DRM: qué es y cómo funciona

Digital Rights Management, o gestión de derechos digitales: cifrado aplicado al propio archivo de vídeo y un servidor de licencias que entrega a cada sesión de reproducción una clave temporal. Sin esa clave, el archivo guardado en disco son datos que no se reproducen. Por eso una descarga no llega a ser una copia.

Actualizado: julio de 2026 5 min de lectura Seguridad

El DRM cifra el propio archivo de vídeo y entrega una clave de descifrado de un solo uso para cada sesión. Una copia descargada sin licencia autorizada son datos cifrados que no se reproducen.

¿Qué es el DRM?

El DRM es un sistema que controla qué pasa con un archivo multimedia después de entregarlo. En vídeo son dos piezas que trabajan juntas: el contenido se cifra durante el empaquetado, y un servidor de licencias aparte decide, por espectador y por sesión, si entrega la clave que lo descifra.

En esa separación está todo el sentido. El control de acceso decide quién puede empezar a reproducir. El DRM decide qué valen los bytes una vez que han llegado. Un archivo capturado en la red sin licencia es texto cifrado y lo sigue siendo.

En Kinescope, DRM significa Widevine y FairPlay, incluidos en todos los planes de pago desde 10 € al mes y activados por proyecto.

Cómo funciona el DRM de vídeo

Empaquetado

Durante la transcodificación se cifra cada versión del vídeo. Common Encryption (CENC) permite que una sola copia empaquetada sirva a varios sistemas DRM, así que no guardas la biblioteca tres veces.

Petición de licencia

Cuando el espectador pulsa reproducir, el reproductor pide una clave al servidor de licencias y le pasa la identidad que aporte tu aplicación.

Autorización

El servidor de licencias aplica tus reglas: si este espectador tiene derecho, en cuántos dispositivos y durante cuánto tiempo. Después emite una clave ligada a esa sesión.

Descifrado

La clave nunca llega a tu JavaScript. Pasa a un módulo protegido dentro del navegador o del sistema operativo, que descifra los fotogramas mientras se reproducen.

Los navegadores lo exponen mediante Encrypted Media Extensions (EME), una API estándar. El descifrado ocurre en el Content Decryption Module de la plataforma, un código que la página no puede leer. Eso es lo que distingue este esquema de la simple ofuscación.

Los tres sistemas DRM

No existe un DRM único. Tres sistemas de distintos fabricantes se reparten los dispositivos, y para cubrir a todo tu público necesitas más de uno.

SistemaPropietarioDónde se reproduceProtocolo habitual
Widevine GoogleChrome, Edge, Firefox, Android, muchas smart TVDASH
FairPlay AppleSafari, iOS, iPadOS, macOS, tvOSHLS
PlayReadyMicrosoftWindows, Xbox, varias smart TV y descodificadoresDASH / Smooth

Widevine y FairPlay juntos cubren la inmensa mayoría de los dispositivos de consumo. PlayReady importa sobre todo en la emisión tipo televisión y en el salón de casa.

El espectador no instala nada: los tres vienen integrados en los navegadores y sistemas operativos que ya usa. Para él, la reproducción protegida se ve igual que la normal.

Qué frena el DRM y qué no

El DRM resuelve un problema concreto. Conocer sus límites sirve más que una promesa de protección total.

Amenaza¿La frena el DRM?Por qué
Descargar el archivo con una extensión o con VLCLo que llega al disco está cifrado y no sirve sin licencia
Copiar el enlace de la CDN y reproducirlo despuésEl flujo sigue pidiendo una clave por sesión
Volver a insertar tu vídeo en otro sitioEn parteCombina el DRM con restricciones por dominio: esa regla funciona fuera del cifrado
Grabar la pantallaEn parteSe bloquea donde el sistema operativo lo permite; en el resto, una marca de agua dinámica hace rastreable la filtración
Una cámara apuntando al monitorNoNada lo impide; la marca de agua permite saber quién fue

Esa última fila explica por qué las configuraciones serias combinan varias capas: DRM para el archivo, marca de agua para identificar al responsable, enlaces firmados y reglas por dominio para la distribución.

El DRM frente a las otras protecciones

En marketing estos términos se usan como sinónimos, así que conviene separarlos:

Contraseña o inicio de sesión

Controla quién llega a la página. Cuando empieza la reproducción, ya no interviene.

URL firmada con caducidad

Frena el hotlinking y los enlaces antiguos. No hace nada contra una descarga hecha mientras el enlace sigue vigente.

Restricción por dominio

Impide que la inserción se reproduzca en sitios que no has aprobado. No controla lo que pasa en tu propia página.

Marca de agua

No impide nada: identifica al espectador del que salió una copia filtrada.

DRM

La única que deja el propio archivo inservible sin una sesión activa y autorizada.

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Marca de agua

Una marca incrustada en los fotogramas. No impide la copia: hace que una copia filtrada señale la cuenta de la que salió.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. Revisa y actualiza este glosario el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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El DRM (Digital Rights Management, gestión de derechos digitales) es el cifrado del archivo de vídeo más un servidor de licencias que emite una clave temporal para cada sesión de reproducción. Sin esa clave el archivo no se reproduce, así que una copia descargada no se puede ver ni revender.

Cada versión del vídeo se cifra durante el empaquetado. Cuando el espectador pulsa reproducir, el reproductor pide una licencia; el servidor de licencias comprueba tus reglas y devuelve una clave ligada a esa sesión; el navegador o el sistema operativo descifra los fotogramas dentro de un módulo protegido que la página no puede leer.

No. Widevine, FairPlay y PlayReady vienen integrados en los navegadores y sistemas operativos actuales. El espectador pulsa reproducir y no nota ninguna diferencia.

Son sistemas DRM de distintos fabricantes y cubren plataformas diferentes. Widevine es de Google y funciona en Chrome, Edge, Firefox y Android. FairPlay es de Apple y funciona en Safari, iOS y macOS. Para llegar a un público general necesitas los dos, y por eso las plataformas hablan de «multi-DRM».
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