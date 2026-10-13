Protección antipiratería para vídeos y cursos online

Evita que tus vídeos de pago se descarguen, se suban a otras webs y circulen de mano en mano. DRM de nivel estudio, marcas de agua dinámicas y reglas de acceso, incluidos en todos los planes de pago.

Empieza gratis
Reserva una demo

Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Cómo se filtra de verdad el vídeo de pago

Casi todas las filtraciones siguen una de cuatro vías. Cada vía necesita un control distinto, por eso una sola función nunca basta.
Descargado directamente de la página

Las extensiones del navegador y herramientas como SaveFrom o VLC sacan el archivo original de una página de vídeo normal con un solo clic. Con el DRM activado, cada resolución está cifrada a nivel de archivo: lo que llega al disco son datos cifrados que ningún reproductor abre.
Publicado de nuevo en la web de otro

Un código de inserción copiado convierte tu lección de pago en contenido gratis en otro dominio. Las restricciones por dominio atan la reproducción a los sitios que autorizas, subdominios comodín incluidos, y los enlaces firmados caducan en el plazo que tú fijas.
Grabado desde la pantalla

La captura de pantalla es una acción del sistema, así que ninguna plataforma la bloquea en todas partes. Kinescope la bloquea allí donde el sistema operativo lo permite, y las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Si la grabación se filtra, lleva directamente a quien la hizo.
Un solo acceso para todo el grupo

La piratería más barata es una contraseña que circula por un chat de grupo. Los códigos de un solo uso con límite de sesiones y caducidad, los dominios de email autorizados y el SSO del plan Mega hacen que una compra sirva a un solo espectador.
Protección de Kinescope frente a la descarga de un vídeo directamente desde la página
Restricción por dominio de Kinescope que bloquea una inserción publicada en otro sitio
Marca de agua dinámica de Kinescope que hace rastreable una grabación de pantalla
Controles de acceso de Kinescope que limitan un acceso compartido entre muchos espectadores
Descargado directamente de la página

Las extensiones del navegador y herramientas como SaveFrom o VLC sacan el archivo original de una página de vídeo normal con un solo clic. Con el DRM activado, cada resolución está cifrada a nivel de archivo: lo que llega al disco son datos cifrados que ningún reproductor abre.

Protección de Kinescope frente a la descarga de un vídeo directamente desde la página
Publicado de nuevo en la web de otro

Un código de inserción copiado convierte tu lección de pago en contenido gratis en otro dominio. Las restricciones por dominio atan la reproducción a los sitios que autorizas, subdominios comodín incluidos, y los enlaces firmados caducan en el plazo que tú fijas.

Restricción por dominio de Kinescope que bloquea una inserción publicada en otro sitio
Grabado desde la pantalla

La captura de pantalla es una acción del sistema, así que ninguna plataforma la bloquea en todas partes. Kinescope la bloquea allí donde el sistema operativo lo permite, y las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Si la grabación se filtra, lleva directamente a quien la hizo.

Marca de agua dinámica de Kinescope que hace rastreable una grabación de pantalla
Un solo acceso para todo el grupo

La piratería más barata es una contraseña que circula por un chat de grupo. Los códigos de un solo uso con límite de sesiones y caducidad, los dominios de email autorizados y el SSO del plan Mega hacen que una compra sirva a un solo espectador.

Controles de acceso de Kinescope que limitan un acceso compartido entre muchos espectadores

Qué debe cubrir la protección antipiratería

Multi-DRM con dos sistemas

Widevine cubre Chrome, Edge y Android; FairPlay cubre Safari, iOS y macOS. Necesitas los dos: juntos llegan a la inmensa mayoría de los dispositivos que usan los espectadores.

Marcas de agua dinámicas

Una marca de agua con la identidad del propio espectador convierte una filtración anónima en una filtración rastreable. Un logo estático no disuade a nadie. Una marca por espectador cambia las cuentas de quien comparte.

Enlaces firmados con caducidad

Las URL de reproducción firmadas y con límite de tiempo frenan el hotlinking y los enlaces viejos que siguen circulando cuando el acceso ya debería haber terminado.

Bloqueo por dominio

Inserciones que solo se reproducen en los dominios que autorizas, subdominios comodín incluidos. O ninguna inserción, si solo quieres entregar por enlace directo.

Control de sesiones y de acceso

Contraseña por vídeo, códigos de un solo uso, límites de sesiones, dominios de email autorizados y SSO. Tu backend de autenticación tiene la última palabra sobre quién recibe una clave.

Protección que conserva tus datos

Las curvas de retención, los puntos de abandono, los espectadores en tiempo real y el desglose por país funcionan igual que en un vídeo sin protección. Una seguridad que deja ciega tu analítica no compensa.

