Widevine El sistema DRM de Google. Protege el vídeo en Chrome, Firefox, Edge y Android, y junto con FairPlay de Apple cubre casi todos los dispositivos con los que se ve contenido de pago. Copiar enlace

Widevine es el DRM de Google: cifra el vídeo y entrega la clave solo a reproductores autorizados. Clasifica los dispositivos en niveles de seguridad (L1, L3) que deciden hasta qué calidad pueden reproducir. Para Apple hace falta FairPlay.

¿Qué es Widevine?

Widevine es una tecnología de gestión de derechos digitales que Google compró en 2010 y que hoy viene integrada en Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV y muchas smart TV. Cuando un vídeo está protegido con Widevine, el archivo que viaja por internet está cifrado: aunque alguien lo descargue, no puede reproducirlo sin la licencia.

Es la capa que hace posible vender cursos, emitir deporte o publicar series sin que el contenido acabe en un grupo de descargas. No sustituye a otras medidas como la marca de agua o el control de acceso, pero es la única que impide reproducir una copia.

Cómo funciona

Cifrado del vídeo La plataforma cifra cada calidad del vídeo con una clave. Lo que se entrega por la CDN son segmentos cifrados. Petición de licencia Al darle a reproducir, el módulo Widevine del navegador o del dispositivo pide una licencia al servidor de licencias, que comprueba que el espectador tiene permiso. Descifrado protegido La clave llega al módulo de descifrado, nunca al código de la página, y el vídeo se descifra fotograma a fotograma mientras se reproduce.

Niveles de seguridad: L1, L2 y L3

Nivel Dónde se descifra Calidad habitual Ejemplos L1 En hardware seguro del dispositivo Toda la escalera, hasta HD y 4K La mayoría de los móviles Android actuales, smart TV L2 Parcialmente en hardware Intermedia Poco habitual L3 Por software Suele limitarse a 480p o 540p Móviles Android antiguos, Chrome de escritorio sin soporte por hardware

El nivel depende del hardware del espectador, no de cómo codifiques el vídeo. Si un curso protegido se ve en baja calidad en un portátil concreto, casi siempre es un dispositivo L3.

Widevine, FairPlay y PlayReady

Sistema Empresa Dónde funciona Widevine Google Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV FairPlay Apple Safari, iOS, iPadOS, macOS, Apple TV PlayReady Microsoft Edge en Windows, Xbox, algunas smart TV

Ningún sistema cubre todos los dispositivos por sí solo. Servir la misma biblioteca con varios a la vez es lo que se llama multi-DRM; Widevine y FairPlay juntos cubren la inmensa mayoría de los dispositivos de consumo.

Widevine y FairPlay incluidos desde 10 € al mes En Kinescope, el DRM es un interruptor por proyecto, con Widevine y FairPlay incluidos en todos los planes de pago desde 10 € al mes. No hace falta contratar un servidor de licencias ni integrar varios proveedores: activas la protección y el reproductor de Kinescope se encarga del resto. Ver la protección DRM

Para saber más

Google Widevine: la web oficial del sistema DRM.