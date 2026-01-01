Kinescope para Zoom
Emite reuniones y webinars de Zoom en el reproductor de Kinescope por RTMP. Las nuevas grabaciones de Zoom en la nube llegan solas a tu biblioteca de Kinescope, con tus ajustes de privacidad, tu reproductor y tu analítica.
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Directos y grabaciones
1. En Kinescope, crea un directo y copia su «RTMP URL» y su «Stream key».
2. En el portal web de Zoom, programa la reunión, abre la pestaña «Live Streaming» y elige «Configure Custom Streaming Service».
3. Pega la RTMP URL, la Stream key y el enlace del directo de Kinescope como «Live Streaming Page URL», elige 720p o 1080p y guarda.
4. En la reunión, haz clic en «More» → «Livestream» → «Live on Custom Streaming Service».
1. En las integraciones de Kinescope, elige Zoom e inicia sesión en Zoom desde Kinescope.
2. Elige el proyecto o la carpeta para las grabaciones de las llamadas y configura la privacidad, el reproductor y la analítica.
3. Las nuevas grabaciones de Zoom en la nube se suben automáticamente. También puedes importar las grabaciones hechas antes de la configuración.
Qué ganan tus reuniones
Tu reproductor, tu página
Los espectadores ven la reunión en el reproductor de Kinescope y tú recoges la analítica de reproducciones. Más información: emisión en directo.
Las grabaciones llegan solas
Las nuevas grabaciones en la nube se suben a la carpeta que elijas, con tus ajustes de privacidad y de reproductor.
Las grabaciones siguen siendo privadas
La restricción por dominio y el resto de tus ajustes de privacidad se aplican a cada grabación importada. Más información: alojamiento de vídeos privados.
Emite tu próxima reunión de Zoom con Kinescope
Crea una cuenta de Kinescope, conecta Zoom y elige una carpeta para las grabaciones. Sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
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Dale a tus reuniones de Zoom vida después de la llamada.
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