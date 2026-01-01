Bitrate adaptativo (ABR) La tecnología que mantiene el vídeo reproduciéndose sin cortes, sea rápida o lenta la conexión de tus espectadores. Copiar enlace

El ABR prepara varias versiones de calidad de un vídeo y deja que el reproductor elija la adecuada, en directo y para cada espectador. Así nadie sufre buffering y nadie se queda en 480p con una conexión rápida.

¿Qué es el bitrate adaptativo (ABR)?

El streaming con bitrate adaptativo (ABR) es un método de entrega de vídeo en el que el reproductor vigila sin pausa el ancho de banda disponible del espectador y cambia entre niveles de calidad para mantener la reproducción fluida. El vídeo no se entrega en un único stream de calidad fija: se prepara en varias versiones, normalmente 480p, 720p, 1080p y 4K, y el reproductor pide la que mejor encaja con la velocidad de conexión de cada momento.

El cambio no se nota. Un espectador con una conexión móvil lenta puede ver casi toda la sesión en 480p, mientras que alguien con fibra recibe 4K sin interrupciones, y ninguno de los dos tiene que hacer nada. Si el espectador del móvil recibe de pronto más cobertura, el reproductor sube la calidad en segundos.

Así entregan vídeo a escala todas las grandes plataformas de streaming: Netflix, YouTube, Hulu. El ABR es lo que se espera por defecto de cualquier entrega de vídeo moderna.

Versiones de calidad en un stream ABR de Kinescope 2160p 4K 15–25 Mbps 1080p Full HD 4–8 Mbps 720p HD 2–4 Mbps 480p SD 0,5–1,5 Mbps El reproductor elige una versión según el ancho de banda medido en tiempo real. Las barras muestran el bitrate relativo que necesita cada nivel de calidad.

Cómo funciona el bitrate adaptativo

El ABR sigue un proceso bien definido: un archivo subido se convierte en una escalera de versiones, se corta en segmentos, se indexa en un manifiesto y se entrega al reproductor.

Así funciona cada etapa:

Transcodificación en varias versiones El vídeo original se transcodifica en varias versiones con distintas resoluciones y bitrates. Una escalera ABR típica para un archivo 1080p produce versiones 1080p, 720p, 480p y 360p. Un original en 4K añade arriba una versión de 2160p. Segmentación en fragmentos cortos Cada versión se corta en segmentos, normalmente de 2 a 6 segundos. Cada segmento es una pieza independiente que el reproductor puede descargar y reproducir por separado, y eso permite cambiar de calidad a mitad del stream. Publicación de un manifiesto Un archivo de manifiesto ( .m3u8 en HLS, .mpd en DASH) enumera todas las versiones disponibles y las URL de sus segmentos. El reproductor descarga primero este archivo para saber qué calidades hay. Selección de calidad en tiempo real El reproductor mide la velocidad de descarga mientras recibe los segmentos. Según el caudal actual y el nivel del búfer, un algoritmo ABR decide qué versión pedir a continuación. El cambio puede ocurrir cada pocos segundos sin que se note.

Algoritmos ABR habituales

Cada reproductor aplica su propia estrategia de cambio. Las tres más comunes:

Por caudal Elige la calidad según la velocidad de descarga reciente. Es sencillo y muy extendido. Puede reaccionar de más a picos breves de ancho de banda. Por búfer (BBA) Se guía por el nivel de llenado del búfer en lugar del ancho de banda. Es más estable: sube la calidad cuando el búfer va sobrado y la baja antes de que se vacíe, y eso evita el buffering. BOLA / basado en modelos Optimización de Lyapunov: equilibra caudal y búfer para maximizar la calidad percibida. Lo usan dash.js y Shaka Player.

