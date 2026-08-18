Sobre Conted Tech

Conted Tech es una edtech B2B brasileña. Nació hace unos cuatro años para que el contenido de cursos de calidad fuera asequible. Vende todo lo necesario para impartir cursos: material didáctico, una plataforma LMS y una biblioteca virtual. Hoy unas 120 instituciones trabajan con Conted Tech, desde pequeñas escuelas de cursos hasta universidades.

La empresa nació dentro de una universidad, y de ahí viene su enfoque. Su director de Pedagogía y Operaciones, Hikaro Queiroz, tiene un máster en educación. Por eso el LMS de Conted Tech se diseña desde el lado del docente: es tan intuitivo que hasta un estudiante sin conocimientos técnicos se orienta sin ayuda.

La interfaz del LMS de Conted Tech: diseñada desde la perspectiva del docente para que el estudiante no pierda el foco

Las instituciones brasileñas pierden una gran parte de los estudiantes matriculados. Uno de los motivos principales es un curso que resulta ser un montón de PDF. Por eso Conted Tech se apoya en el vídeo para mantener su atención: las clases largas se cortan en piezas de unos diez minutos, al estilo que los estudiantes ya conocen de YouTube. Los diseñadores instruccionales, diez en plantilla, deciden qué partes de un curso se convierten en vídeo.

La accesibilidad forma parte de ese material. Los presentadores narran lo que pasa en pantalla para que los estudiantes ciegos puedan seguirlo. Cada recurso audiovisual se transcribe y se subtitula, y encima van capas de lengua de signos y audiodescripción.

Accesibilidad integrada: una lección en vídeo con una capa propia de lengua de signos brasileña (Libras)

Hikaro nos contó cómo funciona la parte de vídeo tras el paso a Kinescope.

El reto: una factura al alza y una biblioteca que Conted Tech no podía tocar

Durante años Conted Tech alojó sus vídeos en Vimeo, una plataforma buena y conocida en la que el equipo confiaba. Con el tiempo, la relación se desgastó. Lo que más dolió fue el coste: dos veces avisaron al equipo de Conted Tech de que tendría que pagar varias veces más por el volumen que consumía.

Llega un momento en que Vimeo te da un ultimátum. Te llaman y te dicen: consumís mucho, tendréis que pagar tres veces más. Y tienes que pagar, porque si no, no sabes qué hacer.

Había un obstáculo mayor que el dinero: el propio catálogo de Conted Tech. Unos 1500 de sus cursos se habían montado en una herramienta de autoría de terceros llamada Realize, que el equipo había dejado de usar unos dos años antes.

Los vídeos de esos cursos estaban atados a esa configuración antigua. Sin acceso a Realize, el equipo ya no podía apuntarlos a otro alojamiento. El contenido seguía reproduciéndose, pero en la práctica quedaba bloqueado en Vimeo. Mudarse obligaba a desmontar a mano 1500 cursos congelados: un trabajo largo y sin fecha de fin para el que el equipo de desarrollo, pequeño y desbordado, no tenía tiempo. Así que Conted Tech se quedó donde estaba.

Por qué Kinescope

Conted Tech llegó a Kinescope a través de un contacto de confianza del sector, y enseguida destacaron varias cosas:

Coste. El precio por uso salía muy por debajo de la factura de Vimeo.

El precio por uso salía muy por debajo de la factura de Vimeo. Una persona al otro lado. El CEO de Kinescope se unió a una de las primeras llamadas. El soporte funcionaba por WhatsApp y respondía rápido, sin pasar por una cola de tickets.

El CEO de Kinescope se unió a una de las primeras llamadas. El soporte funcionaba por WhatsApp y respondía rápido, sin pasar por una cola de tickets. La migración, resuelta. Kinescope se ofreció a hacer por su cuenta la mudanza que Conted Tech tanto temía, incluido el contenido congelado en Realize.

En una de nuestras primeras reuniones participó el CEO de Kinescope. Eso demostró la importancia que se da a cada cliente. Sentimos que Kinescope nos valoraba.

La parte que daba miedo, resuelta en dos semanas

Conted Tech entregó a Kinescope las claves de API, y Kinescope se encargó del trabajo pesado. Junto con los programadores de Conted Tech, el equipo escribió un script que recorrió los cursos creados en Realize y cambió cada vídeo de Vimeo a Kinescope. Justo lo que Conted Tech no podía hacer a mano sin la herramienta antigua.

Cerca de 6000 vídeos salieron de Vimeo hacia la plataforma. Por el camino, Kinescope los transcribió, los dividió en capítulos para que los estudiantes se orienten y creó una copia de seguridad de la biblioteca en la nube.

Uno de nuestros miedos era que la migración se alargara y que yo tuviera que seguir pagando a Vimeo mientras tanto. Hubo partes de las que Kinescope prácticamente se encargó sola.

El traslado completo llevó de una a dos semanas. Al principio, la reproducción iba con retraso para algunos estudiantes, pero un ajuste de configuración por parte de Conted Tech lo resolvió. A los tres meses, los únicos problemas que quedaban eran los de algún estudiante cuya propia conexión no llegaba al vídeo.

Los resultados: una factura más ligera y la copia de seguridad que le faltaba a Conted Tech

La factura de Kinescope sale para Conted Tech un 75 % más baja que lo que pagaba a Vimeo por la misma biblioteca. Ese ahorro ya tiene destino: Conted Tech produce más videopódcasts, un formato que los estudiantes ven mucho. Y la factura ahora sigue el uso real, sin saltos a golpe de ultimátum.

Entrega estable: el reproductor de Kinescope con uno de los videopódcasts de la escuela y los subtítulos activados

Tras la migración, Conted Tech está mejor protegida que al principio: con una copia de seguridad en la nube, si algo falla, un vídeo se puede restaurar desde el almacenamiento propio de Conted Tech. Los estudiantes apenas notaron el cambio. En una biblioteca de unas 6000 lecciones solo llegaron tres o cuatro avisos de reproducción, y todos venían de un problema de enlaces por parte de Conted Tech.

Solo nos queda elogiar el trabajo y agradecer a Kinescope la colaboración. Superó nuestras expectativas, porque pensábamos que llevaría mucho tiempo.

Pregúntale a Hikaro cómo es una «buena» plataforma, y su respuesta dice mucho: la mejor es la que deja de notar, porque funciona sin más. Con Kinescope, las cosas llegaron a ese punto.

Qué viene ahora

Conted Tech estudia llevar las clases en directo a su propia plataforma. El regulador brasileño empuja a las instituciones hacia más presencia síncrona, y el equipo quiere que la asistencia y la interacción queden en su LMS. Aun así, el vídeo sigue en el centro de cómo Conted Tech imparte sus cursos, tanto si un curso llega a una institución como a cien.

¿Te da miedo migrar tus vídeos? Nos encargamos nosotros.

Kinescope se encarga de sacar tus vídeos de tu alojamiento actual, por enrevesada que sea la configuración. Tú nos das acceso, nosotros escribimos el script del traslado, pasamos los vídeos y, por el camino, añadimos transcripciones, capítulos y una copia de seguridad. A partir de ahí, la factura sigue el uso real, sin ultimátums ni saltos de precio. Cuéntanos dónde están hoy tus vídeos y trazaremos la mudanza.

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