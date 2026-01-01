Multi-DRM: qué es y por qué un solo DRM no basta Servir una biblioteca de vídeo cifrada a través de varios sistemas DRM a la vez: Widevine, FairPlay y, donde hace falta, PlayReady. La protección es la misma de siempre; la diferencia es que llega a todos los dispositivos y no solo a una parte. Copiar enlace

Multi-DRM combina Widevine, FairPlay y PlayReady para que una misma biblioteca cifrada se reproduzca en todas partes. Safari rechaza Widevine y Chrome rechaza FairPlay, así que ningún sistema llega por sí solo a todos los dispositivos.

¿Qué es multi-DRM?

Multi-DRM es proteger una biblioteca de vídeo con varios sistemas DRM a la vez para que todos los espectadores puedan reproducirla. El archivo se cifra una sola vez; lo que cambia según la plataforma es el servidor de licencias que entrega la clave.

El nombre confunde un poco. Multi-DRM no son tres cerraduras en la misma puerta. Es una sola cerradura que admite tres llaves distintas, porque Google, Apple y Microsoft construyeron cada uno la suya.

Por qué un solo sistema nunca basta

El límite no está en tu reproductor. Los navegadores rechazan los sistemas DRM que no implementan, y ese rechazo ocurre por debajo de todo lo que controla tu aplicación.

Sistema Propietario Dónde se reproduce Protocolo habitual Widevine Google Chrome, Edge, Firefox, Android, la mayoría de las smart TV DASH FairPlay Apple Safari, iOS, iPadOS, macOS, tvOS HLS PlayReady Microsoft Aplicaciones de Windows, Xbox, descodificadores, algunas smart TV DASH / Smooth

Widevine y FairPlay juntos llegan a la inmensa mayoría de los dispositivos de consumo. PlayReady importa para la entrega en el salón y en aplicaciones de Windows.

La consecuencia práctica es directa. Si proteges un curso solo con Widevine, cada alumno con iPhone ve un error en lugar de la lección. Y no lo describirá como un problema de DRM: dirá «tu web no funciona» o pedirá directamente el reembolso.

Cómo una copia sirve a tres sistemas

Empaquetar una vez Durante la transcodificación, cada versión se cifra con Common Encryption (CENC). Una sola copia cifrada lleva identificadores de clave que los tres sistemas saben leer, así que no guardas la biblioteca tres veces. Detectar la plataforma El reproductor pregunta al navegador qué sistemas DRM admite y elige uno: FairPlay en Safari y Widevine casi en todo lo demás. Dirigir la petición de licencia La petición va al servidor de licencias de ese sistema. Tus reglas de acceso (quién, en cuántos dispositivos, durante cuánto tiempo) se aplican en un solo sitio, sea cual sea el sistema que pregunta. Descifrar en el dispositivo La clave pasa al módulo protegido de la plataforma. Nunca llega a tu JavaScript, y eso es lo que separa el DRM de la ofuscación.

Los niveles de Widevine y tu resolución máxima

Hay un detalle que sorprende a los equipos después de activar el DRM: la resolución que recibe un espectador puede bajar sin que nada en tu configuración lo haya provocado.

Widevine clasifica los dispositivos según dónde se descifra el vídeo. L1 lo hace dentro del entorno de ejecución de confianza del hardware; L3 lo hace por software. Los propietarios de contenido suelen exigir L1 para permitir 1080p o 4K, y limitan los dispositivos L3 a 480p o 540p. El nivel depende del dispositivo del espectador: un Android antiguo o un Chrome de escritorio sin soporte de hardware será L3 configures lo que configures.

En cursos de pago y vídeo corporativo, esto rara vez justifica una política que castigue a los espectadores L3. Bloquearlos protege un archivo que ningún estudio ha licenciado, mientras un alumno con un móvil de hace tres años ve un reproductor en blanco. Conoce el mecanismo y decide a propósito, sin heredar el valor por defecto de una cadena de televisión.

Qué revisar al contratar multi-DRM

Los proveedores describen este mercado con un lenguaje casi idéntico, así que las diferencias están en los detalles:

Qué sistemas incluye de verdad A veces «multi-DRM» significa Widevine más un extra de pago. Pregunta qué sistemas entran en el plan que te ofrecen, no el máximo de la plataforma. Si se cobra por reproducción Algunos proveedores cobran por cada petición de licencia. En una biblioteca de cursos que los alumnos vuelven a ver, esa partida crece más rápido que la factura de almacenamiento. Quién decide el acceso Tu backend debería poder autorizar cada petición de licencia. Si solo dispones de las reglas predefinidas del proveedor, no puedes expresar «este alumno, este curso, hasta que caduque su suscripción». Qué pasa en dispositivos no compatibles Un mensaje claro es mejor que un reproductor cargando sin fin. Pregunta qué ve el espectador cuando su navegador no admite ninguno de los sistemas disponibles.

Lo que multi-DRM no resuelve

Multi-DRM amplía la cobertura. El modelo de amenazas sigue igual: los límites del DRM se aplican tanto con un sistema como con tres.

Amenaza ¿Cubierta? Qué la resuelve Descargar el archivo con una extensión Sí El cifrado: la copia no se reproduce sin licencia Tu vídeo insertado en otro sitio No Las restricciones por dominio, que funcionan fuera del cifrado Grabación de pantalla En parte Se bloquea donde el sistema operativo lo permite; en el resto, una marca de agua dinámica la hace rastreable Capturadora en la salida HDMI En parte HDCP, negociado en la conexión con la pantalla Un móvil grabando la pantalla No Nada lo impide; la marca de agua permite saber quién fue

Widevine y FairPlay vienen en todos los planes de Kinescope Widevine y FairPlay están incluidos en todos los planes de pago desde 10 € al mes y se activan por proyecto: la entrega protegida cuesta lo mismo que la normal, sin cargo por licencia ni contrato enterprise. PlayReady no forma parte del conjunto, algo que conviene saber si entregas vídeo a Xbox o a aplicaciones de Windows. La plataforma se encarga del empaquetado, los servidores de licencias y la rotación de claves; tu backend sigue decidiendo quién puede recibir una clave. Consulta la protección DRM de vídeos para ver las reglas de acceso. Ver la protección DRM

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DRM: cómo funciona por dentro el intercambio de licencias.

HDCP: la capa de protección en el cable de la pantalla.

Marca de agua: lo que cubre el hueco que deja el DRM.

Protección DRM de vídeos: reglas por dominio, por token y por sesión.

Alojamiento de vídeos seguro: cómo lo implementa Kinescope.