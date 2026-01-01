HDCP: qué es y por qué falla
High-bandwidth Digital Content Protection: cifrado aplicado al propio cable, entre la fuente de vídeo y la pantalla a la que envía la señal. El DRM protege el archivo hasta el reproductor; HDCP protege el último metro, donde si no una capturadora podría leer una señal limpia.
HDCP cifra el vídeo en el cable HDMI o DisplayPort entre un dispositivo y su pantalla. Una capturadora conectada en medio solo graba datos codificados y no consigue una copia limpia.
¿Qué es HDCP?
HDCP es una capa de protección contra copia para las conexiones digitales de pantalla. La desarrolló Intel y se licencia a través de Digital Content Protection LLC. Funciona en HDMI, DisplayPort y DVI, y su tarea es concreta: mantener la imagen cifrada mientras viaja de la fuente a la pantalla.
El alcance importa. HDCP no sabe nada de tu archivo de vídeo, de las reglas de tu cuenta ni de tu servidor de licencias. Protege un solo tramo, la conexión física, y es justo el tramo en el que el resto de protecciones ya han terminado su trabajo.
Cómo funciona el handshake
Antes de enviar ninguna imagen, la fuente comprueba que la pantalla tiene claves HDCP válidas. Un dispositivo sin ellas no recibe señal o recibe una degradada a propósito.
Los dos extremos generan una clave de sesión y el vídeo se cifra con ella durante toda la conexión. Al desconectar y volver a conectar, el intercambio empieza de nuevo. Por eso cambiar de entrada puede dejar la pantalla en negro dos segundos.
Un receptor AV o un divisor en medio es un repetidor: tiene que autenticarse con lo que va detrás e informar de lo que hay conectado. Los dispositivos que fallan en esto son la causa más frecuente de errores HDCP en una instalación doméstica.
Las fuentes llevan listas de revocación. Un dispositivo cuyas claves se han comprometido y publicado puede ser rechazado por cualquier equipo que reciba la lista actualizada.
Versiones y lo que exige el 4K
|Versión
|Año
|Techo habitual
|Estado
|HDCP 1.4
|2009
|1080p por HDMI
|Clave maestra filtrada en 2010; existen eliminadores
|HDCP 2.2
|2013
|4K y HDR
|Nueva criptografía y comprobaciones de proximidad
|HDCP 2.3
|2018
|4K y superior
|Vigente; refuerza el handshake de la versión 2.x
El contenido 4K protegido no suele reproducirse con la versión 1.4. Por eso la misma fuente puede enviar 1080p a un televisor antiguo y quedarse en negro en 4K.
Por qué aparecen los errores HDCP
Un error HDCP rara vez significa que el contenido esté roto. Significa que dos dispositivos no se han puesto de acuerdo en la conexión, y casi siempre la culpa es de la cadena:
Los modelos baratos suelen fallar como repetidores. Conecta la fuente directamente a la pantalla para comprobarlo.
La fuente exige la 2.2 para 4K y la pantalla solo admite la 1.4. La solución es bajar la resolución o cambiar el hardware: no hay arreglo por software.
Los adaptadores de USB-C a HDMI y las bases de conexión transmiten HDCP de formas distintas. Cambiar el adaptador es una prueba más rápida que cambiar la pantalla.
Las grabadoras y los equipos de streaming en la cadena son justo lo que HDCP está diseñado para rechazar. Ahí el sistema funciona como debe.
HDCP y el DRM en streaming
Para quien entrega vídeo, HDCP aparece por otra vía: como requisito de protección de salida dentro de una política DRM.
Cuando un servidor de licencias emite una clave, puede añadir condiciones sobre la salida. Las reglas de nivel estudio suelen combinar Widevine L1, con descifrado por hardware, y HDCP 2.2 en la conexión con la pantalla antes de permitir 1080p o 4K. Si falta cualquiera de los dos, se pasa a una versión de menor calidad. Hacen falta ambas mitades: descifrado por hardware en el dispositivo y cifrado en el cable.
En cursos de pago y vídeo corporativo, ese rigor suele superar lo que necesita el contenido. Una política que deja la pantalla en negro a un alumno porque la base de su portátil no transmite HDCP protege un archivo que ningún estudio ha licenciado. Y genera una incidencia de soporte que dice «vuestro reproductor no funciona». Conocer el mecanismo te permite fijar un techo de resolución a propósito, sin heredar el valor por defecto de una cadena de televisión.
Lo que HDCP no cubre
|Amenaza
|¿Cubierta?
|Qué la resuelve
|Capturadora entre el dispositivo y la pantalla
|Sí
|La conexión va cifrada de extremo a extremo
|Grabación de pantalla por software
|No
|Ocurre antes de la conexión con la pantalla: protecciones del sistema operativo y marca de agua
|Descargar el flujo
|No
|El cifrado DRM del propio archivo
|Reproducir un enlace de la CDN copiado
|No
|URL firmadas con caducidad
|Una cámara apuntando a la pantalla
|No
|Nada lo impide; la marca de agua permite saber quién fue
La captura analógica es el límite real de todos los esquemas de esta familia. HDCP cierra el cable; la habitación queda fuera de su alcance.
Para seguir leyendo
- HDCP, en Wikipedia: una visión general de la especificación, independiente de cualquier proveedor.
- DRM: cómo funciona el intercambio de licencias.
- Multi-DRM: por qué Widevine y FairPlay funcionan en paralelo.
- Marca de agua: lo que cubre la grabación de pantalla.
- Protección DRM de vídeos: reglas por dominio, por token y por sesión.
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