Alojamiento de vídeos privados para empresas

Un enlace oculto de YouTube no es privado: la URL se puede compartir, el archivo se puede descargar y no puedes quitarle el acceso a un solo espectador. Vimeo reserva la privacidad real, con restricciones por dominio y DRM, a sus planes más caros. Kinescope te da todo el conjunto desde 10 € al mes, con almacenamiento y ancho de banda ilimitados. El resto está en la comparativa completa.

¿Vienes de un servicio gratuito? Ganas entrega cifrada, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios, con tu marca y sin recomendaciones.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.