Alojamiento de vídeos conforme al RGPD,con datos en la UE

Solo se reproduce en tus dominios
Con la lista de dominios autorizados, incluida en todos los planes de pago, el reproductor solo carga en los dominios que apruebas. Una inserción copiada muestra un reproductor bloqueado en cualquier otro sitio.
Kinescope es una empresa neerlandesa y guarda tus datos de vídeo en centros de datos de la UE en todos los planes. Los datos de los espectadores solo se recogen si tú lo decides, los vídeos solo se reproducen donde lo permites y los documentos de seguridad están disponibles bajo petición. Desde 10 € al mes.
Cambia entre almacenamiento, entrega y datos de espectadores para ver qué se queda en la UE y qué decides tú.
Insertamos nuestro propio vídeo de demostración en una página de terceros, pulsamos reproducir y registramos todo lo que hizo el reproductor: cada petición, cada cookie y todo lo que guardó.
kinescope.io Página de inserción, listas de reproducción de vídeo (HLS) y subtítulos 7
player.kinescope.io Scripts del reproductor 8
static.kinescopecdn.net Fuentes del reproductor, servidas por Kinescope 2
edge-ams-1.kinescopecdn.net Póster y segmentos de vídeo y audio desde el nodo del CDN 14
player-metrics.kinescope.io Métricas de reproducción agrupadas 2
TextTrackLang_global Último idioma de subtítulos
AudioTrack_global Última pista de audio
CurrentTime_<video> Dónde se detuvo la reproducción, para retomarla
ClientId Un ID de cliente aleatorio (UUID)
Se guarda en el almacenamiento local del propio reproductor, en kinescope.io, no en tu sitio.
Nuestra prueba, 29 de septiembre de 2026: el vídeo de demostración insertado en una página de terceros con un perfil limpio de Chrome y reproducido durante unos diez segundos, versión del reproductor 2.196.5. Los resultados pueden cambiar con las actualizaciones del reproductor.
Limita dónde se reproducen los vídeos, quién puede abrirlos y quién de tu equipo puede cambiar algo.
Con la lista de dominios autorizados, incluida en todos los planes de pago, el reproductor solo carga en los dominios que apruebas. Una inserción copiada muestra un reproductor bloqueado en cualquier otro sitio.
Cuando alguien pulsa reproducir, Kinescope envía su identificador a tu servidor y tus reglas deciden si el vídeo carga. La decisión sobre el acceso se queda en el sistema que ya usas. Más en alojamiento de vídeos privados.
Tu equipo entra con el proveedor de identidad de tu empresa mediante inicio de sesión único (SSO). El acceso por roles y los registros de auditoría guardan quién cambió qué. Las tres cosas vienen en el plan Mega.
Elige una regla y mira qué pasa en tres situaciones habituales.
Regla de acceso
Tiene el enlace.
Escribe la contraseña que compartiste con el equipo.
El código le abre el vídeo.
Tu servidor reconoce al empleado con la sesión iniciada.
Tu intranet o LMS está en la lista de dominios autorizados.
Cualquiera con el enlace puede verlo, así que reenviarlo es compartir el acceso.
La contraseña puede viajar junto con el enlace.
Cada código funciona una sola vez.
No ha iniciado sesión, así que tu servidor le dice que no.
Fuera de tus dominios, el reproductor aparece bloqueado.
Nada vincula el vídeo a tu web.
Quien la conozca puede verlo allí.
El reproductor pide un código antes.
Los visitantes de esa web no han iniciado sesión en tu sistema.
Las demás webs no están en la lista de autorizados.
Las reglas se combinan: para sesiones confidenciales, añade DRM Widevine y FairPlay y una marca de agua con el ID del espectador. La lista de dominios autorizados está en todos los planes de pago.
Lo que suelen pedir tu delegado de protección de datos y el equipo de compras, en un solo sitio.
El acceso, la rectificación, la supresión y la portabilidad funcionan como exige el reglamento. Las solicitudes se envían a los datos de contacto de la política de privacidad.
La documentación SOC 2 y las respuestas a un cuestionario de seguridad están disponibles bajo petición. La política de privacidad y el SLA son públicos.
DRM Widevine y FairPlay en todos los planes de pago, y una marca de agua dinámica con el ID del espectador en cada fotograma. Los descargadores no obtienen nada, y la grabación de pantalla se bloquea a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite.
Marca las preguntas de tu cuestionario de proveedores y copia las respuestas con un clic. Cada respuesta sale de nuestras páginas públicas y de la política de privacidad.
JoJoschool prepara para los exámenes a más de 80.000 alumnos con material ligado a los libros de texto que usan los colegios neerlandeses. Mantener los datos de los alumnos en Europa y fuera de Estados Unidos importaba por la privacidad y por los colegios a los que vende. Fue uno de los motivos por los que pasó de Vimeo a Kinescope.
~10× menos en costes de vídeo
Preparación de exámenes ligada a los libros de texto de los colegios neerlandeses, para más de 80.000 alumnos
Lleva la biblioteca a almacenamiento en la UE con el mismo reproductor, las mismas reglas de acceso y la misma analítica para cada vídeo.
La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos todo con los metadatos intactos, normalmente en una semana.
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