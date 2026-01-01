DRM: qué es y cómo funciona Digital Rights Management, o gestión de derechos digitales: cifrado aplicado al propio archivo de vídeo y un servidor de licencias que entrega a cada sesión de reproducción una clave temporal. Sin esa clave, el archivo guardado en disco son datos que no se reproducen. Por eso una descarga no llega a ser una copia. Copiar enlace

El DRM cifra el propio archivo de vídeo y entrega una clave de descifrado de un solo uso para cada sesión. Una copia descargada sin licencia autorizada son datos cifrados que no se reproducen.

¿Qué es el DRM?

El DRM es un sistema que controla qué pasa con un archivo multimedia después de entregarlo. En vídeo son dos piezas que trabajan juntas: el contenido se cifra durante el empaquetado, y un servidor de licencias aparte decide, por espectador y por sesión, si entrega la clave que lo descifra.

En esa separación está todo el sentido. El control de acceso decide quién puede empezar a reproducir. El DRM decide qué valen los bytes una vez que han llegado. Un archivo capturado en la red sin licencia es texto cifrado y lo sigue siendo.

En Kinescope, DRM significa Widevine y FairPlay, incluidos en todos los planes de pago desde 10 € al mes y activados por proyecto.

Cómo funciona el DRM de vídeo

Empaquetado Durante la transcodificación se cifra cada versión del vídeo. Common Encryption (CENC) permite que una sola copia empaquetada sirva a varios sistemas DRM, así que no guardas la biblioteca tres veces. Petición de licencia Cuando el espectador pulsa reproducir, el reproductor pide una clave al servidor de licencias y le pasa la identidad que aporte tu aplicación. Autorización El servidor de licencias aplica tus reglas: si este espectador tiene derecho, en cuántos dispositivos y durante cuánto tiempo. Después emite una clave ligada a esa sesión. Descifrado La clave nunca llega a tu JavaScript. Pasa a un módulo protegido dentro del navegador o del sistema operativo, que descifra los fotogramas mientras se reproducen.

Los navegadores lo exponen mediante Encrypted Media Extensions (EME), una API estándar. El descifrado ocurre en el Content Decryption Module de la plataforma, un código que la página no puede leer. Eso es lo que distingue este esquema de la simple ofuscación.

Los tres sistemas DRM

No existe un DRM único. Tres sistemas de distintos fabricantes se reparten los dispositivos, y para cubrir a todo tu público necesitas más de uno.

Sistema Propietario Dónde se reproduce Protocolo habitual Widevine Google Chrome, Edge, Firefox, Android, muchas smart TV DASH FairPlay Apple Safari, iOS, iPadOS, macOS, tvOS HLS PlayReady Microsoft Windows, Xbox, varias smart TV y descodificadores DASH / Smooth

Widevine y FairPlay juntos cubren la inmensa mayoría de los dispositivos de consumo. PlayReady importa sobre todo en la emisión tipo televisión y en el salón de casa.

El espectador no instala nada: los tres vienen integrados en los navegadores y sistemas operativos que ya usa. Para él, la reproducción protegida se ve igual que la normal.

Qué frena el DRM y qué no

El DRM resuelve un problema concreto. Conocer sus límites sirve más que una promesa de protección total.

Amenaza ¿La frena el DRM? Por qué Descargar el archivo con una extensión o con VLC Sí Lo que llega al disco está cifrado y no sirve sin licencia Copiar el enlace de la CDN y reproducirlo después Sí El flujo sigue pidiendo una clave por sesión Volver a insertar tu vídeo en otro sitio En parte Combina el DRM con restricciones por dominio: esa regla funciona fuera del cifrado Grabar la pantalla En parte Se bloquea donde el sistema operativo lo permite; en el resto, una marca de agua dinámica hace rastreable la filtración Una cámara apuntando al monitor No Nada lo impide; la marca de agua permite saber quién fue

Esa última fila explica por qué las configuraciones serias combinan varias capas: DRM para el archivo, marca de agua para identificar al responsable, enlaces firmados y reglas por dominio para la distribución.

El DRM frente a las otras protecciones

En marketing estos términos se usan como sinónimos, así que conviene separarlos:

Contraseña o inicio de sesión Controla quién llega a la página. Cuando empieza la reproducción, ya no interviene. URL firmada con caducidad Frena el hotlinking y los enlaces antiguos. No hace nada contra una descarga hecha mientras el enlace sigue vigente. Restricción por dominio Impide que la inserción se reproduzca en sitios que no has aprobado. No controla lo que pasa en tu propia página. Marca de agua No impide nada: identifica al espectador del que salió una copia filtrada. DRM La única que deja el propio archivo inservible sin una sesión activa y autorizada.

En Kinescope, el DRM se activa por proyecto En Kinescope, el DRM es un interruptor por proyecto, con Widevine y FairPlay incluidos en todos los planes de pago desde 10 € al mes: la entrega protegida cuesta lo mismo que la normal. Forma parte del alojamiento de vídeos seguro, y tu propio backend puede seguir decidiendo quién recibe una clave. Consulta la protección DRM de vídeos para ver las reglas de acceso o la protección antipiratería para ver todas las capas. Ver la protección DRM

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