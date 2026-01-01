1080p (Full HD) Full HD: 1920 × 1080, algo más de dos millones de píxeles por fotograma. Es el objetivo por defecto del vídeo web, de las lecciones de cursos y de las páginas de ventas, y el punto en el que más resolución deja de compensar en la mayoría de las pantallas. Copiar enlace

1080p, o Full HD, es vídeo de 1920 × 1080: algo más de dos millones de píxeles por fotograma. Es el objetivo estándar del vídeo web, de cursos y de ventas, y una resolución suficiente para casi cualquier pantalla.

¿Qué es 1080p?

1080p es vídeo con 1080 líneas horizontales de píxeles dibujadas de forma progresiva: 1920 × 1080 en 16:9, o 2.073.600 píxeles por fotograma. Es la resolución que la industria adoptó como «Full HD» para separarla de los televisores de 720p, que se vendían solo como «HD ready».

El antiguo 1080i tiene el mismo tamaño de fotograma, pero divide cada fotograma en dos campos entrelazados. Sobrevive en algunas cadenas de emisión de televisión; en la web, el progresivo es universal.

Dimensiones de 1080p

Formato Dimensiones Píxeles por fotograma Notas Panorámico 16:9 1920 × 1080 2.073.600 El estándar de la web y la televisión Vertical 9:16 1080 × 1920 2.073.600 Reels, Shorts y formatos tipo TikTok Cuadrado 1:1 1080 × 1080 1.166.400 Publicaciones en el feed

En 1920 × 1080 empieza también la confusión con «2K»: el 2K de cine mide 2048 × 1080, algo más ancho que Full HD, y el marketing suele usar las dos etiquetas como si fueran lo mismo.

Ancho de banda y datos

Con H.264, 1080p suele necesitar 5–8 Mbps según cuánto movimiento haya en el plano: unos 2,25–3,6 GB por hora de visualización. El movimiento rápido, el grano y el confeti lo suben; una presentación de diapositivas estática queda muy por debajo.

Aquí la elección del códec empieza a ahorrar dinero de verdad: H.265 o AV1 mantienen la misma calidad con aproximadamente la mitad de bitrate, y a la escala de 1080p eso es una parte notable de la factura de entrega.

1080p frente al resto de la escalera

Etiqueta Dimensiones Píxeles Frente a 480p 360p 640 × 360 230.400 0,56× 480p (SD) 854 × 480 409.920 — 720p (HD) 1280 × 720 921.600 2,25× 1080p (Full HD) 1920 × 1080 2.073.600 5,06× 2160p (4K) 3840 × 2160 8.294.400 20,2×

1080p tiene cinco veces los píxeles de 480p y 2,25 veces los de 720p. El salto a 4K vuelve a multiplicar por cuatro, para una diferencia que la mayoría solo ve en una pantalla grande.

Cuándo basta 1080p y cuándo no

Para casi todo el vídeo web, 1080p es el objetivo sensato. Es suficientemente nítido para grabaciones de pantalla con código u hojas de cálculo, suficientemente barato para entregarlo a escala y compatible con todos los dispositivos.

Sube más para pantallas grandes 4K compensa su ancho de banda cuando el contenido se ve en una pantalla grande de cerca: vídeo de producto rodado con calidad de cine, eventos en directo en un televisor. Sube más para el detalle fino Los paneles densos, el CAD o el material en el que esperas que la gente haga zoom conservan más información en 2160p. Quédate en 1080p para todo lo demás Cursos, webinars, páginas de ventas y cortes para redes sociales. A partir de aquí, la mayoría de los espectadores paga en tiempo de carga un detalle que no puede ver.

Sea cual sea tu objetivo, sube el mejor original que tengas. Una plataforma puede transcodificar hacia abajo, pero no puede inventar un detalle que nunca se grabó.

Cuando el DRM retiene 1080p

Codificar en 1080p no garantiza que alguien lo reciba. Con DRM, la licencia puede incluir una condición de salida, y la regla habitual de nivel estudio exige Widevine L1 (descifrado dentro del hardware de confianza del dispositivo) antes de liberar 1080p. Los dispositivos L3, que descifran por software, se quedan en 480p o 540p.

El resultado sorprende a los equipos que acaban de activar la protección: el archivo es 1080p, el reproductor funciona bien y una parte del público ve, sin aviso, algo más borroso. Nada en los ajustes de codificación lo ha provocado, y nada ahí lo arreglará.

En cursos de pago y formación interna, ese rigor suele costar más de lo que protege. La política viene de la distribución de cine, y una lección grabada con una webcam tiene poco que ver con el estreno de una película.

Lo que cuesta 1080p frente a 720p

A 5–8 Mbps, una hora de 1080p mueve unos 2,25–3,6 GB. A 0,03 € por GB son unos 7–11 céntimos por hora de visualización, algo más del doble que 720p.

Mil alumnos en un curso de diez horas: unos 660–1080 € de entrega en 1080p frente a 330–540 € en 720p. La pregunta es si el contenido aprovecha esos píxeles. Las grabaciones de pantalla con código, hojas de cálculo o interfaces densas sí lo hacen: el texto fino se rompe en 720p. Una persona hablando a cámara no, y el segundo peldaño solo aumenta la factura.

Kinescope entrega 1080p a cada espectador cuya conexión lo admite Sube tu máster en 1080p o 4K una sola vez. La transcodificación crea automáticamente todas las versiones por debajo, y el reproductor adaptativo sirve a cada espectador la mayor que admite su conexión a través de la CDN. Ver el alojamiento de vídeos

Más información

1080p — Wikipedia: una visión general sin relación con ningún proveedor.

Resolución: la escalera completa, de 360p a 4K.

720p y 480p: los peldaños inferiores.