Widevine

El sistema DRM de Google. Protege el vídeo en Chrome, Firefox, Edge y Android, y junto con FairPlay de Apple cubre casi todos los dispositivos con los que se ve contenido de pago.

Actualizado: octubre de 2026 5 min de lectura Seguridad

Widevine es el DRM de Google: cifra el vídeo y entrega la clave solo a reproductores autorizados. Clasifica los dispositivos en niveles de seguridad (L1, L3) que deciden hasta qué calidad pueden reproducir. Para Apple hace falta FairPlay.

¿Qué es Widevine?

Widevine es una tecnología de gestión de derechos digitales que Google compró en 2010 y que hoy viene integrada en Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV y muchas smart TV. Cuando un vídeo está protegido con Widevine, el archivo que viaja por internet está cifrado: aunque alguien lo descargue, no puede reproducirlo sin la licencia.

Es la capa que hace posible vender cursos, emitir deporte o publicar series sin que el contenido acabe en un grupo de descargas. No sustituye a otras medidas como la marca de agua o el control de acceso, pero es la única que impide reproducir una copia.

Cómo funciona

Cifrado del vídeo

La plataforma cifra cada calidad del vídeo con una clave. Lo que se entrega por la CDN son segmentos cifrados.

Petición de licencia

Al darle a reproducir, el módulo Widevine del navegador o del dispositivo pide una licencia al servidor de licencias, que comprueba que el espectador tiene permiso.

Descifrado protegido

La clave llega al módulo de descifrado, nunca al código de la página, y el vídeo se descifra fotograma a fotograma mientras se reproduce.

Niveles de seguridad: L1, L2 y L3

NivelDónde se descifraCalidad habitualEjemplos
L1 En hardware seguro del dispositivoToda la escalera, hasta HD y 4KLa mayoría de los móviles Android actuales, smart TV
L2Parcialmente en hardwareIntermediaPoco habitual
L3Por softwareSuele limitarse a 480p o 540pMóviles Android antiguos, Chrome de escritorio sin soporte por hardware

El nivel depende del hardware del espectador, no de cómo codifiques el vídeo. Si un curso protegido se ve en baja calidad en un portátil concreto, casi siempre es un dispositivo L3.

Widevine, FairPlay y PlayReady

SistemaEmpresaDónde funciona
WidevineGoogleChrome, Firefox, Edge, Android, Android TV
FairPlayAppleSafari, iOS, iPadOS, macOS, Apple TV
PlayReadyMicrosoftEdge en Windows, Xbox, algunas smart TV

Ningún sistema cubre todos los dispositivos por sí solo. Servir la misma biblioteca con varios a la vez es lo que se llama multi-DRM; Widevine y FairPlay juntos cubren la inmensa mayoría de los dispositivos de consumo.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Widevine es el sistema de gestión de derechos digitales (DRM) de Google. Cifra el vídeo y solo entrega la clave para descifrarlo a reproductores autorizados, de modo que una copia descargada del archivo no se puede ver. Está integrado en Chrome, Firefox, Edge, Android y Android TV.

Para proteger contenido de pago o con derechos: plataformas de series y deporte, cursos online o formación interna. Sin DRM, cualquiera con las herramientas adecuadas puede descargar el stream; con Widevine, lo que se descarga es un archivo cifrado e inservible sin la licencia.

Widevine clasifica los dispositivos en L1, L2 y L3 según dónde se descifra el vídeo. En L1 el descifrado ocurre en hardware seguro y el dispositivo puede reproducir toda la escalera de calidades; en L3 se descifra por software y las políticas de contenido suelen limitarlo a 480p o 540p.

No. Los dispositivos de Apple usan su propio sistema, FairPlay. Por eso una plataforma de vídeo protegida necesita Widevine y FairPlay a la vez: Widevine para Chrome, Firefox, Edge y Android, y FairPlay para Safari, iOS y macOS. A esa combinación se le llama multi-DRM.
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