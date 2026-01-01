HLS (HTTP Live Streaming) El protocolo de streaming adaptativo que lleva el vídeo a casi cualquier navegador, móvil y smart TV con segmentos cortos y una lista de reproducción pequeña. Copiar enlace

HLS corta el vídeo en segmentos cortos en varias calidades y los describe en una lista .m3u8 diminuta. Así llega el streaming a casi cualquier navegador, móvil y televisor.

¿Qué es HLS (HTTP Live Streaming)?

HLS (HTTP Live Streaming) es un protocolo de streaming con bitrate adaptativo creado por Apple. HLS no envía un único archivo grande: divide el vídeo en una serie de segmentos cortos, normalmente de 2 a 6 segundos, codificados en varias calidades, y los describe en un archivo de texto pequeño llamado manifiesto.

Los segmentos viajan por HTTP normal, así que HLS pasa por cualquier servidor web, caché o CDN estándar sin un servidor de streaming especial. Por esa sencillez HLS se convirtió en el protocolo de streaming con más compatibilidad del mundo: se reproduce de forma nativa en Safari, iOS, Android y en todas las grandes plataformas de smart TV, y en el resto a través de reproductores JavaScript como hls.js.

HLS nació para los directos, pero hoy el sector lo usa tanto para directos como para vídeo bajo demanda: desde clips cortos de marketing hasta emisiones en directo completas.

Cómo funciona HLS

Un stream HLS tiene dos partes: los manifiestos, que describen el stream, y los segmentos, que llevan el vídeo. Recorre el mismo proceso que cualquier stream adaptativo:

Así va el stream desde el origen hasta la pantalla:

Transcodificación en una escalera de calidades El original se transcodifica en varias resoluciones y bitrates, por ejemplo 1080p, 720p, 480p y 360p, para que el reproductor tenga calidades entre las que elegir. Segmentación de cada calidad Cada calidad se corta en fragmentos cortos. Antes eran archivos MPEG-TS .ts ; el HLS actual también admite MP4 fragmentado ( fMP4 ), con el que HLS y DASH comparten los mismos archivos. Escritura de los manifiestos Una lista maestra ( .m3u8 ) enumera las calidades disponibles; cada calidad tiene su propia lista de medios con las URL de sus segmentos en orden. El reproductor descarga primero la maestra. Reproducción adaptativa El reproductor mide la velocidad mientras descarga segmentos y pide el siguiente a la calidad que mejor encaja con la conexión. Cambia de calidad segmento a segmento, sin que el espectador lo note.

HLS empaquetado y reproducido sin configurar nada Sube un vídeo y Kinescope genera el HLS automáticamente: la transcodificación crea la escalera de calidades, los manifiestos se escriben solos y un reproductor adaptativo los lee en cualquier navegador, móvil y televisor. Es el protocolo principal para el alojamiento de vídeos y los directos. Ver el reproductor adaptativo

HLS vs. DASH

HLS y DASH son los dos protocolos de streaming adaptativo dominantes. Resuelven el mismo problema de forma parecida; las diferencias están sobre todo en el origen, la compatibilidad con dispositivos y el DRM.

Aspecto HLS DASH Creado por Apple MPEG (estándar ISO abierto) Manifiesto .m3u8 .mpd Segmentos .ts o fMP4 fMP4 Compatibilidad Universal, nativo en Apple Amplia, pero no nativo en Apple DRM nativo FairPlay Widevine / PlayReady Uso típico Opción por defecto para casi toda la entrega Contenido premium con mucho DRM

La mayoría de las plataformas sirven ambos a partir de los mismos archivos fMP4 para cubrir todos los dispositivos y sistemas DRM. Kinescope usa HLS como protocolo principal y ofrece DASH para la reproducción protegida con DRM.

Low-Latency HLS (LL-HLS)

El HLS estándar introduce unos 10–30 segundos de latencia. Para el vídeo bajo demanda es aceptable; para un directo interactivo es demasiado. Low-Latency HLS (LL-HLS), una extensión oficial de Apple, reduce el retraso a unos pocos segundos con segmentos parciales y envío desde el servidor: el reproductor empieza a mostrar un fragmento antes de que esté escrito del todo.

Los directos de Kinescope funcionan con unos 5–10 segundos de retraso de señal, y LL-HLS está disponible para emisiones interactivas con menos latencia, como webinars y sesiones de preguntas.

La entrega, resuelta Cada segmento sale de un servidor edge cercano HLS viaja por HTTP normal, así que se cachea muy bien. Kinescope sirve tus segmentos y manifiestos desde una CDN en más de 84 países: arranques rápidos y reproducción estable esté donde esté el espectador. Ver la CDN global

Para saber más