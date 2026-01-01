Alojamiento de vídeos conforme al RGPD,con datos en la UE

Kinescope es una empresa neerlandesa y guarda tus datos de vídeo en centros de datos de la UE en todos los planes. Los datos de los espectadores solo se recogen si tú lo decides, los vídeos solo se reproducen donde lo permites y los documentos de seguridad están disponibles bajo petición. Desde 10 € al mes.

Empieza gratis
Reserva una demo

Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

¿Qué hace que un alojamiento de vídeos cumpla el RGPD?

Al evaluar a un proveedor, los equipos suelen comprobar cinco cosas: dónde se guardan los datos de vídeo, quién puede abrir los vídeos, qué se recoge de los espectadores, cómo se gestionan las solicitudes de acceso y supresión y si los datos salen del EEE. Kinescope responde a cada una desde los Países Bajos: guarda los datos de vídeo en centros de datos de la UE en todos los planes, recoge datos de los espectadores solo si tú lo decides y transfiere datos fuera del EEE solo con las garantías adecuadas.

Dónde están tus datos y por dónde viajan

Cambia entre almacenamiento, entrega y datos de espectadores para ver qué se queda en la UE y qué decides tú.

Guardado en la UE

  • Los archivos maestros y los datos se guardan por defecto en centros de datos de la UE, en todos los planes.
  • Kinescope B.V. tiene su sede en Emmen (Países Bajos) y opera conforme al RGPD.
  • Los datos personales solo salen del EEE con las garantías adecuadas.

Entregado desde una región cercana

  • La reproducción pasa por el CDN propio de Kinescope, sin capacidad revendida, con puntos de presencia en Latinoamérica, EE. UU., Europa y la CEI.
  • Cada espectador recibe el vídeo desde un servidor cercano, y los archivos maestros siguen bajo jurisdicción de la UE.

Los datos de espectadores los decides tú

  • La analítica agregada de reproducción se queda en infraestructura del EEE.
  • Las filas por persona solo aparecen si pasas un ID de espectador al reproductor. Por defecto está desactivado.
Informeejemplo
Reproducciones1284
Visualización completa71 %
Dispositivosordenador 64 % · móvil 36 %
PaísesNL, DE, BE
Filas por persona: no se recogen

Qué carga el reproductor en tu página

Insertamos nuestro propio vídeo de demostración en una página de terceros, pulsamos reproducir y registramos todo lo que hizo el reproductor: cada petición, cada cookie y todo lo que guardó.

Peticiones
33
Dominios
5, todos de Kinescope
Peticiones a terceros
0
Cookies
0
  • kinescope.io Página de inserción, listas de reproducción de vídeo (HLS) y subtítulos 7
  • player.kinescope.io Scripts del reproductor 8
  • static.kinescopecdn.net Fuentes del reproductor, servidas por Kinescope 2
  • edge-ams-1.kinescopecdn.net Póster y segmentos de vídeo y audio desde el nodo del CDN 14
  • player-metrics.kinescope.io Métricas de reproducción agrupadas 2
Sin cookies El reproductor no guardó ninguna cookie, ninguna respuesta llevaba la cabecera Set-Cookie y document.cookie dentro del reproductor estaba vacío.
  • TextTrackLang_global Último idioma de subtítulos
  • AudioTrack_global Última pista de audio
  • CurrentTime_<video> Dónde se detuvo la reproducción, para retomarla
  • ClientId Un ID de cliente aleatorio (UUID)

Se guarda en el almacenamiento local del propio reproductor, en kinescope.io, no en tu sitio.

Nuestra prueba, 29 de septiembre de 2026: el vídeo de demostración insertado en una página de terceros con un perfil limpio de Chrome y reproducido durante unos diez segundos, versión del reproductor 2.196.5. Los resultados pueden cambiar con las actualizaciones del reproductor.

Solo las personas que apruebas

Limita dónde se reproducen los vídeos, quién puede abrirlos y quién de tu equipo puede cambiar algo.

Solo se reproduce en tus dominios

Con la lista de dominios autorizados, incluida en todos los planes de pago, el reproductor solo carga en los dominios que apruebas. Una inserción copiada muestra un reproductor bloqueado en cualquier otro sitio.

Acceso con tu propio login

Cuando alguien pulsa reproducir, Kinescope envía su identificador a tu servidor y tus reglas deciden si el vídeo carga. La decisión sobre el acceso se queda en el sistema que ya usas. Más en alojamiento de vídeos privados.

Inicio de sesión del equipo, roles y registros de auditoría

Tu equipo entra con el proveedor de identidad de tu empresa mediante inicio de sesión único (SSO). El acceso por roles y los registros de auditoría guardan quién cambió qué. Las tres cosas vienen en el plan Mega.

¿Quién puede ver el vídeo? Prueba las reglas de acceso

Elige una regla y mira qué pasa en tres situaciones habituales.

Regla de acceso

Un empleado abre el curso en tu intranet o LMS

Se reproduce

Tiene el enlace.

Se reproduce tras la contraseña

Escribe la contraseña que compartiste con el equipo.

Se reproduce con su código

El código le abre el vídeo.

