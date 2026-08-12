Importa vídeos de YouTube a Kinescope
Pasa tus vídeos de YouTube a Kinescope sin descargarlos al ordenador. Pega hasta 50 enlaces públicos a la vez o conecta tu canal con tu cuenta de Google para traer también los vídeos privados y ocultos.
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Dos formas de importar vídeos de YouTube
1. En el catálogo, haz clic en «New» → «Upload via URL».
2. Pega los enlaces de YouTube: hasta 50 a la vez, separados por comas, espacios o saltos de línea.
3. Haz clic en «Upload»: cada vídeo llega en la máxima calidad, con sonido, su póster y sus capítulos.
1. Ve a «Settings» → «Integrations», busca la tarjeta de YouTube y haz clic en «Connect».
2. En la pestaña «Settings», haz clic en «Sign in with Google» y elige la cuenta vinculada al canal.
3. En «Where to save my videos in Kinescope», elige un proyecto o una carpeta, indica qué quieres traer y haz clic en «Save».
Cómo pasar tus vídeos de YouTube a Kinescope
Qué te da la importación
Hasta 50 enlaces a la vez
Pega una lista de enlaces de YouTube separados por comas, espacios o saltos de línea y súbelos de una vez.
Directo a una carpeta
Elige el proyecto o la carpeta del catálogo donde deben llegar los vídeos.
Importa gratis tus vídeos de YouTube
Crea una cuenta de Kinescope, pega tus enlaces o conecta el canal. Sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
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Empieza gratis y después desde 10 € al mes. Sin tarjeta.