes retirarlo
Reclamaciones automáticas y cambios de política
Modelo de negocio
Tú eres el cliente
Tú eres el producto
Saca tus vídeos de YouTube. Del resto nos encargamos nosotros.
Pásate a Kinescope y deja de construir tu audiencia en la plataforma de tus competidores. Trasladamos gratis toda tu biblioteca de YouTube (vídeos, títulos, descripciones, miniaturas personalizadas y listas de reproducción), normalmente en una semana o menos.
Cuándo elegir cada uno
Elige Kinescope si necesitas:
proteger el contenido (cursos, formación, vídeo premium), costes previsibles, marca blanca completa, analítica detallada, integraciones con LMS, SSO y API, y directos con baja latencia. Todo sin precios de nivel enterprise.
Elige YouTube si necesitas:
la mayor audiencia gratuita y el descubrimiento orgánico para contenido público, y te parece bien que haya anuncios en la reproducción, que se recomiende a tus competidores al final, que el reproductor lleve la marca de YouTube y que no tengas DRM real ni analítica a nivel de CRM.
Conoce Kinescope: todo lo que esperas de un alojamiento de vídeos profesional
CDN propio
Puntos de presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI sobre infraestructura propia, sin AWS ni Cloudflare. MCP para aplicaciones de IA y 99,98 % de disponibilidad. Velocidad y previsibilidad sin intermediarios.
DRM desde el primer día
Widevine y FairPlay en el plan de entrada, sin pasar a un contrato enterprise. Protección del nivel de Netflix desde el principio para cursos, contenido de pago y vídeo corporativo.
Directos con baja latencia
Emisiones con unos 2 segundos de retraso (LL-HLS), RTMP y sRTMP, grabación automática y chat. Webinars y eventos en directo sin esa sensación de «tele en diferido».
Analítica e interacción
Mapas de calor segundo a segundo, analítica por espectador y el punto exacto donde la gente abandona. Llamadas a la acción dentro del reproductor y formularios de captación para que cada vídeo trabaje para la conversión.
API e integraciones
API REST completa y SDK abiertos para Swift, Kotlin, Flutter, React y Vue. Conecta tu LMS, tu CRM y tus propios productos sin apaños. MCP para aplicaciones de IA.
Precio pensado para ahorrar
Precios transparentes y pago por uso, sin cuota por usuario ni costes ocultos. Más barato que la mayoría de las plataformas enterprise, con DRM, marca blanca y funciones avanzadas incluidas. Creces sin sorpresas en la factura.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Preguntas frecuentes
Es lo que hace Kinescope. La reproducción no lleva pre-roll, mid-roll ni post-roll, no hay botón «ver en YouTube» y no aparece el panel «a continuación» que lleva a tu espectador a un competidor cuando termina el vídeo. Pagas por el alojamiento y no con tu audiencia. Como servicio de alojamiento de vídeos para empresas, Kinescope también te da DRM, analítica por espectador y tu propia marca en el reproductor, desde 10 € al mes.
En YouTube, tu vídeo es el producto que YouTube monetiza: anuncios en la reproducción, un botón «ver en YouTube» y recomendaciones «a continuación» que mandan a tu espectador a la competencia cuando acaba tu vídeo. Kinescope es un alojamiento profesional donde tú eres el cliente: reproducción sin anuncios, sin recomendaciones de terceros, con tus colores, tu logo y tu dominio de entrega en el reproductor, además de DRM y analítica real por espectador. Todo incluido desde 10 € al mes.
Sí. La reproducción en Kinescope no lleva ningún anuncio: ni pre-roll, ni mid-roll, ni post-roll. Y a diferencia del modo «oculto» de YouTube, donde cualquiera con el enlace puede ver el vídeo, Kinescope te da alojamiento privado de verdad: enlaces firmados por espectador, restricciones por dominio, contraseña y códigos de acceso de un solo uso. El contenido solo se reproduce para las personas a las que has dado acceso.
No. No hay logo de YouTube, ni botón «ver en YouTube», ni marca de agua de terceros, ni pantalla final que recomiende otros canales. El reproductor de Kinescope lleva tu marca en cada fotograma, y el espectador termina el vídeo dentro de tu producto sin saltar a la siguiente sugerencia de YouTube. En cursos de pago o contenido premium también puedes activar el DRM con Widevine y FairPlay en el plan Super.
Sí, y Kinescope lo hace gratis. Trasladamos toda tu biblioteca de YouTube (vídeos, títulos, descripciones, miniaturas personalizadas y listas de reproducción), normalmente en una semana o menos y sin cortes. Dejas de construir tu audiencia en la plataforma de un competidor y cada visualización pasa a llevar tu marca. También puedes traer los vídeos tú mismo: pega hasta 50 enlaces de YouTube a la vez en Catalog → New → Upload via URL. Lo explicamos en importar desde YouTube.