Plataforma de vídeo para empresas sin contrato enterprise

SAML SSO, DRM, enlaces firmados, registros de auditoría, SLA del 99,98 % y nuestro propio CDN global. La seguridad y la escala que aprueba tu comité de revisión, con precios transparentes y sin un compromiso obligatorio de seis cifras.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

¿Qué es una plataforma de vídeo para empresas?

Una plataforma de vídeo para empresas aloja, protege y entrega el vídeo corporativo a escala. Incluye SSO y acceso por roles para las bibliotecas internas y los vídeos de formación para empleados, DRM y enlaces firmados para el contenido confidencial o de pago, un CDN con SLA para reuniones generales y lanzamientos, analítica por espectador y una API para que el vídeo encaje en el stack que ya usas. Kinescope cubre toda esa lista con precios transparentes de pago por uso y sin contrato anual obligatorio.

Seguridad, cumplimiento y disponibilidad a precio de infraestructura

La misma seguridad, el mismo cumplimiento y la misma escala que tu equipo está evaluando en Brightcove o Vimeo Enterprise, sin contrato anual obligatorio y sin un mínimo de seis cifras. Precios transparentes de pago por uso.

Supera la revisión de seguridad

SAML SSO, enlaces firmados vinculados a la identidad del espectador, DRM Widevine y FairPlay, marcas de agua dinámicas, listas de dominios autorizados y registros de auditoría completos. Cumple el RGPD desde el primer día, los datos se quedan en infraestructura del EEE y la documentación SOC 2 está disponible bajo petición.

  • SAML SSO, registros de auditoría, RBAC
  • DRM, enlaces firmados, marcas de agua dinámicas
  • RGPD, datos en el EEE, SOC 2 bajo petición

Hecho para crecer y no caerse

Nuestro propio CDN global, con puntos de presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI y sin infraestructura alquilada a terceros, respalda un SLA de disponibilidad del 99,98 % y una latencia en directo de menos de 2 segundos.

  • CDN propio (Latinoamérica, EE. UU., UE, CEI), SLA del 99,98 %
  • Almacenamiento y ancho de banda ilimitados
  • API REST, SDK y webhooks para cualquier stack

Integraciones: SSO, LMS, CRM y tu propio stack

Kinescope se conecta con las herramientas que tus equipos ya usan. SAML SSO con Okta, Azure AD y Google Workspace. Moodle, Canvas, iSpring, Teachable y cualquier otro LMS mediante un código de inserción o la API REST. WordPress y Webflow. Las grabaciones en la nube de Zoom se guardan solas en tu biblioteca.

HubSpot, Salesforce o Marketo reciben los eventos de reproducción a través de webhooks y de la API REST, en JSON listo para asignar a tus campos. Para cualquier desarrollo a medida, la API, los SDK y los webhooks cubren la subida, la inserción, los eventos de reproducción y el control de acceso.

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Analítica y protección del contenido, hasta el último espectador

Protección de vídeo

El cifrado DRM (Widevine y FairPlay) hace que los vídeos solo se reproduzcan en sesiones autorizadas. Encima puedes sumar más capas: las marcas de agua dinámicas graban el ID del espectador en cada fotograma, las contraseñas y los códigos de un solo uso controlan la entrada y las listas de emails autorizados limitan el acceso a un equipo o un socio concreto.

Analítica de vídeo

Interacción por vídeo, puntos de abandono y porcentaje de visualización completa. Ves qué módulo de formación pierde a la gente, qué comunicado se vuelve a ver y quién no ha terminado. Puedes llevar los datos a tu LMS o a tus herramientas de BI a través de la API.

Directos para reuniones generales, lanzamientos y formación

La misma plataforma se encarga de la emisión en directo para empresas: reuniones generales, lanzamientos de producto y sesiones con formador, entregadas por LL-HLS y CMAF desde el CDN propio de Kinescope, en el mismo reproductor sin anuncios y con marca blanca. Cuando termina la emisión, la grabación pasa sola a vídeo bajo demanda y aparece en la biblioteca junto al resto de tus vídeos.

La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas

Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada (más de 500.000 estudiantes · pasó de Mux a Kinescope)

Todo el stack enterprise, y la migración corre de nuestra cuenta

Kinescope ofrece todo el stack enterprise (SAML SSO, DRM, enlaces firmados, registros de auditoría, RBAC, SLA del 99,98 %, CDN global propio, API REST y SDK) con precios transparentes, almacenamiento y ancho de banda ilimitados y sin contrato anual obligatorio. ¿Estás decidiendo si construir tu propia plataforma de streaming o contratar una? ¿Vienes de Brightcove, Vimeo Enterprise o una instalación propia? La mudanza corre de nuestra cuenta. Traemos tu biblioteca, conservamos los metadatos y la estructura de carpetas, reconstruimos el SSO y las reglas de acceso en nuestro lado y mantenemos los dos sistemas en paralelo durante el cambio para que nada se rompa. La mayoría de las migraciones enterprise terminan en pocas semanas, con un ingeniero asignado.

Matriz de control de acceso para empresas

Los controles por los que pregunta el departamento de compras (lista de dominios autorizados, SAML SSO, registros de auditoría y residencia de datos en la UE) están incluidos con precios transparentes, sin un mínimo de seis cifras.

Control de accesoQué haceDisponible en
Lista de dominios autorizados (whitelisting)El reproductor solo carga en los dominios que apruebasTodos los planes de pago
SAML SSOOkta, Azure AD y Google WorkspacePlan Mega
Registros de auditoría y RBACRegistro de auditoría completo con control de acceso por rolesPlan Mega
Residencia de datos en la UELos datos personales se quedan en infraestructura del EEE (Kinescope B.V., Países Bajos), conforme al RGPDTodos los planes
Ver los precios transparentes →

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. El SAML SSO de Kinescope, en el plan Mega, se integra con Okta, Azure AD, Google Workspace y cualquier proveedor de identidad compatible con SAML 2.0. El control de acceso por roles define quién puede subir, gestionar, ver y configurar, por equipo o por proyecto. Los registros de auditoría completos guardan cada acceso y cada acción de administración.

Kinescope ofrece las dos cosas en una sola plataforma. El DRM Widevine y FairPlay está incluido en todos los planes de pago desde 10 € al mes y cifra cada flujo, así que un archivo descargado no se puede reproducir. El SAML SSO del plan Mega funciona con Okta, Azure AD, Google Workspace y cualquier proveedor de identidad compatible con SAML 2.0. Juntos cubren las dos partes de una revisión de seguridad para el vídeo interno: solo entra la gente de tu directorio, y lo que ve no se puede extraer ni pasar a otros como archivo.

La mayoría de las revisiones enterprise nos aprueban. Cumplimos el RGPD desde el primer día (Kinescope B.V., Países Bajos), los datos se quedan en infraestructura del EEE, el DRM es Widevine y FairPlay, el acceso se controla con enlaces firmados vinculados a la identidad del espectador y hay registros de auditoría completos. La documentación SOC 2 y las respuestas a vuestro cuestionario de seguridad están disponibles bajo petición. Cómo funciona la capa de cifrado lo explicamos en alojamiento de vídeos con DRM.

Un SLA de disponibilidad del 99,98 %, respaldado por el CDN global de Kinescope, con cobertura en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI y sin infraestructura alquilada a terceros. La latencia en directo es de menos de 2 segundos. Los planes enterprise incluyen soporte prioritario con tiempos de respuesta definidos.

Así es el vídeo enterprise sin contrato.

Prueba todo lo que ofrece Kinescope. Sin tarjeta.

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