Plataforma de vídeo para empresas sin contrato enterprise
SAML SSO, DRM, enlaces firmados, registros de auditoría, SLA del 99,98 % y nuestro propio CDN global. La seguridad y la escala que aprueba tu comité de revisión, con precios transparentes y sin un compromiso obligatorio de seis cifras.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
¿Qué es una plataforma de vídeo para empresas?
Seguridad, cumplimiento y disponibilidad a precio de infraestructura
La misma seguridad, el mismo cumplimiento y la misma escala que tu equipo está evaluando en Brightcove o Vimeo Enterprise, sin contrato anual obligatorio y sin un mínimo de seis cifras. Precios transparentes de pago por uso.
Supera la revisión de seguridad
SAML SSO, enlaces firmados vinculados a la identidad del espectador, DRM Widevine y FairPlay, marcas de agua dinámicas, listas de dominios autorizados y registros de auditoría completos. Cumple el RGPD desde el primer día, los datos se quedan en infraestructura del EEE y la documentación SOC 2 está disponible bajo petición.
- SAML SSO, registros de auditoría, RBAC
- DRM, enlaces firmados, marcas de agua dinámicas
- RGPD, datos en el EEE, SOC 2 bajo petición
Hecho para crecer y no caerse
Nuestro propio CDN global, con puntos de presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI y sin infraestructura alquilada a terceros, respalda un SLA de disponibilidad del 99,98 % y una latencia en directo de menos de 2 segundos.
- CDN propio (Latinoamérica, EE. UU., UE, CEI), SLA del 99,98 %
- Almacenamiento y ancho de banda ilimitados
- API REST, SDK y webhooks para cualquier stack
Integraciones: SSO, LMS, CRM y tu propio stack
Kinescope se conecta con las herramientas que tus equipos ya usan. SAML SSO con Okta, Azure AD y Google Workspace. Moodle, Canvas, iSpring, Teachable y cualquier otro LMS mediante un código de inserción o la API REST. WordPress y Webflow. Las grabaciones en la nube de Zoom se guardan solas en tu biblioteca.
HubSpot, Salesforce o Marketo reciben los eventos de reproducción a través de webhooks y de la API REST, en JSON listo para asignar a tus campos. Para cualquier desarrollo a medida, la API, los SDK y los webhooks cubren la subida, la inserción, los eventos de reproducción y el control de acceso.
Analítica y protección del contenido, hasta el último espectador
Protección de vídeo
El cifrado DRM (Widevine y FairPlay) hace que los vídeos solo se reproduzcan en sesiones autorizadas. Encima puedes sumar más capas: las marcas de agua dinámicas graban el ID del espectador en cada fotograma, las contraseñas y los códigos de un solo uso controlan la entrada y las listas de emails autorizados limitan el acceso a un equipo o un socio concreto.
Analítica de vídeo
Interacción por vídeo, puntos de abandono y porcentaje de visualización completa. Ves qué módulo de formación pierde a la gente, qué comunicado se vuelve a ver y quién no ha terminado. Puedes llevar los datos a tu LMS o a tus herramientas de BI a través de la API.
Directos para reuniones generales, lanzamientos y formación
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas
Todo el stack enterprise, y la migración corre de nuestra cuenta
Matriz de control de acceso para empresas
Los controles por los que pregunta el departamento de compras (lista de dominios autorizados, SAML SSO, registros de auditoría y residencia de datos en la UE) están incluidos con precios transparentes, sin un mínimo de seis cifras.
Preguntas frecuentes
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Así es el vídeo enterprise sin contrato.
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