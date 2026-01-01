DASH (MPEG-DASH)
El hermano abierto y estandarizado de HLS: streaming adaptativo para cualquier códec y la opción habitual para el vídeo premium protegido con DRM.
DASH (MPEG-DASH) es un estándar ISO abierto de streaming adaptativo. Corta el vídeo en segmentos descritos en un manifiesto XML .mpd, y el reproductor cambia de calidad según el ancho de banda de cada espectador.
¿Qué es DASH (MPEG-DASH)?
DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), a menudo llamado MPEG-DASH, es un estándar abierto de streaming con bitrate adaptativo que MPEG publicó como especificación ISO internacional. Igual que HLS, divide el vídeo en segmentos cortos en varias calidades y deja que el reproductor cambie entre ellas según el ancho de banda.
Su rasgo principal: no depende de ningún códec ni de ningún fabricante. DASH no exige un códec de vídeo concreto y, como es un estándar abierto y no el protocolo de una empresa, lo implementan casi todos los navegadores y dispositivos. La gran excepción es Safari, de Apple, que está construido en torno a HLS.
Cómo funciona DASH
El original se transcodifica en una escalera de calidades y se empaqueta en segmentos MP4 fragmentado (fMP4), los mismos que ahora puede usar HLS.
Un manifiesto llamado MPD (Media Presentation Description), escrito en XML, enumera cada calidad, cada segmento y sus tiempos. El reproductor lo lee primero.
Con Media Source Extensions, un reproductor como dash.js mide la velocidad y pide, segmento a segmento, la calidad que mejor encaja.
DASH se combina con Common Encryption (CENC): un único archivo cifrado funciona con varios sistemas DRM. Por eso domina en el contenido protegido.
Dentro de un manifiesto .mpd
Un manifiesto DASH es un árbol XML anidado. Sus niveles explican cómo encuentra el reproductor qué reproducir:
|Nivel
|Qué representa
|Period
|Una sección de la presentación (por ejemplo, una pausa publicitaria frente al contenido principal)
|AdaptationSet
|Un tipo de contenido: un conjunto para el vídeo y uno por cada pista de audio o subtítulos
|Representation
|Una calidad concreta (su bitrate, resolución y códec)
|Segments
|Los fragmentos de vídeo y sus tiempos
El reproductor elige la Representation que encaja con el ancho de banda actual y descarga sus segmentos. Si las condiciones cambian, pasa a otra Representation.
DASH vs. HLS
|Aspecto
|DASH
|HLS
|Estándar
|ISO abierto (MPEG)
|Apple
|Manifiesto
.mpd (XML)
.m3u8 (texto)
|Códec
|Cualquiera
|Tradicionalmente H.264/H.265
|Nativo en Apple
|No
|Sí
|DRM
|Widevine / PlayReady (CENC)
|FairPlay
|Ideal para
|Contenido premium con mucho DRM
|Entrega universal por defecto
Para saber más
- MPEG-DASH — Wikipedia (en inglés): una visión general independiente.
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