Protección antipiratería para vídeos y cursos online
Evita que tus vídeos de pago se descarguen, se suban a otras webs y circulen de mano en mano. DRM de nivel estudio, marcas de agua dinámicas y reglas de acceso, incluidos en todos los planes de pago.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Cómo se filtra de verdad el vídeo de pago
Las extensiones del navegador y herramientas como SaveFrom o VLC sacan el archivo original de una página de vídeo normal con un solo clic. Con el DRM activado, cada resolución está cifrada a nivel de archivo: lo que llega al disco son datos cifrados que ningún reproductor abre.
Un código de inserción copiado convierte tu lección de pago en contenido gratis en otro dominio. Las restricciones por dominio atan la reproducción a los sitios que autorizas, subdominios comodín incluidos, y los enlaces firmados caducan en el plazo que tú fijas.
La captura de pantalla es una acción del sistema, así que ninguna plataforma la bloquea en todas partes. Kinescope la bloquea allí donde el sistema operativo lo permite, y las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Si la grabación se filtra, lleva directamente a quien la hizo.
La piratería más barata es una contraseña que circula por un chat de grupo. Los códigos de un solo uso con límite de sesiones y caducidad, los dominios de email autorizados y el SSO del plan Mega hacen que una compra sirva a un solo espectador.
Qué debe cubrir la protección antipiratería
Multi-DRM con dos sistemas
Marcas de agua dinámicas
Enlaces firmados con caducidad
Bloqueo por dominio
Control de sesiones y de acceso
Protección que conserva tus datos
Qué frena de verdad cada capa
Ningún control lo cubre todo, y el proveedor que promete protección total exagera. Este es el mapa real: al sumar capas, los huecos se cierran.
La piratería de vídeo y la de software son problemas distintos
La mayoría de los proveedores que aparecen al buscar «software antipiratería» protegen ejecutables: juegos, aplicaciones de escritorio, claves de licencia. Es un problema real y lo resuelven bien. Pero no es el tuyo si lo que vendes es vídeo.
Un archivo de vídeo tiene que descifrarse para poder verse, así que la protección vive en el flujo, en el intercambio de licencias y en el reproductor. Kinescope cubre ese camino de principio a fin: multi-DRM en el archivo, marcas de agua en los fotogramas, enlaces firmados y reglas por dominio en la entrega. Y tu propio backend de autenticación decide quién recibe una clave.
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas
La protección antipiratería no debería exigir un contrato enterprise
En la mayoría de las plataformas, la protección es justo la función que te empuja a un plan anual con presupuesto a medida. En Kinescope, el DRM, las marcas de agua y los controles de acceso vienen en todos los planes de pago desde 10 € al mes, y la entrega protegida cuesta lo mismo que la normal. Las cifras están en la comparativa completa.
¿Ya alojas tus vídeos en otro servicio? Trae tu biblioteca: la mudanza es gratuita en los planes Super y Mega, conserva todos los metadatos y normalmente está lista en una semana o menos.
Preguntas frecuentes
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Kinescope protege lo que vendes, desde 10 € al mes
DRM, marcas de agua y reglas de acceso en todos los planes de pago. Sin tarjeta.