Qué frena de verdad cada capa

Ningún control lo cubre todo, y el proveedor que promete protección total exagera. Este es el mapa real: al sumar capas, los huecos se cierran.

Capa de protección
Qué frena
Qué no frena
Contraseña en la página
Que un desconocido abra el enlace
Descarga, resubida y grabación: todo lo que pasa después de iniciar sesión
Enlace firmado con caducidad
El hotlinking y los enlaces que duran más que el acceso
Una descarga hecha mientras el enlace sigue siendo válido
Restricción por dominio
Que tu inserción se reproduzca en otros sitios
Lo que pase en tu propia página
DRM (Widevine + FairPlay)
La descarga, el ripeo y la extracción del archivo
Una cámara o una capturadora apuntando a la pantalla
Marca de agua dinámica
La filtración anónima: cada fotograma lleva el nombre del espectador
El hecho de grabar
Todas las capas juntas
Todas las vías anteriores, en una sola configuración
Nada que no se pueda rastrear hasta un espectador concreto
Qué incluye cada plan
Cómo funciona nuestro DRM

La piratería de vídeo y la de software son problemas distintos

La mayoría de los proveedores que aparecen al buscar «software antipiratería» protegen ejecutables: juegos, aplicaciones de escritorio, claves de licencia. Es un problema real y lo resuelven bien. Pero no es el tuyo si lo que vendes es vídeo.

Un archivo de vídeo tiene que descifrarse para poder verse, así que la protección vive en el flujo, en el intercambio de licencias y en el reproductor. Kinescope cubre ese camino de principio a fin: multi-DRM en el archivo, marcas de agua en los fotogramas, enlaces firmados y reglas por dominio en la entrega. Y tu propio backend de autenticación decide quién recibe una clave.

Empieza gratis
Reserva una demo

La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas

Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada (más de 500.000 estudiantes · pasó de Mux a Kinescope)

La protección antipiratería no debería exigir un contrato enterprise

En la mayoría de las plataformas, la protección es justo la función que te empuja a un plan anual con presupuesto a medida. En Kinescope, el DRM, las marcas de agua y los controles de acceso vienen en todos los planes de pago desde 10 € al mes, y la entrega protegida cuesta lo mismo que la normal. Las cifras están en la comparativa completa.

¿Ya alojas tus vídeos en otro servicio? Trae tu biblioteca: la mudanza es gratuita en los planes Super y Mega, conserva todos los metadatos y normalmente está lista en una semana o menos.

Solicitar migración
Reserva una demo

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Es el conjunto de controles que impide que el contenido de pago se copie, se redistribuya o se revenda. En vídeo son cuatro piezas que trabajan juntas: cifrado DRM en el archivo, marcas de agua que identifican al espectador, enlaces firmados que caducan y reglas de acceso que deciden quién recibe una clave de reproducción.

Esos proveedores protegen ejecutables, como juegos y aplicaciones de escritorio, frente a cracks y copias sin licencia. La piratería de vídeo es otro problema: el archivo llega por streaming a un navegador que tiene que decodificarlo. Por eso la protección vive en el flujo y en el reproductor, y en un programa vive en una comprobación de licencia dentro del binario. Si distribuyes software, esos proveedores son la opción correcta. Si vendes vídeo, necesitas multi-DRM, marcas de agua y control de acceso, y eso es lo que hace Kinescope.

No. Kinescope trabaja en la reproducción: el DRM impide descargar el archivo, los enlaces firmados y las reglas de acceso deciden quién puede verlo, y una marca de agua dinámica vincula cualquier grabación que se escape a una cuenta concreta. Kinescope no vigila torrents ni la web y no envía avisos de retirada: de eso se encargan los servicios de monitorización especializados. La marca de agua aporta la prueba. La copia filtrada ya indica de qué cuenta salió, así que puedes revocar ese acceso sin adivinar.

En parte. Kinescope bloquea la captura en iOS, Android, macOS y Windows allí donde el sistema operativo lo permite. Nadie la bloquea en todas partes, porque la grabación de pantalla es una acción del sistema, y el proveedor que diga lo contrario exagera. Para eso están las marcas de agua dinámicas: la grabación sigue llevando el nombre y el email del espectador en cada fotograma, así que la filtración se puede rastrear y la disuasión funciona.

Kinescope protege lo que vendes, desde 10 € al mes

DRM, marcas de agua y reglas de acceso en todos los planes de pago. Sin tarjeta.

Empieza gratis
Reserva una demo
¡Gracias! Hemos recibido tus datos.
Algo ha fallado y el formulario no se ha enviado.