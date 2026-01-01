HLS (HTTP Live Streaming)

El protocolo de streaming adaptativo que lleva el vídeo a casi cualquier navegador, móvil y smart TV con segmentos cortos y una lista de reproducción pequeña.

Actualizado: octubre de 2026 5 min de lectura Protocolos · Streaming

HLS corta el vídeo en segmentos cortos en varias calidades y los describe en una lista .m3u8 diminuta. Así llega el streaming a casi cualquier navegador, móvil y televisor.

¿Qué es HLS (HTTP Live Streaming)?

HLS (HTTP Live Streaming) es un protocolo de streaming con bitrate adaptativo creado por Apple. HLS no envía un único archivo grande: divide el vídeo en una serie de segmentos cortos, normalmente de 2 a 6 segundos, codificados en varias calidades, y los describe en un archivo de texto pequeño llamado manifiesto.

Los segmentos viajan por HTTP normal, así que HLS pasa por cualquier servidor web, caché o CDN estándar sin un servidor de streaming especial. Por esa sencillez HLS se convirtió en el protocolo de streaming con más compatibilidad del mundo: se reproduce de forma nativa en Safari, iOS, Android y en todas las grandes plataformas de smart TV, y en el resto a través de reproductores JavaScript como hls.js.

HLS nació para los directos, pero hoy el sector lo usa tanto para directos como para vídeo bajo demanda: desde clips cortos de marketing hasta emisiones en directo completas.

Cómo funciona HLS

Un stream HLS tiene dos partes: los manifiestos, que describen el stream, y los segmentos, que llevan el vídeo. Recorre el mismo proceso que cualquier stream adaptativo:

Cómo procesa Kinescope un vídeo

Subida Archivo original
Transcodificación Escalera de calidades Segmentación Fragmentos de 2–6 s Manifiesto .m3u8 / .mpd Reproductor Reproducción adaptativa
HLS es la parte de empaquetado y entrega de este proceso: los segmentos y el manifiesto .m3u8 que lee el reproductor.

Así va el stream desde el origen hasta la pantalla:

Transcodificación en una escalera de calidades

El original se transcodifica en varias resoluciones y bitrates, por ejemplo 1080p, 720p, 480p y 360p, para que el reproductor tenga calidades entre las que elegir.

Segmentación de cada calidad

Cada calidad se corta en fragmentos cortos. Antes eran archivos MPEG-TS .ts; el HLS actual también admite MP4 fragmentado (fMP4), con el que HLS y DASH comparten los mismos archivos.

Escritura de los manifiestos

Una lista maestra (.m3u8) enumera las calidades disponibles; cada calidad tiene su propia lista de medios con las URL de sus segmentos en orden. El reproductor descarga primero la maestra.

Reproducción adaptativa

El reproductor mide la velocidad mientras descarga segmentos y pide el siguiente a la calidad que mejor encaja con la conexión. Cambia de calidad segmento a segmento, sin que el espectador lo note.

HLS vs. DASH

HLS y DASH son los dos protocolos de streaming adaptativo dominantes. Resuelven el mismo problema de forma parecida; las diferencias están sobre todo en el origen, la compatibilidad con dispositivos y el DRM.

AspectoHLSDASH
Creado porAppleMPEG (estándar ISO abierto)
Manifiesto.m3u8.mpd
Segmentos.ts o fMP4fMP4
CompatibilidadUniversal, nativo en AppleAmplia, pero no nativo en Apple
DRM nativoFairPlayWidevine / PlayReady
Uso típicoOpción por defecto para casi toda la entregaContenido premium con mucho DRM

La mayoría de las plataformas sirven ambos a partir de los mismos archivos fMP4 para cubrir todos los dispositivos y sistemas DRM. Kinescope usa HLS como protocolo principal y ofrece DASH para la reproducción protegida con DRM.

Low-Latency HLS (LL-HLS)

El HLS estándar introduce unos 10–30 segundos de latencia. Para el vídeo bajo demanda es aceptable; para un directo interactivo es demasiado. Low-Latency HLS (LL-HLS), una extensión oficial de Apple, reduce el retraso a unos pocos segundos con segmentos parciales y envío desde el servidor: el reproductor empieza a mostrar un fragmento antes de que esté escrito del todo.

Los directos de Kinescope funcionan con unos 5–10 segundos de retraso de señal, y LL-HLS está disponible para emisiones interactivas con menos latencia, como webinars y sesiones de preguntas.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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Un MP4 es un único archivo que se descarga (o se reproduce de forma progresiva) con una calidad fija. HLS divide el vídeo en muchos segmentos cortos en varias calidades y deja que el reproductor cambie entre ellas durante la reproducción según el ancho de banda. El MP4 sirve para una descarga pequeña; HLS es lo que usan las plataformas de streaming para una entrega adaptativa y fluida a gran escala.

Un .m3u8 es el manifiesto (lista de reproducción) de HLS: un archivo de texto pequeño con las calidades disponibles y las URL de cada segmento de vídeo. El reproductor lo descarga primero para saber qué calidades existen y después pide los segmentos. Un .m3u8 maestro apunta a las listas de cada calidad.

Están relacionados, pero no son lo mismo. El bitrate adaptativo (ABR) es la idea de cambiar la calidad según el ancho de banda; HLS es uno de los protocolos de transporte (junto con DASH) que llevan un stream ABR. HLS entrega ABR con manifiestos .m3u8 y segmentos de vídeo.

Sí. HLS admite cifrado y DRM: Apple FairPlay es el DRM nativo de HLS, y las plataformas suelen combinarlo con Widevine (normalmente a través de DASH) para cubrir todos los dispositivos. En Kinescope, la protección DRM está disponible en los planes de pago sin configuración aparte.
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