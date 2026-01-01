Bitrate adaptativo (ABR)

La tecnología que mantiene el vídeo reproduciéndose sin cortes, sea rápida o lenta la conexión de tus espectadores.

Actualizado: septiembre de 2026 5 min de lectura Streaming · Codificación

El ABR prepara varias versiones de calidad de un vídeo y deja que el reproductor elija la adecuada, en directo y para cada espectador. Así nadie sufre buffering y nadie se queda en 480p con una conexión rápida.

¿Qué es el bitrate adaptativo (ABR)?

El streaming con bitrate adaptativo (ABR) es un método de entrega de vídeo en el que el reproductor vigila sin pausa el ancho de banda disponible del espectador y cambia entre niveles de calidad para mantener la reproducción fluida. El vídeo no se entrega en un único stream de calidad fija: se prepara en varias versiones, normalmente 480p, 720p, 1080p y 4K, y el reproductor pide la que mejor encaja con la velocidad de conexión de cada momento.

El cambio no se nota. Un espectador con una conexión móvil lenta puede ver casi toda la sesión en 480p, mientras que alguien con fibra recibe 4K sin interrupciones, y ninguno de los dos tiene que hacer nada. Si el espectador del móvil recibe de pronto más cobertura, el reproductor sube la calidad en segundos.

Así entregan vídeo a escala todas las grandes plataformas de streaming: Netflix, YouTube, Hulu. El ABR es lo que se espera por defecto de cualquier entrega de vídeo moderna.

Versiones de calidad en un stream ABR de Kinescope

2160p 4K
15–25 Mbps
1080p Full HD
4–8 Mbps
720p HD
2–4 Mbps
480p SD
0,5–1,5 Mbps
El reproductor elige una versión según el ancho de banda medido en tiempo real. Las barras muestran el bitrate relativo que necesita cada nivel de calidad.

Cómo funciona el bitrate adaptativo

El ABR sigue un proceso bien definido: un archivo subido se convierte en una escalera de versiones, se corta en segmentos, se indexa en un manifiesto y se entrega al reproductor.

El proceso de vídeo en Kinescope

Subida Archivo original
Transcodificación Escalera de versiones Segmentación Fragmentos de 2–6 s Manifiesto .m3u8 / .mpd Reproductor Reproducción adaptativa
Un archivo subido se convierte en una escalera de versiones, cortada en segmentos, indexada en un manifiesto y servida a un reproductor adaptativo.

Así funciona cada etapa:

Transcodificación en varias versiones

El vídeo original se transcodifica en varias versiones con distintas resoluciones y bitrates. Una escalera ABR típica para un archivo 1080p produce versiones 1080p, 720p, 480p y 360p. Un original en 4K añade arriba una versión de 2160p.

Segmentación en fragmentos cortos

Cada versión se corta en segmentos, normalmente de 2 a 6 segundos. Cada segmento es una pieza independiente que el reproductor puede descargar y reproducir por separado, y eso permite cambiar de calidad a mitad del stream.

Publicación de un manifiesto

Un archivo de manifiesto (.m3u8 en HLS, .mpd en DASH) enumera todas las versiones disponibles y las URL de sus segmentos. El reproductor descarga primero este archivo para saber qué calidades hay.

Selección de calidad en tiempo real

El reproductor mide la velocidad de descarga mientras recibe los segmentos. Según el caudal actual y el nivel del búfer, un algoritmo ABR decide qué versión pedir a continuación. El cambio puede ocurrir cada pocos segundos sin que se note.

Algoritmos ABR habituales

Cada reproductor aplica su propia estrategia de cambio. Las tres más comunes:

Por caudal

Elige la calidad según la velocidad de descarga reciente. Es sencillo y muy extendido. Puede reaccionar de más a picos breves de ancho de banda.

Por búfer (BBA)

Se guía por el nivel de llenado del búfer en lugar del ancho de banda. Es más estable: sube la calidad cuando el búfer va sobrado y la baja antes de que se vacíe, y eso evita el buffering.

BOLA / basado en modelos

Optimización de Lyapunov: equilibra caudal y búfer para maximizar la calidad percibida. Lo usan dash.js y Shaka Player.

Bitrate recomendado por resolución

Bitrates objetivo habituales en el sector para codificar en H.264 (AVC). H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad de estos valores.

