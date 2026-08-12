Importa vídeos de YouTube a Kinescope

Pasa tus vídeos de YouTube a Kinescope sin descargarlos al ordenador. Pega hasta 50 enlaces públicos a la vez o conecta tu canal con tu cuenta de Google para traer también los vídeos privados y ocultos.

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Tutorial en vídeo

Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Dos formas de importar vídeos de YouTube

Los vídeos públicos se importan por enlace. Para los privados y ocultos, conecta el canal una vez.
Vídeos públicos: subida por enlace

1. En el catálogo, haz clic en «New» → «Upload via URL».
2. Pega los enlaces de YouTube: hasta 50 a la vez, separados por comas, espacios o saltos de línea.
3. Haz clic en «Upload»: cada vídeo llega en la máxima calidad, con sonido, su póster y sus capítulos.
Vídeos privados y ocultos: conecta el canal

1. Ve a «Settings» → «Integrations», busca la tarjeta de YouTube y haz clic en «Connect».
2. En la pestaña «Settings», haz clic en «Sign in with Google» y elige la cuenta vinculada al canal.
3. En «Where to save my videos in Kinescope», elige un proyecto o una carpeta, indica qué quieres traer y haz clic en «Save».
Menú «New» del catálogo de Kinescope: se elige «Upload via URL» y se abre la ventana de subida
Integración de YouTube en Kinescope, «Settings»: «Sign in with Google», aparece la cuenta, Cohort 12 para los vídeos, «Save» y YouTube queda conectado
Vídeos públicos: subida por enlace

1. En el catálogo, haz clic en «New» → «Upload via URL».
2. Pega los enlaces de YouTube: hasta 50 a la vez, separados por comas, espacios o saltos de línea.
3. Haz clic en «Upload»: cada vídeo llega en la máxima calidad, con sonido, su póster y sus capítulos.

Menú «New» del catálogo de Kinescope: se elige «Upload via URL» y se abre la ventana de subida
Vídeos privados y ocultos: conecta el canal

1. Ve a «Settings» → «Integrations», busca la tarjeta de YouTube y haz clic en «Connect».
2. En la pestaña «Settings», haz clic en «Sign in with Google» y elige la cuenta vinculada al canal.
3. En «Where to save my videos in Kinescope», elige un proyecto o una carpeta, indica qué quieres traer y haz clic en «Save».

Integración de YouTube en Kinescope, «Settings»: «Sign in with Google», aparece la cuenta, Cohort 12 para los vídeos, «Save» y YouTube queda conectado

Cómo pasar tus vídeos de YouTube a Kinescope

Qué te da la importación

Hasta 50 enlaces a la vez

Pega una lista de enlaces de YouTube separados por comas, espacios o saltos de línea y súbelos de una vez.

«Upload via URL» en Kinescope: se pegan tres enlaces de YouTube, se pulsa «Upload» y la cola muestra 3 archivos subiéndose

Directo a una carpeta

Elige el proyecto o la carpeta del catálogo donde deben llegar los vídeos.

Catálogo de Kinescope: se abre la carpeta Week 3 — recordings y Lesson 4 · Functions llega arriba desde YouTube

Importa gratis tus vídeos de YouTube

Crea una cuenta de Kinescope, pega tus enlaces o conecta el canal. Sin tarjeta.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro tutorial en vídeo.

Hasta 50, separados por comas, espacios o saltos de línea, en Catalog → New → Upload via URL.

Sí, con la integración de YouTube: inicia sesión con Google y elige si quieres traer todos los vídeos subidos antes o solo los disponibles por enlace. La subida por enlace solo funciona con vídeos públicos.

El vídeo en la máxima calidad, con sonido, su póster y sus capítulos.

No. Kinescope los trae directamente de YouTube.

Trae tu biblioteca de YouTube en unos pocos clics.

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