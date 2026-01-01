Qué es el streaming en directo

Vídeo que llega en tiempo real mientras ocurre: el webinar, el evento, la emisión. Se codifica y se envía a los espectadores sobre la marcha.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Entrega

Un directo es vídeo que se codifica y se entrega a los espectadores en tiempo real mientras se graba. Es el webinar o la emisión que ven mientras sucede. Nadie sube un archivo para reproducirlo más tarde.

¿Qué es el streaming en directo?

El streaming en directo es vídeo que llega a los espectadores en tiempo real mientras se graba, sin subirlo por adelantado. La señal de la cámara o la pantalla se codifica, se divide en segmentos cortos y se envía sin parar, para que una audiencia en cualquier lugar vea el evento mientras ocurre.

Lo contrario es el vídeo bajo demanda (VoD): vídeo grabado que el espectador empieza cuando quiere. Los dos suelen ir juntos: la mayoría de los directos se graban y después se convierten en una grabación VoD. Al directo lo definen dos restricciones duras: la latencia (cuánto retraso lleva respecto al tiempo real) y la fiabilidad ante picos repentinos de audiencia.

Cómo funciona un directo

Captura y codificación

La señal de una cámara o una pantalla entra en un codificador (OBS, vMix o un equipo hardware), que la envía a la plataforma por RTMP o SRT.

Transcodificación sobre la marcha

La plataforma transcodifica la señal entrante en varios niveles de calidad en tiempo real, para que el reproductor se adapte a la conexión de cada espectador.

Segmentación y entrega

El directo se divide en segmentos y se sirve a través de una CDN, que lo reparte desde servidores cercanos a cada espectador. Así se llega a audiencias grandes.

Grabación

La sesión se graba automáticamente y, al terminar, queda como vídeo bajo demanda.

Protocolos de ingesta: RTMP, SRT, WebRTC

La «ingesta» es cómo el codificador lleva la señal hasta la plataforma. Es una parte distinta de cómo la ven los espectadores (por HLS/DASH). Las opciones habituales:

ProtocoloPunto fuertePara qué sirve
RTMP Lo admiten todos los codificadoresLa opción por defecto en la mayoría de los directos
SRTFiable en redes inestables (recupera paquetes perdidos)Producción remota o en exteriores
WebRTCMenos de un segundo de retraso, nativo del navegadorDirectos bidireccionales, tipo conversación

Envíes la señal por el protocolo que sea, los espectadores reciben un stream adaptativo HLS/DASH. La ingesta y la reproducción son dos mitades distintas del proceso.

Para saber más

Sigue leyendo

Latencia

El retraso entre lo que ocurre y lo que ve el espectador. Es crítica en directo: Low-Latency HLS la reduce a 2–5 segundos.

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HLS (HTTP Live Streaming)

El protocolo de streaming adaptativo de Apple. Usa manifiestos .m3u8 y entrega por segmentos; funciona en cualquier navegador,…

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Transcodificación

Recodificar un vídeo original en varias resoluciones y bitrates para que el reproductor cambie de calidad sobre la marcha.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. El equipo que desarrolla la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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El streaming en directo es vídeo que llega a los espectadores en tiempo real mientras se graba. La señal se codifica, se divide en segmentos y se envía sobre la marcha, sin subir un archivo por adelantado. Los webinars, los eventos, los lanzamientos de producto y las emisiones son directos. Lo contrario es el vídeo bajo demanda (VoD).

El directo se emite en tiempo real mientras ocurre. El VoD (vídeo bajo demanda) está grabado y se puede empezar en cualquier momento. Muchos directos se graban y después se convierten en VoD: la grabación. En el directo importan la latencia y la fiabilidad con mucha audiencia; en el VoD, el almacenamiento y el acceso inmediato.

Una fuente (cámara o pantalla), un codificador que envíe la señal por RTMP o SRT (OBS, vMix o un equipo hardware) y una plataforma que la transcodifique y la entregue a los espectadores. Kinescope recibe tu señal RTMP/sRTMP, la transcodifica en varios niveles de calidad adaptativa y la entrega a través de su propia CDN.

Los dos llevan la señal del codificador a la plataforma (la ingesta). RTMP es el estándar de siempre: lo admiten todos los codificadores, pero funciona sobre TCP. SRT es un protocolo más reciente, pensado para entregar con fiabilidad por redes inestables, y se recupera mejor de la pérdida de paquetes. Envías la señal por uno de ellos; los espectadores siguen viéndola por HLS/DASH.
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