ResoluciónNombreBitrate mínimoRecomendadoUso típico
360pSD300 kbps500–800 kbpsReserva para conexiones muy lentas
480pSD600 kbps1–1,5 MbpsMóvil, 3G/4G
720pHD 1,5 Mbps2,5–4 MbpsLa mayoría de espectadores: punto óptimo
1080pFull HD 3 Mbps5–8 MbpsOrdenador, wifi, smart TV
2160p4K10 Mbps15–25 MbpsPantallas de gama alta, fibra

Las filas resaltadas son el punto óptimo para la mayoría del público. Kinescope crea automáticamente la escalera completa de versiones a partir de tu original, así que cada espectador recibe la mejor resolución que permite su conexión.

¿Quieres hacerte una idea de las cifras? Calcula el tamaño de una sola versión y la conexión que necesita un espectador:

Calculadora de bitrate y tamaño de Kinescope

Resolución
Codec

Tamaño estimado

Conexión necesaria

Estimación para una sola versión con el bitrate recomendado. La entrega adaptativa real almacena la escalera completa, y Kinescope la crea y la sirve por ti.

ABR frente a bitrate fijo

Antes de que el ABR se impusiera, el vídeo se entregaba con un único bitrate fijo. Ese modelo obligaba a elegir: dar alta calidad y arriesgarse al buffering en conexiones lentas, o dar baja calidad y decepcionar a todos los que tienen conexión rápida.

AspectoBitrate fijoBitrate adaptativo (ABR)
Calidad con conexión lentaBuffering / cortesFluida a menor resolución
Calidad con conexión rápidaLimitada a un nivelMáxima calidad disponible
Eficiencia de ancho de bandaDesperdicia ancho de banda en escenas estáticasSe adapta al ancho de banda del espectador y a la complejidad de la escena
Complejidad de infraestructuraUn archivo por vídeoVarias versiones + manifiesto (los gestiona la plataforma)
Experiencia del espectadorTodo o nadaOptimizada para cada espectador
Carga de la CDNUniformeMenor de media: las conexiones lentas descargan menos datos

Protocolos ABR: HLS y DASH

HLS (HTTP Live Streaming) lo desarrolló Apple y es el protocolo con más compatibilidad. Usa manifiestos .m3u8 y segmentos de vídeo .ts. Lo admiten todos los navegadores, sistemas operativos móviles y plataformas de smart TV. Kinescope usa HLS como protocolo principal de entrega tanto en el alojamiento de vídeos como en los directos.

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) es un estándar abierto ISO. Usa manifiestos .mpd y segmentos .mp4. Se usa mucho para contenido premium protegido con DRM, y Kinescope lo ofrece junto a HLS.

HLS de baja latencia (LL-HLS)

El HLS estándar añade de 10 a 30 segundos de latencia. Para vídeo bajo demanda no importa, pero en eventos en directo es un problema. LL-HLS lo reduce a unos pocos segundos con segmentos parciales y envío desde el servidor. Los directos de Kinescope funcionan con unos 5–10 segundos de retraso de señal, y LL-HLS está disponible para emisiones interactivas con menos latencia, como webinars y sesiones de preguntas y respuestas.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y los contenidos de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que desarrolla la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

La mayoría de plataformas usa de 4 a 6 versiones. Una escalera típica: 360p, 480p, 720p, 1080p y 4K. Más versiones dan un control más fino, pero suben los costes de almacenamiento y transcodificación. Kinescope genera automáticamente la escalera adecuada según la resolución de tu archivo original.

Sí. La mayoría de reproductores, incluido el de Kinescope, permiten elegir una calidad concreta en el menú de ajustes. Con la calidad fijada, el reproductor la mantiene hasta que el ancho de banda baja tanto que hay riesgo de buffering, y entonces baja de nivel automáticamente.

Velocidades mínimas de descarga sostenida aproximadas: 480p, unos 1–2 Mbps; 720p, unos 2,5–4 Mbps; 1080p, unos 5–8 Mbps; 4K, unos 15–25 Mbps. El ABR deja margen: el reproductor apunta a bitrates bastante por debajo del máximo para absorber las fluctuaciones.

Sí. Kinescope recibe tu señal RTMP/sRTMP, la transcodifica en tiempo real en varios niveles de calidad y la entrega de forma adaptativa con unos 5–10 segundos de retraso de señal. Para emisiones con menos latencia está disponible LL-HLS.
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