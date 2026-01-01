Integraciones: SSO, LMS, CRM y tu propio stack

Kinescope se conecta con las herramientas que tus equipos ya usan. SAML SSO con Okta, Azure AD y Google Workspace. Moodle, Canvas, iSpring, Teachable y cualquier otro LMS mediante un código de inserción o la API REST. WordPress y Webflow. Las grabaciones en la nube de Zoom se guardan solas en tu biblioteca.

HubSpot, Salesforce o Marketo reciben los eventos de reproducción a través de webhooks y de la API REST, en JSON listo para asignar a tus campos. Para cualquier desarrollo a medida, la API, los SDK y los webhooks cubren la subida, la inserción, los eventos de reproducción y el control de acceso.