Qué es el streaming en directo Vídeo que llega en tiempo real mientras ocurre: el webinar, el evento, la emisión. Se codifica y se envía a los espectadores sobre la marcha. Copiar enlace

Un directo es vídeo que se codifica y se entrega a los espectadores en tiempo real mientras se graba. Es el webinar o la emisión que ven mientras sucede. Nadie sube un archivo para reproducirlo más tarde.

¿Qué es el streaming en directo?

El streaming en directo es vídeo que llega a los espectadores en tiempo real mientras se graba, sin subirlo por adelantado. La señal de la cámara o la pantalla se codifica, se divide en segmentos cortos y se envía sin parar, para que una audiencia en cualquier lugar vea el evento mientras ocurre.

Lo contrario es el vídeo bajo demanda (VoD): vídeo grabado que el espectador empieza cuando quiere. Los dos suelen ir juntos: la mayoría de los directos se graban y después se convierten en una grabación VoD. Al directo lo definen dos restricciones duras: la latencia (cuánto retraso lleva respecto al tiempo real) y la fiabilidad ante picos repentinos de audiencia.

Cómo funciona un directo

Captura y codificación La señal de una cámara o una pantalla entra en un codificador (OBS, vMix o un equipo hardware), que la envía a la plataforma por RTMP o SRT. Transcodificación sobre la marcha La plataforma transcodifica la señal entrante en varios niveles de calidad en tiempo real, para que el reproductor se adapte a la conexión de cada espectador. Segmentación y entrega El directo se divide en segmentos y se sirve a través de una CDN, que lo reparte desde servidores cercanos a cada espectador. Así se llega a audiencias grandes. Grabación La sesión se graba automáticamente y, al terminar, queda como vídeo bajo demanda.

Protocolos de ingesta: RTMP, SRT, WebRTC

La «ingesta» es cómo el codificador lleva la señal hasta la plataforma. Es una parte distinta de cómo la ven los espectadores (por HLS/DASH). Las opciones habituales:

Protocolo Punto fuerte Para qué sirve RTMP Lo admiten todos los codificadores La opción por defecto en la mayoría de los directos SRT Fiable en redes inestables (recupera paquetes perdidos) Producción remota o en exteriores WebRTC Menos de un segundo de retraso, nativo del navegador Directos bidireccionales, tipo conversación

Envíes la señal por el protocolo que sea, los espectadores reciben un stream adaptativo HLS/DASH. La ingesta y la reproducción son dos mitades distintas del proceso.

Ingesta RTMP/SRT y directo adaptativo desde la propia CDN de Kinescope El streaming en directo de Kinescope recibe tu señal RTMP/sRTMP, la transcodifica en calidad adaptativa en tiempo real y la entrega desde su propia CDN global con unos 5–10 segundos de latencia (Low-Latency HLS para eventos interactivos). La grabación como vídeo bajo demanda es automática, y el número de espectadores simultáneos crece con la CDN, sin un límite fijo. Ver streaming en directo

Para saber más

Live streaming — Wikipedia (en inglés): una visión general independiente de cualquier proveedor.

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