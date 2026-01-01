HLS (HTTP Live Streaming)
El protocolo de streaming adaptativo que lleva el vídeo a casi cualquier navegador, móvil y smart TV con segmentos cortos y una lista de reproducción pequeña.
HLS corta el vídeo en segmentos cortos en varias calidades y los describe en una lista .m3u8 diminuta. Así llega el streaming a casi cualquier navegador, móvil y televisor.
¿Qué es HLS (HTTP Live Streaming)?
HLS (HTTP Live Streaming) es un protocolo de streaming con bitrate adaptativo creado por Apple. HLS no envía un único archivo grande: divide el vídeo en una serie de segmentos cortos, normalmente de 2 a 6 segundos, codificados en varias calidades, y los describe en un archivo de texto pequeño llamado manifiesto.
Los segmentos viajan por HTTP normal, así que HLS pasa por cualquier servidor web, caché o CDN estándar sin un servidor de streaming especial. Por esa sencillez HLS se convirtió en el protocolo de streaming con más compatibilidad del mundo: se reproduce de forma nativa en Safari, iOS, Android y en todas las grandes plataformas de smart TV, y en el resto a través de reproductores JavaScript como hls.js.
HLS nació para los directos, pero hoy el sector lo usa tanto para directos como para vídeo bajo demanda: desde clips cortos de marketing hasta emisiones en directo completas.
Cómo funciona HLS
Un stream HLS tiene dos partes: los manifiestos, que describen el stream, y los segmentos, que llevan el vídeo. Recorre el mismo proceso que cualquier stream adaptativo:
Así va el stream desde el origen hasta la pantalla:
El original se transcodifica en varias resoluciones y bitrates, por ejemplo 1080p, 720p, 480p y 360p, para que el reproductor tenga calidades entre las que elegir.
Cada calidad se corta en fragmentos cortos. Antes eran archivos MPEG-TS
.ts; el HLS actual también admite MP4 fragmentado (
fMP4), con el que HLS y DASH comparten los mismos archivos.
Una lista maestra (
.m3u8) enumera las calidades disponibles; cada calidad tiene su propia lista de medios con las URL de sus segmentos en orden. El reproductor descarga primero la maestra.
El reproductor mide la velocidad mientras descarga segmentos y pide el siguiente a la calidad que mejor encaja con la conexión. Cambia de calidad segmento a segmento, sin que el espectador lo note.
HLS vs. DASH
HLS y DASH son los dos protocolos de streaming adaptativo dominantes. Resuelven el mismo problema de forma parecida; las diferencias están sobre todo en el origen, la compatibilidad con dispositivos y el DRM.
|Aspecto
|HLS
|DASH
|Creado por
|Apple
|MPEG (estándar ISO abierto)
|Manifiesto
.m3u8
.mpd
|Segmentos
|.ts o fMP4
|fMP4
|Compatibilidad
|Universal, nativo en Apple
|Amplia, pero no nativo en Apple
|DRM nativo
|FairPlay
|Widevine / PlayReady
|Uso típico
|Opción por defecto para casi toda la entrega
|Contenido premium con mucho DRM
La mayoría de las plataformas sirven ambos a partir de los mismos archivos fMP4 para cubrir todos los dispositivos y sistemas DRM. Kinescope usa HLS como protocolo principal y ofrece DASH para la reproducción protegida con DRM.
Low-Latency HLS (LL-HLS)
El HLS estándar introduce unos 10–30 segundos de latencia. Para el vídeo bajo demanda es aceptable; para un directo interactivo es demasiado. Low-Latency HLS (LL-HLS), una extensión oficial de Apple, reduce el retraso a unos pocos segundos con segmentos parciales y envío desde el servidor: el reproductor empieza a mostrar un fragmento antes de que esté escrito del todo.
Los directos de Kinescope funcionan con unos 5–10 segundos de retraso de señal, y LL-HLS está disponible para emisiones interactivas con menos latencia, como webinars y sesiones de preguntas.
Para saber más
- Apple — HTTP Live Streaming (HLS): la especificación oficial y los recursos para desarrolladores.
- HTTP Live Streaming — Wikipedia (en inglés): una visión general independiente.
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