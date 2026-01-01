HDCP: qué es y por qué falla

High-bandwidth Digital Content Protection: cifrado aplicado al propio cable, entre la fuente de vídeo y la pantalla a la que envía la señal. El DRM protege el archivo hasta el reproductor; HDCP protege el último metro, donde si no una capturadora podría leer una señal limpia.

Actualizado: agosto de 2026 6 min de lectura Seguridad

HDCP cifra el vídeo en el cable HDMI o DisplayPort entre un dispositivo y su pantalla. Una capturadora conectada en medio solo graba datos codificados y no consigue una copia limpia.

¿Qué es HDCP?

HDCP es una capa de protección contra copia para las conexiones digitales de pantalla. La desarrolló Intel y se licencia a través de Digital Content Protection LLC. Funciona en HDMI, DisplayPort y DVI, y su tarea es concreta: mantener la imagen cifrada mientras viaja de la fuente a la pantalla.

El alcance importa. HDCP no sabe nada de tu archivo de vídeo, de las reglas de tu cuenta ni de tu servidor de licencias. Protege un solo tramo, la conexión física, y es justo el tramo en el que el resto de protecciones ya han terminado su trabajo.

Cómo funciona el handshake

Autenticación

Antes de enviar ninguna imagen, la fuente comprueba que la pantalla tiene claves HDCP válidas. Un dispositivo sin ellas no recibe señal o recibe una degradada a propósito.

Secreto compartido

Los dos extremos generan una clave de sesión y el vídeo se cifra con ella durante toda la conexión. Al desconectar y volver a conectar, el intercambio empieza de nuevo. Por eso cambiar de entrada puede dejar la pantalla en negro dos segundos.

Repetidores

Un receptor AV o un divisor en medio es un repetidor: tiene que autenticarse con lo que va detrás e informar de lo que hay conectado. Los dispositivos que fallan en esto son la causa más frecuente de errores HDCP en una instalación doméstica.

Revocación

Las fuentes llevan listas de revocación. Un dispositivo cuyas claves se han comprometido y publicado puede ser rechazado por cualquier equipo que reciba la lista actualizada.

Versiones y lo que exige el 4K

VersiónAñoTecho habitualEstado
HDCP 1.420091080p por HDMIClave maestra filtrada en 2010; existen eliminadores
HDCP 2.2 20134K y HDRNueva criptografía y comprobaciones de proximidad
HDCP 2.320184K y superiorVigente; refuerza el handshake de la versión 2.x

El contenido 4K protegido no suele reproducirse con la versión 1.4. Por eso la misma fuente puede enviar 1080p a un televisor antiguo y quedarse en negro en 4K.

Por qué aparecen los errores HDCP

Un error HDCP rara vez significa que el contenido esté roto. Significa que dos dispositivos no se han puesto de acuerdo en la conexión, y casi siempre la culpa es de la cadena:

Un divisor o conmutador en el camino

Los modelos baratos suelen fallar como repetidores. Conecta la fuente directamente a la pantalla para comprobarlo.

Versiones que no coinciden

La fuente exige la 2.2 para 4K y la pantalla solo admite la 1.4. La solución es bajar la resolución o cambiar el hardware: no hay arreglo por software.

Un adaptador o una base

Los adaptadores de USB-C a HDMI y las bases de conexión transmiten HDCP de formas distintas. Cambiar el adaptador es una prueba más rápida que cambiar la pantalla.

Un dispositivo de captura

Las grabadoras y los equipos de streaming en la cadena son justo lo que HDCP está diseñado para rechazar. Ahí el sistema funciona como debe.

HDCP y el DRM en streaming

Para quien entrega vídeo, HDCP aparece por otra vía: como requisito de protección de salida dentro de una política DRM.

Cuando un servidor de licencias emite una clave, puede añadir condiciones sobre la salida. Las reglas de nivel estudio suelen combinar Widevine L1, con descifrado por hardware, y HDCP 2.2 en la conexión con la pantalla antes de permitir 1080p o 4K. Si falta cualquiera de los dos, se pasa a una versión de menor calidad. Hacen falta ambas mitades: descifrado por hardware en el dispositivo y cifrado en el cable.

En cursos de pago y vídeo corporativo, ese rigor suele superar lo que necesita el contenido. Una política que deja la pantalla en negro a un alumno porque la base de su portátil no transmite HDCP protege un archivo que ningún estudio ha licenciado. Y genera una incidencia de soporte que dice «vuestro reproductor no funciona». Conocer el mecanismo te permite fijar un techo de resolución a propósito, sin heredar el valor por defecto de una cadena de televisión.

Lo que HDCP no cubre

Amenaza¿Cubierta?Qué la resuelve
Capturadora entre el dispositivo y la pantallaLa conexión va cifrada de extremo a extremo
Grabación de pantalla por softwareNoOcurre antes de la conexión con la pantalla: protecciones del sistema operativo y marca de agua
Descargar el flujoNoEl cifrado DRM del propio archivo
Reproducir un enlace de la CDN copiadoNoURL firmadas con caducidad
Una cámara apuntando a la pantallaNoNada lo impide; la marca de agua permite saber quién fue

La captura analógica es el límite real de todos los esquemas de esta familia. HDCP cierra el cable; la habitación queda fuera de su alcance.

Para seguir leyendo

  • HDCP, en Wikipedia: una visión general de la especificación, independiente de cualquier proveedor.
  • DRM: cómo funciona el intercambio de licencias.
  • Multi-DRM: por qué Widevine y FairPlay funcionan en paralelo.
  • Marca de agua: lo que cubre la grabación de pantalla.
  • Protección DRM de vídeos: reglas por dominio, por token y por sesión.

Sigue leyendo

DRM

Cifrado del archivo de vídeo más un servidor de licencias que emite una clave por sesión. Una copia descargada no se puede…

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Multi-DRM

Servir una misma biblioteca cifrada a la vez con Widevine, FairPlay y PlayReady: ningún sistema DRM cubre por sí solo todos los…

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Marca de agua

Una marca incrustada en los fotogramas. No impide la copia: hace que una copia filtrada señale la cuenta de la que salió.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. Revisa y actualiza este glosario el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) cifra el vídeo en el cable entre la fuente y la pantalla: HDMI, DisplayPort o DVI. Los dos extremos se autentican entre sí antes de mostrar ninguna imagen, así que una grabadora conectada en medio recibe datos cifrados y no una copia limpia.

Casi siempre es un problema de la conexión, no del contenido. Las causas habituales son un divisor o conmutador HDMI que no transmite HDCP, un adaptador barato, una pantalla demasiado antigua para la versión de HDCP que exige la fuente o un dispositivo de captura en la cadena. Conectar la fuente directamente a la pantalla resuelve la mayoría de los casos.

HDCP 2.2 o posterior. El contenido 4K protegido no suele reproducirse con HDCP 1.4. Por eso un televisor antiguo puede mostrar 1080p desde la misma fuente y quedarse en negro o bajar la calidad en 4K.

Impide la captura en la conexión con la pantalla: una capturadora entre un portátil y un monitor no obtiene nada útil. La grabación de pantalla por software ocurre antes de que la señal llegue a ese cable, así que HDCP no interviene ahí. Ese hueco lo cubren las protecciones del propio sistema operativo y la marca de agua.
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