Se reproduce

Tu servidor reconoce al empleado con la sesión iniciada.

Se reproduce

Tu intranet o LMS está en la lista de dominios autorizados.

Alguien de fuera de la empresa recibe el enlace reenviado

Se reproduce

Cualquiera con el enlace puede verlo, así que reenviarlo es compartir el acceso.

Se reproduce si también reenvían la contraseña

La contraseña puede viajar junto con el enlace.

Bloqueado cuando se usa el código

Cada código funciona una sola vez.

Bloqueado

No ha iniciado sesión, así que tu servidor le dice que no.

Bloqueado

Fuera de tus dominios, el reproductor aparece bloqueado.

Otra web copia tu código de inserción

Se reproduce

Nada vincula el vídeo a tu web.

Pide la contraseña

Quien la conozca puede verlo allí.

Bloqueado sin un código válido

El reproductor pide un código antes.

Bloqueado

Los visitantes de esa web no han iniciado sesión en tu sistema.

Bloqueado

Las demás webs no están en la lista de autorizados.

Las reglas se combinan: para sesiones confidenciales, añade DRM Widevine y FairPlay y una marca de agua con el ID del espectador. La lista de dominios autorizados está en todos los planes de pago.

Solicitudes, documentos y protección

Lo que suelen pedir tu delegado de protección de datos y el equipo de compras, en un solo sitio.

Solicitudes de acceso, rectificación y supresión

El acceso, la rectificación, la supresión y la portabilidad funcionan como exige el reglamento. Las solicitudes se envían a los datos de contacto de la política de privacidad.

Documentos para tu revisión de seguridad

La documentación SOC 2 y las respuestas a un cuestionario de seguridad están disponibles bajo petición. La política de privacidad y el SLA son públicos.

DRM y marca de agua con el ID del espectador

DRM Widevine y FairPlay en todos los planes de pago, y una marca de agua dinámica con el ID del espectador en cada fotograma. Los descargadores no obtienen nada, y la grabación de pantalla se bloquea a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite.

Respuestas para tu revisión de seguridad

Marca las preguntas de tu cuestionario de proveedores y copia las respuestas con un clic. Cada respuesta sale de nuestras páginas públicas y de la política de privacidad.

Una escuela neerlandesa que eligió guardar sus datos en la UE

JoJoschool prepara para los exámenes a más de 80.000 alumnos con material ligado a los libros de texto que usan los colegios neerlandeses. Mantener los datos de los alumnos en Europa y fuera de Estados Unidos importaba por la privacidad y por los colegios a los que vende. Fue uno de los motivos por los que pasó de Vimeo a Kinescope.

  • ~10× menos en costes de vídeo

    JoJoschool

    Preparación de exámenes ligada a los libros de texto de los colegios neerlandeses, para más de 80.000 alumnos

    Mercado
    Países Bajos
    Migró desde
    Vimeo
    • Todo el catálogo trasladado en una semana
    • Al menos 10.000 € de ahorro al año

¿Dejas una plataforma que tu equipo legal ha señalado?

Lleva la biblioteca a almacenamiento en la UE con el mismo reproductor, las mismas reglas de acceso y la misma analítica para cada vídeo.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos todo con los metadatos intactos, normalmente en una semana.

Solicitar migración
Reserva una demo

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Es un alojamiento de vídeos que trata los datos personales relacionados con tus vídeos (quién sube y quién ve) conforme al RGPD. Al evaluar a un proveedor, los equipos suelen comprobar dónde se guardan los datos, quién puede abrir los vídeos, qué se recoge de los espectadores, cómo se gestionan las solicitudes de acceso y supresión y si los datos salen del EEE. Kinescope guarda los datos de vídeo en la UE en todos los planes y opera desde los Países Bajos.

Sí. Kinescope B.V. tiene su sede en Emmen (Países Bajos) y opera conforme al RGPD. Todos los datos de vídeo se guardan por defecto en centros de datos de la UE. El acceso, la rectificación, la supresión y la portabilidad funcionan como exige el reglamento, y los datos no salen del EEE sin garantías. Las condiciones completas están en la política de privacidad.

Trasladar la biblioteca a una plataforma que guarde los datos de vídeo en la UE. En Kinescope, los datos de vídeo se guardan en centros de datos de la UE en todos los planes, y la migración de la biblioteca es gratuita en los planes Super y Mega, con los metadatos intactos. Stairway Foundation trasladó su biblioteca desde Vimeo por su cuenta, por fases, empezando por los cursos activos. Si tu caso tiene requisitos concretos de residencia de datos, cuéntale primero esa condición al equipo.

Los archivos maestros y los datos se guardan en centros de datos de la UE, y Kinescope B.V. es una empresa registrada en los Países Bajos. La reproducción se entrega a través del CDN de Kinescope, con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI. Así el espectador recibe el vídeo de un servidor cercano, y los archivos maestros se quedan bajo jurisdicción de la UE.

Guarda tus datos de vídeo en la UE.

Prueba todo lo que ofrece Kinescope. Sin tarjeta.

Empieza gratis
Reserva una demo
¡Gracias! Hemos recibido tus datos.
Algo ha fallado y el formulario no se ha enviado.