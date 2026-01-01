Plataforma de streaming en directo con baja latencia para empresas: directos y vídeo bajo demanda a cualquier escala

La mayoría de las plataformas te obligan a elegir entre sencillez, control o privacidad. Kinescope te da las tres: emite con baja latencia para cualquier audiencia, en directo o bajo demanda, sin anuncios, sin rastreo y sin complicaciones.

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Una plataforma de streaming para cualquier caso

Kinescope se encarga de la codificación, el streaming adaptativo y la entrega en todo el mundo de forma automática: sin configuración, sin trabajo de ingeniería y sin una plataforma complicada. Solo tu vídeo, online y sin cortes.
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Decide cómo se ve y cómo se comporta tu vídeo

Reproductor de marca blanca

Adapta el reproductor a tu marca (colores, controles, miniaturas) y quita todo lo que no necesites. Sin logotipos ni capas superpuestas impuestas.

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Control de acceso

Protege tu contenido con reglas flexibles: activa el cifrado DRM, usa tokens firmados o limita la reproducción a dominios concretos.

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Sin anuncios ni rastreo

Tu vídeo se muestra limpio, sin scripts de terceros, sin cookies y sin interferencias de la plataforma. Lo que compartes es exactamente lo que se ve.

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Emite de forma segura, a cualquier escala.

Infraestructura que prioriza la privacidad

Kinescope no recoge datos de los espectadores salvo que tú lo decidas. Cumple el RGPD y la CCPA desde el primer día.
CDN global

Tu vídeo carga al instante en cualquier parte del mundo a través de una red de distribución de contenidos de alto rendimiento.
Entrega que escala

Caché en varios niveles, enrutamiento inteligente y los protocolos CMAF y LL-HLS: todo para que el vídeo cargue rápido.
Reproductor de streaming de Kinescope sin anuncios ni rastreo de terceros
Puntos de presencia del CDN global de Kinescope que entregan las emisiones
Panel de streaming de Kinescope con una carga de espectadores en aumento
Infraestructura que prioriza la privacidad

Kinescope no recoge datos de los espectadores salvo que tú lo decidas. Cumple el RGPD y la CCPA desde el primer día.

Reproductor de streaming de Kinescope sin anuncios ni rastreo de terceros
CDN global

Tu vídeo carga al instante en cualquier parte del mundo a través de una red de distribución de contenidos de alto rendimiento.

Puntos de presencia del CDN global de Kinescope que entregan las emisiones
Entrega que escala

Caché en varios niveles, enrutamiento inteligente y los protocolos CMAF y LL-HLS: todo para que el vídeo cargue rápido.

Panel de streaming de Kinescope con una carga de espectadores en aumento

La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas

Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada (más de 500.000 estudiantes · pasó de Mux a Kinescope)

Miles de clientes confían en nosotros

150+

países con espectadores

19 millones

de minutos vistos al día

1000+

cuentas activas

99,98 % de disponibilidad

Millones de vídeos alojados y un crecimiento constante año tras año.

¿Listo para emitir sin límites?

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Nuestras soluciones de vídeo

Alojamiento

Reproductor

Streaming

CMS

Analítica

Preguntas frecuentes

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Sí. El plan gratuito incluye hasta 100 minutos de vídeo almacenado y hasta 200 GB de tráfico CDN al mes. Los directos tienen un límite de 20 minutos y 20 espectadores a la vez. El plan es gratuito para siempre: sin periodo de prueba y sin tarjeta.

Tus vídeos siguen online y sin cambios. Solo recibirás un aviso para pasar a un plan de pago. Si Kinescope detecta un consumo de recursos inusualmente alto, te escribiremos para confirmar que todo va según tus planes.

La factura del primer mes llega a principios del mes siguiente. Sin permanencia ni costes ocultos: puedes subir o bajar de plan cuando quieras, sin penalización. Kinescope acepta pago con tarjeta y transferencia bancaria. Las facturas están en la sección Facturación.

Cada vídeo tiene su código de inserción, en versión adaptable o de tamaño fijo, para que encaje con el diseño de tu web.
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