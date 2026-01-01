Kinescope con inicio de sesión único (SSO)
Tu equipo entra en Kinescope con el proveedor de identidad de tu empresa, y los roles de Kinescope también llegan desde él. Los manuales de configuración cubren Keycloak y AD FS.
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Conecta tu proveedor de identidad
1. Crea un cliente con «Standard flow» y «Client authentication» activados.
2. Añade https://app.kinescope.io/api/oauth2/callback/sso a «Valid redirect URLs».
3. Crea los roles de cliente de Kinescope, vincúlalos a tus roles en «Associated roles» y pasa a Kinescope el client ID, el client secret y la URL del proveedor.
1. Crea un Application Group con una Server Application que use la misma URI de redirección.
2. Genera un secreto compartido, añade una Web API con el identificador del cliente y permite los ámbitos openid, profile, email, allatclaims y aza.
3. Añade reglas de transformación de emisión (issuance transform rules) que asignen los atributos y roles de LDAP a los roles de Kinescope.
Qué le da el SSO a tu equipo
Un único acceso corporativo
Tu equipo entra en Kinescope con el mismo usuario y la misma contraseña que usa en otros servicios de trabajo.
Roles desde tu directorio
Seis roles de Kinescope, de administrador a espectador, se asignan desde tu proveedor de identidad, así que el acceso sigue la estructura de tu empresa.
Pon Kinescope detrás del acceso de tu empresa
El inicio de sesión único forma parte del plan Mega. Reserva una demo y guiaremos a tus administradores en la configuración.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual de configuración.
Lleva Kinescope al acceso corporativo de tu empresa.
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