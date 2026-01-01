Widevine
El sistema DRM de Google. Protege el vídeo en Chrome, Firefox, Edge y Android, y junto con FairPlay de Apple cubre casi todos los dispositivos con los que se ve contenido de pago.
Widevine es el DRM de Google: cifra el vídeo y entrega la clave solo a reproductores autorizados. Clasifica los dispositivos en niveles de seguridad (L1, L3) que deciden hasta qué calidad pueden reproducir. Para Apple hace falta FairPlay.
¿Qué es Widevine?
Widevine es una tecnología de gestión de derechos digitales que Google compró en 2010 y que hoy viene integrada en Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV y muchas smart TV. Cuando un vídeo está protegido con Widevine, el archivo que viaja por internet está cifrado: aunque alguien lo descargue, no puede reproducirlo sin la licencia.
Es la capa que hace posible vender cursos, emitir deporte o publicar series sin que el contenido acabe en un grupo de descargas. No sustituye a otras medidas como la marca de agua o el control de acceso, pero es la única que impide reproducir una copia.
Cómo funciona
La plataforma cifra cada calidad del vídeo con una clave. Lo que se entrega por la CDN son segmentos cifrados.
Al darle a reproducir, el módulo Widevine del navegador o del dispositivo pide una licencia al servidor de licencias, que comprueba que el espectador tiene permiso.
La clave llega al módulo de descifrado, nunca al código de la página, y el vídeo se descifra fotograma a fotograma mientras se reproduce.
Niveles de seguridad: L1, L2 y L3
|Nivel
|Dónde se descifra
|Calidad habitual
|Ejemplos
|L1
|En hardware seguro del dispositivo
|Toda la escalera, hasta HD y 4K
|La mayoría de los móviles Android actuales, smart TV
|L2
|Parcialmente en hardware
|Intermedia
|Poco habitual
|L3
|Por software
|Suele limitarse a 480p o 540p
|Móviles Android antiguos, Chrome de escritorio sin soporte por hardware
El nivel depende del hardware del espectador, no de cómo codifiques el vídeo. Si un curso protegido se ve en baja calidad en un portátil concreto, casi siempre es un dispositivo L3.
Widevine, FairPlay y PlayReady
|Sistema
|Empresa
|Dónde funciona
|Widevine
|Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV
|FairPlay
|Apple
|Safari, iOS, iPadOS, macOS, Apple TV
|PlayReady
|Microsoft
|Edge en Windows, Xbox, algunas smart TV
Ningún sistema cubre todos los dispositivos por sí solo. Servir la misma biblioteca con varios a la vez es lo que se llama multi-DRM; Widevine y FairPlay juntos cubren la inmensa mayoría de los dispositivos de consumo.
Para saber más
- Google Widevine: la web oficial del sistema DRM.
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