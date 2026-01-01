Kinescope con inicio de sesión único (SSO)

Tu equipo entra en Kinescope con el proveedor de identidad de tu empresa, y los roles de Kinescope también llegan desde él. Los manuales de configuración cubren Keycloak y AD FS.

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Manual de configuración

Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Conecta tu proveedor de identidad

Kinescope necesita el client ID, el client secret y la URL del proveedor. La URI de redirección es la misma para todos los proveedores.
Keycloak

1. Crea un cliente con «Standard flow» y «Client authentication» activados.
2. Añade https://app.kinescope.io/api/oauth2/callback/sso a «Valid redirect URLs».
3. Crea los roles de cliente de Kinescope, vincúlalos a tus roles en «Associated roles» y pasa a Kinescope el client ID, el client secret y la URL del proveedor.
AD FS

1. Crea un Application Group con una Server Application que use la misma URI de redirección.
2. Genera un secreto compartido, añade una Web API con el identificador del cliente y permite los ámbitos openid, profile, email, allatclaims y aza.
3. Añade reglas de transformación de emisión (issuance transform rules) que asignen los atributos y roles de LDAP a los roles de Kinescope.
Ajustes de un cliente en Keycloak: se activan «Client authentication» y «Standard flow» y se añade la URI de redirección de Kinescope
AD FS, «Issuance Transform Rules»: aparecen una a una las reglas que asignan Course editors, Teachers y Managers a roles de Kinescope
Keycloak

1. Crea un cliente con «Standard flow» y «Client authentication» activados.
2. Añade https://app.kinescope.io/api/oauth2/callback/sso a «Valid redirect URLs».
3. Crea los roles de cliente de Kinescope, vincúlalos a tus roles en «Associated roles» y pasa a Kinescope el client ID, el client secret y la URL del proveedor.

Ajustes de un cliente en Keycloak: se activan «Client authentication» y «Standard flow» y se añade la URI de redirección de Kinescope
AD FS

1. Crea un Application Group con una Server Application que use la misma URI de redirección.
2. Genera un secreto compartido, añade una Web API con el identificador del cliente y permite los ámbitos openid, profile, email, allatclaims y aza.
3. Añade reglas de transformación de emisión (issuance transform rules) que asignen los atributos y roles de LDAP a los roles de Kinescope.

AD FS, «Issuance Transform Rules»: aparecen una a una las reglas que asignan Course editors, Teachers y Managers a roles de Kinescope

Qué le da el SSO a tu equipo

Un único acceso corporativo

Tu equipo entra en Kinescope con el mismo usuario y la misma contraseña que usa en otros servicios de trabajo.

Pantalla «Sign in» de Kinescope: se pulsa «Single sign-on (SSO)» y aparece la ventana «Access granted!»

Roles desde tu directorio

Seis roles de Kinescope, de administrador a espectador, se asignan desde tu proveedor de identidad, así que el acceso sigue la estructura de tu empresa.

Miembros del equipo en Kinescope: Ben Carter aparece en la lista al momento con el rol Editor

Pon Kinescope detrás del acceso de tu empresa

El inicio de sesión único forma parte del plan Mega. Reserva una demo y guiaremos a tus administradores en la configuración.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual de configuración.

Los manuales cubren Keycloak y AD FS. Kinescope necesita el client ID, el client secret y la URL del proveedor, y usa la URI de redirección https://app.kinescope.io/api/oauth2/callback/sso.

Desde tu proveedor de identidad. Crea los roles de cliente kinescope-admin, kinescope-editor_plus, kinescope-editor, kinescope-manager, kinescope-accountant o kinescope-viewer y vincúlalos a tus roles: cada persona recibe el rol correspondiente en Kinescope al iniciar sesión.

El plan Mega.

No, este acceso es para tu equipo. Para los espectadores, el acceso a un vídeo puede pasar por tu propio login: Kinescope envía el identificador del espectador a tu servidor y tus reglas deciden si el vídeo se carga. Más información en alojamiento de vídeos privados.

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