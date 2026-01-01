Control de acceso al vídeo: qué es Las reglas que deciden quién puede empezar a ver un vídeo, aplicadas antes de servir un solo fotograma. Es una capa distinta del DRM: el control de acceso decide quién entra y el DRM decide qué valen los bytes cuando llegan. Kinescope aplica tres de estas reglas a un mismo vídeo: una lista de dominios aprobados, enlaces de reproducción firmados con caducidad y una comprobación de permisos desde tu propio backend. Copiar enlace

El control de acceso al vídeo es el conjunto de filtros previos a la reproducción (dominios aprobados, enlaces firmados que caducan, tokens, límites por país o IP, contraseñas y SSO) que deciden juntos si un espectador puede iniciar el flujo.

¿Qué es el control de acceso al vídeo?

El control de acceso es todo lo que ocurre antes de la reproducción: las comprobaciones que deciden si este espectador, en esta página y en este momento, puede iniciar el flujo. Es una capa separada del cifrado. El DRM da por hecho que el espectador ha entrado y protege el archivo de todos modos; el control de acceso intenta que el espectador equivocado no entre.

La mayoría de las filtraciones son sencillas. El enlace de un curso reenviado a un chat de grupo, una inserción copiada en la landing de otro, un mismo usuario compartido por todo un equipo: son problemas de control de acceso, y cerrarlos cuesta menos que rastrearlos después.

En Kinescope se combinan tres de estas capas en un mismo vídeo: una lista de dominios aprobados, enlaces de reproducción firmados con caducidad y una comprobación de permisos desde tu propio backend, que recibe cada petición de reproducción con la IP del espectador. SAML SSO forma parte del plan Mega.

Los controles y lo que frena cada uno

Control Frena No frena Restricción por dominio Que tu vídeo insertado se reproduzca en un sitio que no has aprobado Que alguien abra directamente la URL del flujo URL firmada con caducidad El hotlinking y los enlaces reenviados, cuando vence el plazo Una descarga hecha mientras el enlace sigue vigente Autenticación por token El acceso después de retirar el permiso en tu propio sistema Compartir dentro de una sesión activa y válida Contraseña o código de un solo uso El acceso casual de quien no tiene el código Que el código circule junto con el enlace Límites por país e IP La reproducción fuera de un territorio o una red con licencia Cualquiera que use una VPN SSO El acceso de cualquiera que no esté en tu directorio Un usuario con sesión iniciada que graba su pantalla

La restricción por dominio y las URL firmadas cubren las dos filtraciones más habituales y no le cuestan nada al espectador: ni inicio de sesión ni pasos extra.

La restricción por dominio en la práctica

Le das a la plataforma una lista de dominios donde puede reproducirse la inserción. El reproductor comprueba en qué página se ha cargado, la compara con esa lista y se niega a reproducir en cualquier otra. Si alguien copia el código de inserción en otro sitio, verá un reproductor bloqueado en lugar de tu vídeo.

Para quien vende acceso a vídeo, es el ajuste más útil, porque evita el fallo que ocurre de verdad: una inserción copiada de una página de ventas o de un área de miembros a un sitio que nunca has visto. Es un solo ajuste y el espectador legítimo ni lo nota.

Su límite también está claro. La restricción por dominio controla la página y deja fuera el flujo. Quien abre la pestaña de red y copia la URL del vídeo queda fuera de su alcance: para eso están las URL firmadas y, por encima de ellas, el DRM.

Autenticación por token frente a contraseña

Una contraseña es un secreto compartido: en cuanto circula, funciona para todos los que la tienen, y no puedes quitársela a una sola persona. La autenticación por token lleva la decisión a tu propio backend. Tu aplicación pregunta «¿este espectador tiene derecho ahora mismo?», y solo entonces el reproductor recibe un token de corta duración que canjea por la reproducción.

La diferencia práctica se nota al cancelar. Con una contraseña, quien se ha dado de baja sigue viendo hasta que cambias la contraseña para todos. Con tokens, su siguiente petición falla y nadie más se entera.

Qué activar primero

Restricción por dominio Un solo ajuste, cierra la filtración más habitual y los espectadores reales no la notan. Empieza por aquí, hagas lo que hagas después. URL firmadas con caducidad corta Añádelas cuando se reenvíen enlaces o cuando la URL del vídeo se pueda sacar de la página. Autenticación por token Añádela cuando los permisos vivan en tu propio producto: suscripciones, licencias por usuario, matrículas de cursos. DRM y marca de agua Añádelos cuando el propio archivo tenga que ser inservible fuera de la plataforma y cuando necesites saber de qué espectador salió una copia filtrada.

Saltar directamente al DRM es un error frecuente y caro. El DRM no hace nada contra una inserción publicada en otro sitio: eso es una regla de dominio, y es gratis.

Kinescope combina restricciones por dominio, enlaces firmados y las comprobaciones de tu backend Kinescope combina restricciones por dominio, enlaces firmados con caducidad, contraseñas y códigos de un solo uso, y una comprobación de permisos desde tu propio backend, que recibe cada petición de reproducción con la IP del espectador. Así un vídeo puede exigir a la vez un dominio aprobado, un enlace firmado y la aprobación de tu backend. SAML SSO forma parte del plan Mega. La protección DRM de vídeos explica las reglas de acceso; el alojamiento de vídeos privados, el conjunto completo. Ver el alojamiento de vídeos privados

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