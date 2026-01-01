Qué es el streaming en directo
Vídeo que llega en tiempo real mientras ocurre: el webinar, el evento, la emisión. Se codifica y se envía a los espectadores sobre la marcha.
Un directo es vídeo que se codifica y se entrega a los espectadores en tiempo real mientras se graba. Es el webinar o la emisión que ven mientras sucede. Nadie sube un archivo para reproducirlo más tarde.
¿Qué es el streaming en directo?
El streaming en directo es vídeo que llega a los espectadores en tiempo real mientras se graba, sin subirlo por adelantado. La señal de la cámara o la pantalla se codifica, se divide en segmentos cortos y se envía sin parar, para que una audiencia en cualquier lugar vea el evento mientras ocurre.
Lo contrario es el vídeo bajo demanda (VoD): vídeo grabado que el espectador empieza cuando quiere. Los dos suelen ir juntos: la mayoría de los directos se graban y después se convierten en una grabación VoD. Al directo lo definen dos restricciones duras: la latencia (cuánto retraso lleva respecto al tiempo real) y la fiabilidad ante picos repentinos de audiencia.
Cómo funciona un directo
La señal de una cámara o una pantalla entra en un codificador (OBS, vMix o un equipo hardware), que la envía a la plataforma por RTMP o SRT.
La plataforma transcodifica la señal entrante en varios niveles de calidad en tiempo real, para que el reproductor se adapte a la conexión de cada espectador.
El directo se divide en segmentos y se sirve a través de una CDN, que lo reparte desde servidores cercanos a cada espectador. Así se llega a audiencias grandes.
La sesión se graba automáticamente y, al terminar, queda como vídeo bajo demanda.
Protocolos de ingesta: RTMP, SRT, WebRTC
La «ingesta» es cómo el codificador lleva la señal hasta la plataforma. Es una parte distinta de cómo la ven los espectadores (por HLS/DASH). Las opciones habituales:
|Protocolo
|Punto fuerte
|Para qué sirve
|RTMP
|Lo admiten todos los codificadores
|La opción por defecto en la mayoría de los directos
|SRT
|Fiable en redes inestables (recupera paquetes perdidos)
|Producción remota o en exteriores
|WebRTC
|Menos de un segundo de retraso, nativo del navegador
|Directos bidireccionales, tipo conversación
Envíes la señal por el protocolo que sea, los espectadores reciben un stream adaptativo HLS/DASH. La ingesta y la reproducción son dos mitades distintas del proceso.
Para saber más
- Live streaming — Wikipedia (en inglés): una visión general independiente de cualquier proveedor.
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El protocolo de streaming adaptativo de Apple. Usa manifiestos .m3u8 y entrega por segmentos; funciona en cualquier navegador,…Leer →
Transcodificación
Recodificar un vídeo original en varias resoluciones y bitrates para que el reproductor cambie de calidad sobre la marcha.Leer →