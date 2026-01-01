HDCP: qué es y por qué falla High-bandwidth Digital Content Protection: cifrado aplicado al propio cable, entre la fuente de vídeo y la pantalla a la que envía la señal. El DRM protege el archivo hasta el reproductor; HDCP protege el último metro, donde si no una capturadora podría leer una señal limpia. Copiar enlace

HDCP cifra el vídeo en el cable HDMI o DisplayPort entre un dispositivo y su pantalla. Una capturadora conectada en medio solo graba datos codificados y no consigue una copia limpia.

¿Qué es HDCP?

HDCP es una capa de protección contra copia para las conexiones digitales de pantalla. La desarrolló Intel y se licencia a través de Digital Content Protection LLC. Funciona en HDMI, DisplayPort y DVI, y su tarea es concreta: mantener la imagen cifrada mientras viaja de la fuente a la pantalla.

El alcance importa. HDCP no sabe nada de tu archivo de vídeo, de las reglas de tu cuenta ni de tu servidor de licencias. Protege un solo tramo, la conexión física, y es justo el tramo en el que el resto de protecciones ya han terminado su trabajo.

Cómo funciona el handshake

Autenticación Antes de enviar ninguna imagen, la fuente comprueba que la pantalla tiene claves HDCP válidas. Un dispositivo sin ellas no recibe señal o recibe una degradada a propósito. Secreto compartido Los dos extremos generan una clave de sesión y el vídeo se cifra con ella durante toda la conexión. Al desconectar y volver a conectar, el intercambio empieza de nuevo. Por eso cambiar de entrada puede dejar la pantalla en negro dos segundos. Repetidores Un receptor AV o un divisor en medio es un repetidor: tiene que autenticarse con lo que va detrás e informar de lo que hay conectado. Los dispositivos que fallan en esto son la causa más frecuente de errores HDCP en una instalación doméstica. Revocación Las fuentes llevan listas de revocación. Un dispositivo cuyas claves se han comprometido y publicado puede ser rechazado por cualquier equipo que reciba la lista actualizada.

Versiones y lo que exige el 4K

Versión Año Techo habitual Estado HDCP 1.4 2009 1080p por HDMI Clave maestra filtrada en 2010; existen eliminadores HDCP 2.2 2013 4K y HDR Nueva criptografía y comprobaciones de proximidad HDCP 2.3 2018 4K y superior Vigente; refuerza el handshake de la versión 2.x

El contenido 4K protegido no suele reproducirse con la versión 1.4. Por eso la misma fuente puede enviar 1080p a un televisor antiguo y quedarse en negro en 4K.

Por qué aparecen los errores HDCP

Un error HDCP rara vez significa que el contenido esté roto. Significa que dos dispositivos no se han puesto de acuerdo en la conexión, y casi siempre la culpa es de la cadena:

Un divisor o conmutador en el camino Los modelos baratos suelen fallar como repetidores. Conecta la fuente directamente a la pantalla para comprobarlo. Versiones que no coinciden La fuente exige la 2.2 para 4K y la pantalla solo admite la 1.4. La solución es bajar la resolución o cambiar el hardware: no hay arreglo por software. Un adaptador o una base Los adaptadores de USB-C a HDMI y las bases de conexión transmiten HDCP de formas distintas. Cambiar el adaptador es una prueba más rápida que cambiar la pantalla. Un dispositivo de captura Las grabadoras y los equipos de streaming en la cadena son justo lo que HDCP está diseñado para rechazar. Ahí el sistema funciona como debe.

HDCP y el DRM en streaming

Para quien entrega vídeo, HDCP aparece por otra vía: como requisito de protección de salida dentro de una política DRM.

Cuando un servidor de licencias emite una clave, puede añadir condiciones sobre la salida. Las reglas de nivel estudio suelen combinar Widevine L1, con descifrado por hardware, y HDCP 2.2 en la conexión con la pantalla antes de permitir 1080p o 4K. Si falta cualquiera de los dos, se pasa a una versión de menor calidad. Hacen falta ambas mitades: descifrado por hardware en el dispositivo y cifrado en el cable.

En cursos de pago y vídeo corporativo, ese rigor suele superar lo que necesita el contenido. Una política que deja la pantalla en negro a un alumno porque la base de su portátil no transmite HDCP protege un archivo que ningún estudio ha licenciado. Y genera una incidencia de soporte que dice «vuestro reproductor no funciona». Conocer el mecanismo te permite fijar un techo de resolución a propósito, sin heredar el valor por defecto de una cadena de televisión.

Lo que HDCP no cubre

Amenaza ¿Cubierta? Qué la resuelve Capturadora entre el dispositivo y la pantalla Sí La conexión va cifrada de extremo a extremo Grabación de pantalla por software No Ocurre antes de la conexión con la pantalla: protecciones del sistema operativo y marca de agua Descargar el flujo No El cifrado DRM del propio archivo Reproducir un enlace de la CDN copiado No URL firmadas con caducidad Una cámara apuntando a la pantalla No Nada lo impide; la marca de agua permite saber quién fue

La captura analógica es el límite real de todos los esquemas de esta familia. HDCP cierra el cable; la habitación queda fuera de su alcance.

Kinescope controla la capa DRM que está por encima de HDCP HDCP se negocia entre el dispositivo del espectador y su pantalla, así que ninguna plataforma lo activa directamente. Kinescope controla la capa superior: Widevine y FairPlay en todos los planes de pago desde 10 € al mes, con tu backend decidiendo quién recibe una licencia. Para contenido que no necesita reglas de salida de nivel televisión, la marca de agua dinámica cubre el hueco de la grabación sin dejar fuera a los espectadores cuyo hardware no puede negociar HDCP. Consulta la protección DRM de vídeos. Ver la protección DRM

Para seguir leyendo

HDCP, en Wikipedia: una visión general de la especificación, independiente de cualquier proveedor.

DRM: cómo funciona el intercambio de licencias.

Multi-DRM: por qué Widevine y FairPlay funcionan en paralelo.

Marca de agua: lo que cubre la grabación de pantalla.

Protección DRM de vídeos: reglas por dominio, por token y por sesión.