Kinescope para Zoom

Emite reuniones y webinars de Zoom en el reproductor de Kinescope por RTMP. Las nuevas grabaciones de Zoom en la nube llegan solas a tu biblioteca de Kinescope, con tus ajustes de privacidad, tu reproductor y tu analítica.

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Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Directos y grabaciones

Usa una opción o las dos: emite la reunión mientras ocurre y guarda después cada grabación.
Emite una reunión en directo

1. En Kinescope, crea un directo y copia su «RTMP URL» y su «Stream key».
2. En el portal web de Zoom, programa la reunión, abre la pestaña «Live Streaming» y elige «Configure Custom Streaming Service».
3. Pega la RTMP URL, la Stream key y el enlace del directo de Kinescope como «Live Streaming Page URL», elige 720p o 1080p y guarda.
4. En la reunión, haz clic en «More» → «Livestream» → «Live on Custom Streaming Service».
Importa las grabaciones automáticamente

1. En las integraciones de Kinescope, elige Zoom e inicia sesión en Zoom desde Kinescope.
2. Elige el proyecto o la carpeta para las grabaciones de las llamadas y configura la privacidad, el reproductor y la analítica.
3. Las nuevas grabaciones de Zoom en la nube se suben automáticamente. También puedes importar las grabaciones hechas antes de la configuración.
Ajustes de un directo en Kinescope: se copia la RTMP URL
Integración de Zoom en Kinescope, «Settings»: «Sign up with Zoom», aparece la cuenta, Cohort 12 para las grabaciones, «Save» y Zoom queda conectado
Emite una reunión en directo

1. En Kinescope, crea un directo y copia su «RTMP URL» y su «Stream key».
2. En el portal web de Zoom, programa la reunión, abre la pestaña «Live Streaming» y elige «Configure Custom Streaming Service».
3. Pega la RTMP URL, la Stream key y el enlace del directo de Kinescope como «Live Streaming Page URL», elige 720p o 1080p y guarda.
4. En la reunión, haz clic en «More» → «Livestream» → «Live on Custom Streaming Service».

Ajustes de un directo en Kinescope: se copia la RTMP URL
Importa las grabaciones automáticamente

1. En las integraciones de Kinescope, elige Zoom e inicia sesión en Zoom desde Kinescope.
2. Elige el proyecto o la carpeta para las grabaciones de las llamadas y configura la privacidad, el reproductor y la analítica.
3. Las nuevas grabaciones de Zoom en la nube se suben automáticamente. También puedes importar las grabaciones hechas antes de la configuración.

Integración de Zoom en Kinescope, «Settings»: «Sign up with Zoom», aparece la cuenta, Cohort 12 para las grabaciones, «Save» y Zoom queda conectado

Qué ganan tus reuniones

Tu reproductor, tu página

Los espectadores ven la reunión en el reproductor de Kinescope y tú recoges la analítica de reproducciones. Más información: emisión en directo.

Reproductor de directos de Kinescope: etiqueta LIVE, Weekly call, el contador de espectadores sube de 126 a 131 y una profesora habla

Las grabaciones llegan solas

Las nuevas grabaciones en la nube se suben a la carpeta que elijas, con tus ajustes de privacidad y de reproductor.

Lista del catálogo de Kinescope: una grabación nueva, Zoom call · Oct 9, aparece arriba, sobre la carpeta Cohort 12 — recordings

Las grabaciones siguen siendo privadas

La restricción por dominio y el resto de tus ajustes de privacidad se aplican a cada grabación importada. Más información: alojamiento de vídeos privados.

Ajustes de un proyecto en Kinescope: se abre la lista «Where can this be embedded?» y se elige «Specific domain»

Emite tu próxima reunión de Zoom con Kinescope

Crea una cuenta de Kinescope, conecta Zoom y elige una carpeta para las grabaciones. Sin tarjeta.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual completo de instalación, uso y eliminación.

Zoom emite a Kinescope por RTMP. Copia la Stream URL y la Stream Key de Kinescope y configúralas en Zoom, en Live Streaming → Configure Custom Streaming Service, con el enlace del directo de Kinescope como Live Streaming Page URL.

La importación automática de grabaciones funciona con suscripciones Zoom Pro que incluyen la grabación en la nube.

Sí. Tras la configuración, las nuevas grabaciones en la nube se suben automáticamente, y también puedes importar las que ya estaban en Zoom.

Al proyecto o la carpeta que elijas al conectar Zoom, con los ajustes de privacidad, reproductor y analítica que configures allí.

Dale a tus reuniones de Zoom vida después de la llamada.

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