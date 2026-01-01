Resolución de vídeo

Las dimensiones en píxeles de un fotograma de vídeo. Marcan el techo de nitidez de la imagen: desde 480p en un móvil hasta 4K en una pantalla grande.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Codificación

La resolución es el número de píxeles que forman un fotograma, como 1280 × 720 o 1920 × 1080. Fija la nitidez máxima que puede alcanzar la imagen; el bitrate y el códec deciden cuánto se acerca a ese máximo.

¿Qué es la resolución de vídeo?

La resolución es el número de píxeles de un fotograma de vídeo. Se escribe como ancho × alto (1920 × 1080) o con los píxeles en vertical seguidos de una «p» (1080p). Más píxeles dan una imagen más nítida y detallada en una pantalla dada, y también más datos que codificar y entregar.

La «p» significa barrido progresivo: cada línea del fotograma se dibuja en orden, a diferencia de los antiguos formatos entrelazados «i». En el vídeo web actual casi todo es progresivo, así que las etiquetas que encontrarás son 720p, 1080p y 2160p.

Resoluciones habituales

NombreEtiquetaDimensionesUso típico
360pSD640 × 360Reserva para conexiones muy lentas
480pSD854 × 480Móvil, 3G/4G
720pHD 1280 × 720La mayoría de los espectadores: el punto óptimo
1080pFull HD 1920 × 1080Ordenador, wifi, smart TV
2160p4K / UHD3840 × 2160Pantallas grandes, fibra

720p–1080p cubre a la mayor parte del público; 4K, cuando el contenido y las pantallas justifican el ancho de banda extra.

La resolución no lo es todo

La resolución fija el techo de nitidez, pero no equivale a calidad. Un fotograma 1080p con poco bitrate muestra bloques y manchas, y puede verse peor que un 720p bien codificado. Tres factores deciden cómo se ve un vídeo:

Resolución

La cuadrícula de píxeles: el detalle máximo que cabe en el fotograma.

Bitrate

Cuántos datos llenan esa cuadrícula cada segundo. Si son pocos, el detalle se deshace en artefactos, sea cual sea la resolución.

Códec

Con qué eficiencia se usan los datos. Un códec moderno logra el mismo aspecto con aproximadamente la mitad de bitrate.

Desde el lado del espectador, el beneficio también se agota: 4K solo se ve claramente más nítido que 1080p en una pantalla grande vista de cerca. En un móvil sostenido con el brazo extendido, la mayoría no distingue 1080p de 4K, y el ancho de banda extra no aporta nada.

Relación de aspecto y orientación

La resolución va unida a la relación de aspecto, la forma del fotograma. La mayoría del vídeo es horizontal 16:9 (1920 × 1080), pero el vertical 9:16 (1080 × 1920) se ha convertido en el estándar de los formatos pensados para móvil y redes sociales, y el cuadrado 1:1 es habitual en los feeds. Las etiquetas de resolución no cambian; cambia qué dimensión es la mayor. Una plataforma que transcodifica automáticamente conserva la relación de aspecto del original en toda la escalera de versiones.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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La resolución es el número de píxeles del fotograma (1280 × 720, 1920 × 1080, 3840 × 2160). La calidad es cómo se ve de verdad, y depende también del bitrate y del códec. Un vídeo 1080p con un bitrate demasiado bajo puede verse peor que un 720p bien codificado: la resolución fija el techo, y el bitrate y el códec deciden cuánto te acercas a él.

Sube el original de mayor calidad que tengas, idealmente 1080p o 4K. Una plataforma puede transcodificar a versiones más pequeñas, pero no puede inventar un detalle que nunca se grabó. Subir más resolución de la necesaria no es un problema: la escalera adaptativa sirve a cada espectador un tamaño adecuado.

El 4K (2160p) se ve nítido en pantallas grandes y cercanas, pero necesita 15–25 Mbps y mucho más almacenamiento y ancho de banda. Para la mayoría del vídeo web y de los cursos, 1080p es el punto óptimo. Ofrece 4K cuando el contenido y el público lo justifiquen: con streaming adaptativo, quien puede ver 4K lo recibe y el resto recibe una versión más ligera.

Son los píxeles en vertical: 480p (SD), 720p (HD), 1080p (Full HD) y 2160p (4K / Ultra HD). Un número mayor significa más píxeles y una imagen más nítida en una pantalla del mismo tamaño, a cambio de más datos por segundo.
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