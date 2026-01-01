480p

Vídeo en definición estándar de 480 píxeles de alto: 854 × 480 en panorámico 16:9 o 640 × 480 en el antiguo formato 4:3. Es la versión más pequeña que siguen ofreciendo la mayoría de las plataformas, y a la que baja el streaming adaptativo cuando la conexión no da para más.

Actualizado: julio de 2026 4 min de lectura Codificación

480p es vídeo en definición estándar a 854 × 480, la versión más pequeña que siguen ofreciendo la mayoría de las plataformas. Sirve de reserva adaptativa para conexiones lentas o con datos limitados, pero es demasiado blando para que las grabaciones de pantalla se lean.

¿Qué es 480p?

480p es vídeo con 480 líneas horizontales de píxeles dibujadas de forma progresiva: la «p» indica que cada línea del fotograma se dibuja en orden. Está en la base de la escalera de calidades moderna, un peldaño por debajo de 720p, y es lo que la mayoría entiende por definición estándar.

Su hermano mayor es 480i, en el que cada fotograma se divide en dos medias imágenes entrelazadas. El entrelazado era un truco para ahorrar ancho de banda en la televisión y ha desaparecido del vídeo web: todo lo que ves hoy en internet es progresivo.

Dimensiones de 480p

La altura es fija: 480. El ancho depende de la relación de aspecto del original.

FormatoDimensionesPíxeles por fotogramaDe dónde sale
Panorámico 16:9 854 × 480409.920El estándar de la web: 480 × 16 ÷ 9 se redondea a 854
16:9 alineado para el codificador848 × 480 o 852 × 480407.040 / 408.960Ancho redondeado a un múltiplo de 16 o de 4 para el códec
Estándar 4:3640 × 480307.200VGA: el fotograma SD original
DVD NTSC720 × 480345.600Píxeles no cuadrados, estirados a 4:3 o 16:9 al reproducir

854 × 480 es la cifra que necesitas en casi cualquier contexto web. Las variantes existen porque algunos codificadores prefieren anchos que se dividen sin resto.

Ancho de banda y datos

Codificado en H.264, 480p suele necesitar 1–2 Mbps según cuánto movimiento haya en el plano. Eso equivale a unos 450–900 MB por hora de visualización, alrededor de una cuarta parte de lo que cuesta el mismo contenido en 1080p.

Un códec más reciente cambia las cuentas: H.265 o AV1 logran el mismo aspecto con aproximadamente la mitad de bitrate, a cambio de una codificación más lenta y menos dispositivos compatibles. Conviene revisar ese equilibrio antes de optimizar la versión más pequeña de la escalera.

480p frente al resto de la escalera

EtiquetaDimensionesPíxelesFrente a 480p
360p640 × 360230.4000,56×
480p (SD) 854 × 480409.920
720p (HD)1280 × 720921.6002,25×
1080p (Full HD)1920 × 10802.073.6005,06×
2160p (4K)3840 × 21608.294.40020,2×

El paso de 480p a 720p es el que los espectadores notan de verdad. Por encima de 1080p, la mejora se reduce salvo en pantallas grandes vistas de cerca.

Cuándo sigue teniendo sentido 480p

Como resolución objetivo, 480p es cosa del pasado, pero como peldaño de la escalera sigue trabajando:

Conexiones lentas o inestables

Mejor una imagen suficientemente nítida que nunca se detiene que un stream 1080p que se queda cargando cada treinta segundos.

Datos móviles limitados

Con unos 450–900 MB por hora, 480p marca la diferencia entre terminar una lección y quedarse sin datos.

Arranques rápidos

Los reproductores adaptativos suelen empezar con una versión pequeña y suben cuando el búfer está lleno, así que la reproducción empieza antes.

Donde falla es en el detalle. Las grabaciones de pantalla (código, hojas de cálculo, paneles) se vuelven ilegibles en 480p, y ningún bitrate las salva, porque faltan los píxeles para dibujar el texto. Para ese contenido, 1080p es el mínimo.

El peldaño que te impone el DRM

En una biblioteca sin protección, 480p es una reserva: el peldaño al que cae una conexión débil antes de volver a subir. Activa el DRM y cambia de papel: se convierte en un techo.

Widevine clasifica los dispositivos según dónde se descifra el contenido. Los dispositivos L1, con descifrado por hardware, reproducen toda la escalera; los L3 descifran por software, y las políticas de contenido suelen limitarlos a 480p o 540p. Ese nivel depende del hardware del espectador y no de tu configuración: un móvil Android antiguo o un Chrome de escritorio sin soporte por hardware es L3 lo codifiques como lo codifiques.

Así que, en un catálogo protegido, 480p deja de ser el suelo para esos espectadores. Es toda su experiencia, con buena conexión y de forma permanente. Si vendes un curso al público general, conviene saberlo antes de copiar la política estricta de una cadena que protegía el estreno de una película.

Lo que cuesta una hora en 480p

A 1–2 Mbps, una hora de 480p mueve unos 450–900 MB. Con entrega de pago por uso a 0,03 € por GB, son unos 1,5–2,5 céntimos por hora de visualización: el peldaño más barato que aún transmite la voz y las caras de forma legible.

El ahorro frente a 720p es real, pero pequeño en términos absolutos: mil espectadores que ven diez horas cuestan unos 135–270 € en 480p, frente a 330–540 € en 720p. Merece estar en la escalera; rara vez merece imponérselo a todos.

Más información

Sigue leyendo

Resolución de vídeo

Las dimensiones en píxeles de un fotograma: 480p, 720p, 1080p, 2160p (4K). Determinan la nitidez de la imagen en cada pantalla.

Leer →

Bitrate

La cantidad de datos por segundo de vídeo. Más bitrate significa más detalle y un archivo más pesado; es la palanca principal de…

Leer →

Bitrate adaptativo (ABR)

Ajusta la calidad del vídeo en tiempo real a la conexión de cada espectador: reproducción fluida de 480p a 4K, sin cortes por…

Leer →
Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

480p significa que el fotograma mide 480 píxeles de alto y se dibuja de forma progresiva: cada línea se dibuja en orden, sin las medias imágenes entrelazadas del antiguo 480i. Es el nivel de definición estándar del vídeo web, un peldaño por debajo de 720p HD.

854 × 480 en vídeo panorámico 16:9, es decir, 409.920 píxeles por fotograma. El antiguo formato 4:3 mide 640 × 480. Algunos codificadores redondean el ancho a 848 o 852 para que se divida exactamente entre 16, y por eso a veces verás esas cifras en lugar de 854.

En la práctica, sí. «SD» (definición estándar) abarca todo lo que está por debajo de 720p, y 480p es la resolución a la que se suele referir. 360p y 240p también son SD, pero son niveles de reserva y nadie los elige por defecto.

Con los 1–2 Mbps habituales, alrededor de 450–900 MB por hora de visualización. Es más o menos una cuarta parte de lo que cuesta 1080p con los mismos ajustes de codificación, y por eso 480p se mantiene en la escalera para espectadores con conexiones lentas o datos limitados.
¡Gracias! Hemos recibido tus datos.
Algo ha fallado y el formulario no se ha enviado.