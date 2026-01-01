Alojamiento de vídeos conforme al RGPD,con datos en la UE

Trasladar la biblioteca a una plataforma que guarde los datos de vídeo en la UE. En Kinescope, los datos de vídeo se guardan en centros de datos de la UE en todos los planes, y la migración de la biblioteca es gratuita en los planes Super y Mega, con los metadatos intactos. Stairway Foundation trasladó su biblioteca desde Vimeo por su cuenta, por fases, empezando por los cursos activos. Si tu caso tiene requisitos concretos de residencia de datos, cuéntale primero esa condición al equipo.