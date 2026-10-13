La piratería de vídeo y la de software son problemas distintos

La mayoría de los proveedores que aparecen al buscar «software antipiratería» protegen ejecutables: juegos, aplicaciones de escritorio, claves de licencia. Es un problema real y lo resuelven bien. Pero no es el tuyo si lo que vendes es vídeo.

Un archivo de vídeo tiene que descifrarse para poder verse, así que la protección vive en el flujo, en el intercambio de licencias y en el reproductor. Kinescope cubre ese camino de principio a fin: multi-DRM en el archivo, marcas de agua en los fotogramas, enlaces firmados y reglas por dominio en la entrega. Y tu propio backend de autenticación decide quién recibe una clave.