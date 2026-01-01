URL firmada: qué es

Una URL firmada (signed URL) es un enlace de reproducción con una firma criptográfica y una hora de caducidad. El servidor comprueba la firma antes de servir nada, así que un enlace copiado deja de funcionar cuando se cierra su plazo, y uno manipulado no llega a funcionar nunca.

Actualizado: julio de 2026 5 min de lectura Seguridad

Una URL firmada incluye en el enlace del vídeo una caducidad y una firma hecha con una clave secreta. Un enlace copiado o alterado se rechaza antes de servir el vídeo, pero la firma no interviene una vez que empieza un flujo válido.

¿Qué es una URL firmada?

Una URL firmada es un enlace multimedia normal con parámetros añadidos: una marca de tiempo de caducidad, a veces un conjunto de restricciones y una firma calculada sobre todo ello con una clave secreta. El servidor de borde vuelve a calcular esa firma en cada petición. Si no coincide, o si ya ha pasado la hora de caducidad, rechaza la petición antes de enviar un solo byte de vídeo.

La misma idea aparece como URL con token, URL prefirmada (el término que usa Amazon S3) o simplemente firma de enlaces. El mecanismo es el mismo: la autorización viaja dentro del enlace y el servidor no necesita guardar una sesión. En la práctica, la firma suele cubrir tanto el manifiesto como sus segmentos.

Kinescope firma los enlaces de reproducción en la CDN: cada enlace lleva una caducidad y una firma, y la duración se configura a través de la API.

Cómo funciona la firma

Tu servidor decide

Un espectador pide ver un vídeo. Tu backend comprueba si tiene derecho (suscripción, compra, licencia de usuario) y solo entonces decide emitir un enlace.

Se calcula el token

Se calcula un HMAC sobre la ruta, la caducidad y las restricciones, con una clave secreta que nunca sale de tu infraestructura ni de la de la plataforma.

Se entrega el enlace

El token y la caducidad viajan como parámetros de la consulta. El enlace vale desde ese momento hasta que vence, normalmente minutos y no días.

El borde verifica

Cada petición a la CDN se vuelve a comprobar contra la firma. Una clave errónea, una ruta editada o un plazo vencido devuelven un error en lugar del vídeo.

Como la verificación ocurre en el borde, la firma no añade latencia ni necesita consultar tu backend durante la reproducción. La comprobación es un cálculo, sin consultas a ninguna base de datos.

A qué puedes vincular un enlace

RestricciónQué significaContrapartida
Caducidad El enlace deja de funcionar a una hora fijaLos plazos cortos son más seguros, pero si son demasiado agresivos cortan la reproducción al retomarla
Dirección IPSolo la IP que hizo la petición puede reproducirLos espectadores en el móvil que pasan de wifi a datos se quedan sin vídeo
ID de usuario o de sesiónEl token indica a quién se emitióTu backend tiene que generar enlaces por espectador
Ruta o prefijoLa firma cubre un recurso o una carpeta concretosLa firma por recurso es más estricta; la de prefijo es más fácil de gestionar

Caducidad más un identificador por espectador es la combinación en la que acaban la mayoría de los equipos. Vincular a la IP parece lo más seguro y es lo que más incidencias de soporte genera.

Qué frena la firma y qué no

La firma controla la distribución del enlace. No dice nada sobre lo que pasa con el vídeo cuando la reproducción ya ha empezado de forma legítima.

Amenaza¿La frena la firma?Por qué
Un enlace pegado en un chat de grupoSí, cuando caducaEl token vence y quien llega tarde recibe un error
Hotlinking de tu archivo desde otro sitioLa firma está ligada a tus parámetros, no a los suyos
Rastrear URL de archivos predeciblesSin la clave secreta no hay enlace válido
Descargar durante el plazo válidoNoLos bytes se sirven de forma legítima; solo el DRM los deja inservibles después
Grabar la pantallaNoNada en la capa del enlace afecta a la reproducción

Esas dos últimas filas explican por qué los enlaces firmados y el DRM se complementan. La firma decide quién puede iniciar un flujo; el DRM decide si el archivo entregado vale algo cuando llega.

Las URL firmadas frente a los otros controles

Contraseña o inicio de sesión

Protege la página. Cuando el reproductor ya ha cargado, la URL HLS del vídeo se ve en las herramientas para desarrolladores y funciona para cualquiera que la copie, salvo que esté firmada.

Restricción por dominio

Impide que tu inserción se reproduzca en otros sitios, pero no hace nada contra un enlace directo al archivo.

URL firmada

Hace que el enlace directo sea temporal e intransferible. El hueco que deja es lo que pasa durante el plazo válido.

DRM

Cifra el contenido, así que una descarga hecha dentro de ese plazo sigue sin reproducirse. Es la capa que está por debajo del enlace.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. Revisa y actualiza este glosario el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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Un enlace multimedia que lleva una marca de tiempo de caducidad y una firma criptográfica. El servidor vuelve a calcular la firma en cada petición y rechaza todo lo que haya caducado o se haya alterado, así que el enlace solo funciona durante el plazo previsto.

Minutos y no horas para el manifiesto, con el reproductor renovándolo cuando haga falta. Los plazos largos son cómodos y son justo los que acaban pegados en chats de grupo; los muy cortos rompen la reproducción al retomarla y las pausas largas. La mayoría de los equipos se quedan entre cinco minutos y una hora.

No. Mientras el enlace es válido, los bytes se sirven con normalidad, así que todo lo que puede reproducir el flujo también puede guardarlo. La firma controla el acceso al enlace; el DRM controla si una copia guardada se puede usar.

Resuelven mitades distintas. Los enlaces firmados frenan el hotlinking, el rastreo de URL y el reenvío después de la caducidad; el DRM deja inservible un archivo capturado. Para contenido de pago lo sensato son los dos, con la firma como capa exterior barata.
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