Alojamiento de vídeos privados para empresas

Kinescope mantiene cada vídeo fuera de los buscadores públicos y visible solo para las personas que autorizas. Cifrado, con control de acceso y muy lejos de un enlace oculto de YouTube.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Todo lo que mantiene un vídeo privado

Fuera de los buscadores, cifrado, con control de acceso y marca de agua. Incluido desde 10 € al mes, sin contrato enterprise.
Fuera de los buscadores desde el primer momento

Nada de lo que subes se puede encontrar. No hay URL pública, ni recomendaciones, ni «siguiente vídeo». El vídeo existe solo donde lo insertas y solo para los espectadores que dejas entrar. Justo lo contrario de un enlace oculto de YouTube.
Cifrado, no solo oculto

Cada vídeo que subes se cifra en el almacenamiento y durante la transferencia. Si activas el DRM (Widevine + FairPlay), el propio archivo queda cifrado en todas las resoluciones. Un intento de descarga devuelve datos cifrados que no sirven para nada, y no tu vídeo.
Tú decides quién entra

Protege cada vídeo con un enlace firmado que caduca, dominios autorizados, acceso por espectador, contraseña, código de un solo uso o tu propio SSO. Las reglas se combinan como quieras, así que el acceso se ajusta a lo privado que tenga que ser cada contenido.
Rastreable si llega a filtrarse

Las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Si una grabación aparece en algún sitio, lleva directamente a la persona que la compartió. Ningún enlace oculto disuade así.
Vídeo privado de Kinescope fuera de los resultados de búsqueda públicos
Cifrado DRM de Kinescope aplicado a un vídeo privado
Reglas de acceso de Kinescope que deciden quién puede abrir un vídeo privado
Marca de agua dinámica de Kinescope que permite rastrear un vídeo privado filtrado
Fuera de los buscadores desde el primer momento

Nada de lo que subes se puede encontrar. No hay URL pública, ni recomendaciones, ni «siguiente vídeo». El vídeo existe solo donde lo insertas y solo para los espectadores que dejas entrar. Justo lo contrario de un enlace oculto de YouTube.

Vídeo privado de Kinescope fuera de los resultados de búsqueda públicos
Cifrado, no solo oculto

Cada vídeo que subes se cifra en el almacenamiento y durante la transferencia. Si activas el DRM (Widevine + FairPlay), el propio archivo queda cifrado en todas las resoluciones. Un intento de descarga devuelve datos cifrados que no sirven para nada, y no tu vídeo.

Cifrado DRM de Kinescope aplicado a un vídeo privado
Tú decides quién entra

Protege cada vídeo con un enlace firmado que caduca, dominios autorizados, acceso por espectador, contraseña, código de un solo uso o tu propio SSO. Las reglas se combinan como quieras, así que el acceso se ajusta a lo privado que tenga que ser cada contenido.

Reglas de acceso de Kinescope que deciden quién puede abrir un vídeo privado
Rastreable si llega a filtrarse

Las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Si una grabación aparece en algún sitio, lleva directamente a la persona que la compartió. Ningún enlace oculto disuade así.

Marca de agua dinámica de Kinescope que permite rastrear un vídeo privado filtrado

Acceso privado con tu propio inicio de sesión

Que un vídeo sea privado no debería obligar a tus espectadores a iniciar sesión dos veces. Cuando alguien pulsa reproducir, Kinescope envía su identificador a tu servidor, y tus reglas deciden si el vídeo se carga. La decisión sobre el acceso se queda en el sistema que ya usas, y el espectador no sale de tu sitio.

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Todas las formas de controlar quién ve tus vídeos

Combina las reglas de acceso como necesites, según lo privado que tenga que ser cada contenido.

Cierra el perímetro

Decide qué sitios pueden alojar el reproductor.

  • Restricciones por dominio para la reproducción insertada.
  • Subdominios comodín (*.tuempresa.com).
  • Bloqueo total de la inserción para entregar solo por enlace directo.
  • Enlace privado que salta las restricciones cuando compartes algo puntual.

Reparte las llaves

Elige cómo se identifica cada espectador antes de que cargue el reproductor.

  • Enlaces generados automáticamente para cada espectador.
  • Contraseña por vídeo.
  • Códigos de un solo uso con límite de sesiones y caducidad.
  • Acceso por dominios de email autorizados.
  • SSO (SAML) en el plan Mega.

La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas

Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada (más de 500.000 estudiantes · pasó de Mux a Kinescope)

¿Se te han quedado cortos el modo «oculto» de YouTube y los planes de privacidad de Vimeo?

Un enlace oculto de YouTube no es privado: la URL se puede compartir, el archivo se puede descargar y no puedes quitarle el acceso a un solo espectador. Vimeo reserva la privacidad real, con restricciones por dominio y DRM, a sus planes más caros. Kinescope te da todo el conjunto desde 10 € al mes, con almacenamiento y ancho de banda ilimitados. El resto está en la comparativa completa.

¿Vienes de un servicio gratuito? Ganas entrega cifrada, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios, con tu marca y sin recomendaciones.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

El alojamiento de vídeos privados mantiene tus vídeos fuera de los buscadores públicos y solo los reproduce para las personas que autorizas. En lugar de una página pública como en YouTube, el vídeo está detrás de un almacenamiento cifrado, enlaces firmados y reglas de acceso. En Kinescope todo lo que subes es privado por defecto, y tú eliges exactamente quién puede verlo.

Súbelos a una plataforma pensada para controlar el acceso, no para ganar alcance. En Kinescope insertas el vídeo donde lo necesitas y limitas la reproducción por dominio autorizado, enlace firmado con caducidad, contraseña, código de un solo uso o SSO. También puedes añadir DRM para que el archivo siga cifrado aunque se filtre un enlace.

En realidad, no. Un enlace oculto solo es difícil de adivinar. Quien lo consigue puede verlo, reenviarlo o descargar el archivo, y no hay forma de quitarle el acceso a un espectador concreto. Un alojamiento de vídeos privados como Kinescope cambia el enlace adivinable por controles reales: URL firmadas que caducan, restricciones por dominio, acceso por espectador y DRM.

La mejor combina cifrado y DRM con controles de acceso detallados, un reproductor sin anuncios con tu marca y precios claros. Un simple botón de «oculto» no basta. Kinescope incluye DRM, enlaces firmados y restricciones por dominio, con almacenamiento y ancho de banda ilimitados, desde 10 € al mes y sin plan enterprise.

Dale a tus vídeos un lugar privado

Cifrado, con control de acceso y sin anuncios, desde 10 € al mes. Sin tarjeta.

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