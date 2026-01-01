Plataforma de streaming en directo con baja latencia para empresas: directos y vídeo bajo demanda a cualquier escala
La mayoría de las plataformas te obligan a elegir entre sencillez, control o privacidad. Kinescope te da las tres: emite con baja latencia para cualquier audiencia, en directo o bajo demanda, sin anuncios, sin rastreo y sin complicaciones.
Una plataforma de streaming para cualquier caso
Decide cómo se ve y cómo se comporta tu vídeo
Reproductor de marca blanca
Adapta el reproductor a tu marca (colores, controles, miniaturas) y quita todo lo que no necesites. Sin logotipos ni capas superpuestas impuestas.
Control de acceso
Protege tu contenido con reglas flexibles: activa el cifrado DRM, usa tokens firmados o limita la reproducción a dominios concretos.
Sin anuncios ni rastreo
Tu vídeo se muestra limpio, sin scripts de terceros, sin cookies y sin interferencias de la plataforma. Lo que compartes es exactamente lo que se ve.
Emite de forma segura, a cualquier escala.
Kinescope no recoge datos de los espectadores salvo que tú lo decidas. Cumple el RGPD y la CCPA desde el primer día.
Tu vídeo carga al instante en cualquier parte del mundo a través de una red de distribución de contenidos de alto rendimiento.
Caché en varios niveles, enrutamiento inteligente y los protocolos CMAF y LL-HLS: todo para que el vídeo cargue rápido.
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas
Miles de clientes confían en nosotros
150+
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1000+
99,98 % de disponibilidad
Nuestras soluciones de vídeo
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