El ABR viene activado en cada vídeo de Kinescope Subes un vídeo y la transcodificación y la segmentación arrancan solas. Kinescope genera la escalera completa de versiones, escribe el manifiesto HLS y lo sirve a través de un reproductor adaptativo. No hace falta configurar nada. Ver el reproductor adaptativo

Bitrate recomendado por resolución

Bitrates objetivo habituales en el sector para codificar en H.264 (AVC). H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad de estos valores.

Resolución Nombre Bitrate mínimo Recomendado Uso típico 360p SD 300 kbps 500–800 kbps Reserva para conexiones muy lentas 480p SD 600 kbps 1–1,5 Mbps Móvil, 3G/4G 720p HD 1,5 Mbps 2,5–4 Mbps La mayoría de espectadores: punto óptimo 1080p Full HD 3 Mbps 5–8 Mbps Ordenador, wifi, smart TV 2160p 4K 10 Mbps 15–25 Mbps Pantallas de gama alta, fibra

Las filas resaltadas son el punto óptimo para la mayoría del público. Kinescope crea automáticamente la escalera completa de versiones a partir de tu original, así que cada espectador recibe la mejor resolución que permite su conexión.

¿Quieres hacerte una idea de las cifras? Calcula el tamaño de una sola versión y la conexión que necesita un espectador:

Calculadora de bitrate y tamaño de Kinescope Resolución 480p 720p 1080p 4K Codec H.264 H.265 · AV1 Duración 10 min Tamaño estimado — Conexión necesaria — Estimación para una sola versión con el bitrate recomendado. La entrega adaptativa real almacena la escalera completa, y Kinescope la crea y la sirve por ti.

ABR frente a bitrate fijo

Antes de que el ABR se impusiera, el vídeo se entregaba con un único bitrate fijo. Ese modelo obligaba a elegir: dar alta calidad y arriesgarse al buffering en conexiones lentas, o dar baja calidad y decepcionar a todos los que tienen conexión rápida.

Aspecto Bitrate fijo Bitrate adaptativo (ABR) Calidad con conexión lenta Buffering / cortes Fluida a menor resolución Calidad con conexión rápida Limitada a un nivel Máxima calidad disponible Eficiencia de ancho de banda Desperdicia ancho de banda en escenas estáticas Se adapta al ancho de banda del espectador y a la complejidad de la escena Complejidad de infraestructura Un archivo por vídeo Varias versiones + manifiesto (los gestiona la plataforma) Experiencia del espectador Todo o nada Optimizada para cada espectador Carga de la CDN Uniforme Menor de media: las conexiones lentas descargan menos datos

Protocolos ABR: HLS y DASH

HLS (HTTP Live Streaming) lo desarrolló Apple y es el protocolo con más compatibilidad. Usa manifiestos .m3u8 y segmentos de vídeo .ts . Lo admiten todos los navegadores, sistemas operativos móviles y plataformas de smart TV. Kinescope usa HLS como protocolo principal de entrega tanto en el alojamiento de vídeos como en los directos.

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) es un estándar abierto ISO. Usa manifiestos .mpd y segmentos .mp4 . Se usa mucho para contenido premium protegido con DRM, y Kinescope lo ofrece junto a HLS.

HLS de baja latencia (LL-HLS)

El HLS estándar añade de 10 a 30 segundos de latencia. Para vídeo bajo demanda no importa, pero en eventos en directo es un problema. LL-HLS lo reduce a unos pocos segundos con segmentos parciales y envío desde el servidor. Los directos de Kinescope funcionan con unos 5–10 segundos de retraso de señal, y LL-HLS está disponible para emisiones interactivas con menos latencia, como webinars y sesiones de preguntas y respuestas.

Entrega resuelta Cada versión, servida desde servidores perimetrales en más de 84 países La mejor versión no sirve de nada si los segmentos llegan tarde. Kinescope guarda en caché toda tu escalera en una CDN global, así que cada espectador descarga el vídeo desde un servidor cercano: arranque rápido y sin cortes, esté donde esté. Ver la CDN global

Para saber más