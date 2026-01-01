Resolución de vídeo Las dimensiones en píxeles de un fotograma de vídeo. Marcan el techo de nitidez de la imagen: desde 480p en un móvil hasta 4K en una pantalla grande. Copiar enlace

La resolución es el número de píxeles que forman un fotograma, como 1280 × 720 o 1920 × 1080. Fija la nitidez máxima que puede alcanzar la imagen; el bitrate y el códec deciden cuánto se acerca a ese máximo.

¿Qué es la resolución de vídeo?

La resolución es el número de píxeles de un fotograma de vídeo. Se escribe como ancho × alto (1920 × 1080) o con los píxeles en vertical seguidos de una «p» (1080p). Más píxeles dan una imagen más nítida y detallada en una pantalla dada, y también más datos que codificar y entregar.

La «p» significa barrido progresivo: cada línea del fotograma se dibuja en orden, a diferencia de los antiguos formatos entrelazados «i». En el vídeo web actual casi todo es progresivo, así que las etiquetas que encontrarás son 720p, 1080p y 2160p.

Resoluciones habituales

Nombre Etiqueta Dimensiones Uso típico 360p SD 640 × 360 Reserva para conexiones muy lentas 480p SD 854 × 480 Móvil, 3G/4G 720p HD 1280 × 720 La mayoría de los espectadores: el punto óptimo 1080p Full HD 1920 × 1080 Ordenador, wifi, smart TV 2160p 4K / UHD 3840 × 2160 Pantallas grandes, fibra

720p–1080p cubre a la mayor parte del público; 4K, cuando el contenido y las pantallas justifican el ancho de banda extra.

La resolución no lo es todo

La resolución fija el techo de nitidez, pero no equivale a calidad. Un fotograma 1080p con poco bitrate muestra bloques y manchas, y puede verse peor que un 720p bien codificado. Tres factores deciden cómo se ve un vídeo:

Resolución La cuadrícula de píxeles: el detalle máximo que cabe en el fotograma. Bitrate Cuántos datos llenan esa cuadrícula cada segundo. Si son pocos, el detalle se deshace en artefactos, sea cual sea la resolución. Códec Con qué eficiencia se usan los datos. Un códec moderno logra el mismo aspecto con aproximadamente la mitad de bitrate.

Desde el lado del espectador, el beneficio también se agota: 4K solo se ve claramente más nítido que 1080p en una pantalla grande vista de cerca. En un móvil sostenido con el brazo extendido, la mayoría no distingue 1080p de 4K, y el ancho de banda extra no aporta nada.

Relación de aspecto y orientación

La resolución va unida a la relación de aspecto, la forma del fotograma. La mayoría del vídeo es horizontal 16:9 (1920 × 1080), pero el vertical 9:16 (1080 × 1920) se ha convertido en el estándar de los formatos pensados para móvil y redes sociales, y el cuadrado 1:1 es habitual en los feeds. Las etiquetas de resolución no cambian; cambia qué dimensión es la mayor. Una plataforma que transcodifica automáticamente conserva la relación de aspecto del original en toda la escalera de versiones.

En Kinescope nunca eliges una resolución La transcodificación crea automáticamente una escalera completa de resoluciones a partir de tu original y conserva la relación de aspecto. El reproductor adaptativo sirve a cada espectador la versión que mejor encaja a través de la CDN. Sube la mayor calidad que tengas, 1080p o 4K, y cada espectador recibe un tamaño adecuado. Ver el alojamiento de vídeos

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