DASH (MPEG-DASH)

El hermano abierto y estandarizado de HLS: streaming adaptativo para cualquier códec y la opción habitual para el vídeo premium protegido con DRM.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Protocolos

DASH (MPEG-DASH) es un estándar ISO abierto de streaming adaptativo. Corta el vídeo en segmentos descritos en un manifiesto XML .mpd, y el reproductor cambia de calidad según el ancho de banda de cada espectador.

¿Qué es DASH (MPEG-DASH)?

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), a menudo llamado MPEG-DASH, es un estándar abierto de streaming con bitrate adaptativo que MPEG publicó como especificación ISO internacional. Igual que HLS, divide el vídeo en segmentos cortos en varias calidades y deja que el reproductor cambie entre ellas según el ancho de banda.

Su rasgo principal: no depende de ningún códec ni de ningún fabricante. DASH no exige un códec de vídeo concreto y, como es un estándar abierto y no el protocolo de una empresa, lo implementan casi todos los navegadores y dispositivos. La gran excepción es Safari, de Apple, que está construido en torno a HLS.

Cómo funciona DASH

Calidades y segmentos

El original se transcodifica en una escalera de calidades y se empaqueta en segmentos MP4 fragmentado (fMP4), los mismos que ahora puede usar HLS.

El manifiesto .mpd

Un manifiesto llamado MPD (Media Presentation Description), escrito en XML, enumera cada calidad, cada segmento y sus tiempos. El reproductor lo lee primero.

Reproducción adaptativa

Con Media Source Extensions, un reproductor como dash.js mide la velocidad y pide, segmento a segmento, la calidad que mejor encaja.

Cifrado para DRM

DASH se combina con Common Encryption (CENC): un único archivo cifrado funciona con varios sistemas DRM. Por eso domina en el contenido protegido.

Dentro de un manifiesto .mpd

Un manifiesto DASH es un árbol XML anidado. Sus niveles explican cómo encuentra el reproductor qué reproducir:

NivelQué representa
PeriodUna sección de la presentación (por ejemplo, una pausa publicitaria frente al contenido principal)
AdaptationSetUn tipo de contenido: un conjunto para el vídeo y uno por cada pista de audio o subtítulos
Representation Una calidad concreta (su bitrate, resolución y códec)
SegmentsLos fragmentos de vídeo y sus tiempos

El reproductor elige la Representation que encaja con el ancho de banda actual y descarga sus segmentos. Si las condiciones cambian, pasa a otra Representation.

DASH vs. HLS

AspectoDASHHLS
EstándarISO abierto (MPEG)Apple
Manifiesto.mpd (XML).m3u8 (texto)
CódecCualquieraTradicionalmente H.264/H.265
Nativo en AppleNo
DRMWidevine / PlayReady (CENC)FairPlay
Ideal paraContenido premium con mucho DRMEntrega universal por defecto

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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Los dos son protocolos de streaming adaptativo que entregan vídeo por segmentos a través de HTTP. DASH (MPEG-DASH) es un estándar ISO abierto con manifiestos .mpd; HLS es el protocolo de Apple con manifiestos .m3u8. HLS funciona de forma nativa en los dispositivos de Apple, y DASH no depende de ningún códec y es habitual en el contenido protegido con DRM. La mayoría de las plataformas sirven ambos a partir de los mismos archivos fMP4.

Un .mpd (Media Presentation Description) es el manifiesto de DASH: un archivo XML que describe las calidades disponibles, los segmentos y sus tiempos para que el reproductor sepa qué puede pedir. Cumple en DASH el mismo papel que la lista .m3u8 en HLS.

No de forma nativa en Safari, que está construido en torno a HLS. DASH se reproduce en la mayoría de los demás navegadores a través de la API Media Source Extensions y reproductores como dash.js. Por eso las plataformas suelen servir HLS a Apple y DASH al resto, o usan HLS con fMP4 para cubrirlo todo.

DASH se integra sin problemas con Common Encryption (CENC): un mismo archivo cifrado funciona con varios sistemas DRM, sobre todo Widevine y PlayReady. Por eso DASH encaja con el contenido premium protegido, mientras que FairPlay se entrega por HLS. Kinescope ofrece DASH junto a HLS para la reproducción protegida con DRM.
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