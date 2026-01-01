Alojamiento de vídeos privados para empresas
Kinescope mantiene cada vídeo fuera de los buscadores públicos y visible solo para las personas que autorizas. Cifrado, con control de acceso y muy lejos de un enlace oculto de YouTube.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Todo lo que mantiene un vídeo privado
Nada de lo que subes se puede encontrar. No hay URL pública, ni recomendaciones, ni «siguiente vídeo». El vídeo existe solo donde lo insertas y solo para los espectadores que dejas entrar. Justo lo contrario de un enlace oculto de YouTube.
Cada vídeo que subes se cifra en el almacenamiento y durante la transferencia. Si activas el DRM (Widevine + FairPlay), el propio archivo queda cifrado en todas las resoluciones. Un intento de descarga devuelve datos cifrados que no sirven para nada, y no tu vídeo.
Protege cada vídeo con un enlace firmado que caduca, dominios autorizados, acceso por espectador, contraseña, código de un solo uso o tu propio SSO. Las reglas se combinan como quieras, así que el acceso se ajusta a lo privado que tenga que ser cada contenido.
Las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Si una grabación aparece en algún sitio, lleva directamente a la persona que la compartió. Ningún enlace oculto disuade así.
Acceso privado con tu propio inicio de sesión
Que un vídeo sea privado no debería obligar a tus espectadores a iniciar sesión dos veces. Cuando alguien pulsa reproducir, Kinescope envía su identificador a tu servidor, y tus reglas deciden si el vídeo se carga. La decisión sobre el acceso se queda en el sistema que ya usas, y el espectador no sale de tu sitio.
Todas las formas de controlar quién ve tus vídeos
Combina las reglas de acceso como necesites, según lo privado que tenga que ser cada contenido.
Cierra el perímetro
Decide qué sitios pueden alojar el reproductor.
- Restricciones por dominio para la reproducción insertada.
- Subdominios comodín (*.tuempresa.com).
- Bloqueo total de la inserción para entregar solo por enlace directo.
- Enlace privado que salta las restricciones cuando compartes algo puntual.
Reparte las llaves
Elige cómo se identifica cada espectador antes de que cargue el reproductor.
- Enlaces generados automáticamente para cada espectador.
- Contraseña por vídeo.
- Códigos de un solo uso con límite de sesiones y caducidad.
- Acceso por dominios de email autorizados.
- SSO (SAML) en el plan Mega.
Alojamiento privado frente a un enlace oculto
Un enlace oculto solo esconde el vídeo de la búsqueda. No controla quién lo ve, quién lo reenvía ni quién descarga el archivo. Esto es lo que cambia cuando el alojamiento es privado de verdad.
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas
¿Se te han quedado cortos el modo «oculto» de YouTube y los planes de privacidad de Vimeo?
Un enlace oculto de YouTube no es privado: la URL se puede compartir, el archivo se puede descargar y no puedes quitarle el acceso a un solo espectador. Vimeo reserva la privacidad real, con restricciones por dominio y DRM, a sus planes más caros. Kinescope te da todo el conjunto desde 10 € al mes, con almacenamiento y ancho de banda ilimitados. El resto está en la comparativa completa.
¿Vienes de un servicio gratuito? Ganas entrega cifrada, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios, con tu marca y sin recomendaciones.
La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.
Preguntas frecuentes
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Dale a tus vídeos un lugar privado
Cifrado, con control de acceso y sin anuncios, desde 10 € al mes. Sin tarjeta.