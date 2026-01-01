Manifiesto

El archivo índice que el reproductor lee primero: el mapa de todas las calidades y segmentos que hace posible el streaming adaptativo.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Streaming

Un manifiesto es un archivo de texto diminuto, .m3u8 en HLS o .mpd en DASH, que enumera todas las calidades y segmentos de un vídeo. Le dice al reproductor qué puede descargar y en qué orden.

¿Qué es un manifiesto?

Un manifiesto es un archivo índice pequeño que describe un vídeo en streaming: enumera todas las calidades disponibles y las URL de los segmentos cortos que forman cada una. Cuando un reproductor inicia un stream adaptativo, el manifiesto es lo primero que descarga: es el mapa con el que decide qué pedir.

Funciona como el índice del vídeo. Las imágenes están repartidas en decenas o cientos de segmentos pequeños; el manifiesto es el archivo de texto ligero que le dice al reproductor que existen, qué calidad tiene cada uno y en qué orden reproducirlos. Suele ocupar unos pocos kilobytes, casi nada al lado del vídeo, pero sin él no se reproduce nada.

El manifiesto presenta todas las alternativas de antemano, así que el reproductor puede pasar a una calidad mayor o menor al final de cualquier segmento, según el ancho de banda que mida. Sin manifiesto no hay mapa ni forma de adaptar la calidad durante la reproducción.

Formatos de manifiesto

Cada protocolo de streaming tiene su propio formato de manifiesto, pero todos describen lo mismo.

FormatoProtocoloTipoEstructura
.m3u8HLSTexto planoLista maestra → listas de medios por calidad
.mpdDASHXMLUna sola Media Presentation Description

Las configuraciones actuales suelen generar los dos a partir de los mismos segmentos para cubrir todos los dispositivos: HLS para Apple, DASH para el resto y para el DRM.

Qué hay dentro de un manifiesto

Un stream HLS usa dos niveles de manifiesto, y esa división explica cómo funciona el cambio adaptativo de calidad.

La lista maestra

Enumera cada calidad una vez, con su ancho de banda (el bitrate que el reproductor necesita para mantenerla), su resolución y sus códecs. Es el menú del que elige el reproductor, y también puede apuntar a pistas de audio y de subtítulos alternativas.

La lista de medios

Hay una por calidad. Enumera los segmentos de esa calidad en orden, cada uno con su duración exacta, además de la duración objetivo de los segmentos y, en los streams cifrados, un enlace a la clave de descifrado. Es el mapa que sigue el reproductor una vez elegida la calidad.

El flujo es este: descargar la maestra → elegir la calidad que encaja con el ancho de banda actual → descargar la lista de medios de esa calidad → descargar sus segmentos → y, cuando cambia el ancho de banda, saltar a la lista de medios de otra calidad en el siguiente segmento. Todo se basa en los números que expone el manifiesto.

Manifiestos en directo y VoD

AspectoManifiesto VoDManifiesto en directo
Lista de segmentosCompleta y fijaCrece a medida que se generan segmentos
Marca de fin#EXT-X-ENDLIST presenteAusente: la emisión continúa
Comportamiento del reproductorLo lee una vezLo vuelve a descargar para encontrar segmentos nuevos

En un directo, el reproductor relee el manifiesto una y otra vez para encontrar los últimos segmentos; en el VoD basta con una lectura, porque la marca de fin le indica que el vídeo está completo.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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Un manifiesto es un archivo índice pequeño que enumera todas las calidades de un vídeo y las URL de sus segmentos. Con él, el reproductor sabe qué puede pedir y cómo cambiar de calidad. Es el primer archivo que descarga un reproductor al iniciar un stream adaptativo.

Son los formatos de manifiesto de los dos protocolos principales. .m3u8 es la lista de reproducción de HLS (texto plano); .mpd es la Media Presentation Description de DASH (XML). Los dos describen lo mismo, las calidades disponibles y sus segmentos, cada uno para su protocolo.

En HLS, la lista maestra (.m3u8) enumera las calidades disponibles con su ancho de banda, resolución y códecs, y apunta a una lista de medios distinta para cada una. Cada lista de medios enumera en orden las URL de los segmentos de esa calidad y su duración. El reproductor lee primero la maestra y después descarga los segmentos de la lista de medios que encaja con la conexión.

Un manifiesto maestro enumera el ancho de banda, la resolución y el códec de cada calidad para que el reproductor elija. Un manifiesto de medios (uno por calidad) enumera las URL de los segmentos en orden y la duración de cada uno, además de indicadores como si el stream está en directo o ya ha terminado. Los manifiestos también pueden apuntar a pistas de audio alternativas, subtítulos y claves de cifrado.
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