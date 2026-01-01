DASH (MPEG-DASH) El hermano abierto y estandarizado de HLS: streaming adaptativo para cualquier códec y la opción habitual para el vídeo premium protegido con DRM. Copiar enlace

DASH (MPEG-DASH) es un estándar ISO abierto de streaming adaptativo. Corta el vídeo en segmentos descritos en un manifiesto XML .mpd, y el reproductor cambia de calidad según el ancho de banda de cada espectador.

¿Qué es DASH (MPEG-DASH)?

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), a menudo llamado MPEG-DASH, es un estándar abierto de streaming con bitrate adaptativo que MPEG publicó como especificación ISO internacional. Igual que HLS, divide el vídeo en segmentos cortos en varias calidades y deja que el reproductor cambie entre ellas según el ancho de banda.

Su rasgo principal: no depende de ningún códec ni de ningún fabricante. DASH no exige un códec de vídeo concreto y, como es un estándar abierto y no el protocolo de una empresa, lo implementan casi todos los navegadores y dispositivos. La gran excepción es Safari, de Apple, que está construido en torno a HLS.

Cómo funciona DASH

Calidades y segmentos El original se transcodifica en una escalera de calidades y se empaqueta en segmentos MP4 fragmentado (fMP4), los mismos que ahora puede usar HLS. El manifiesto .mpd Un manifiesto llamado MPD (Media Presentation Description), escrito en XML, enumera cada calidad, cada segmento y sus tiempos. El reproductor lo lee primero. Reproducción adaptativa Con Media Source Extensions, un reproductor como dash.js mide la velocidad y pide, segmento a segmento, la calidad que mejor encaja. Cifrado para DRM DASH se combina con Common Encryption (CENC): un único archivo cifrado funciona con varios sistemas DRM. Por eso domina en el contenido protegido.

Dentro de un manifiesto .mpd

Un manifiesto DASH es un árbol XML anidado. Sus niveles explican cómo encuentra el reproductor qué reproducir:

Nivel Qué representa Period Una sección de la presentación (por ejemplo, una pausa publicitaria frente al contenido principal) AdaptationSet Un tipo de contenido: un conjunto para el vídeo y uno por cada pista de audio o subtítulos Representation Una calidad concreta (su bitrate, resolución y códec) Segments Los fragmentos de vídeo y sus tiempos

El reproductor elige la Representation que encaja con el ancho de banda actual y descarga sus segmentos. Si las condiciones cambian, pasa a otra Representation.

DASH vs. HLS

Aspecto DASH HLS Estándar ISO abierto (MPEG) Apple Manifiesto .mpd (XML) .m3u8 (texto) Códec Cualquiera Tradicionalmente H.264/H.265 Nativo en Apple No Sí DRM Widevine / PlayReady (CENC) FairPlay Ideal para Contenido premium con mucho DRM Entrega universal por defecto

HLS y DASH, empaquetados y cifrados por ti Kinescope usa HLS como protocolo de entrega principal y ofrece DASH junto a él para la reproducción protegida con DRM: Widevine y PlayReady por DASH, FairPlay por HLS, para cubrir todos los dispositivos. El empaquetado, los manifiestos y el cifrado se hacen automáticamente al subir el vídeo, y la emisión sale de la CDN global propia de Kinescope. Ver el reproductor adaptativo

Para saber más

MPEG-DASH — Wikipedia (en inglés): una visión general independiente.