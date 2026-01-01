480p Vídeo en definición estándar de 480 píxeles de alto: 854 × 480 en panorámico 16:9 o 640 × 480 en el antiguo formato 4:3. Es la versión más pequeña que siguen ofreciendo la mayoría de las plataformas, y a la que baja el streaming adaptativo cuando la conexión no da para más. Copiar enlace

480p es vídeo en definición estándar a 854 × 480, la versión más pequeña que siguen ofreciendo la mayoría de las plataformas. Sirve de reserva adaptativa para conexiones lentas o con datos limitados, pero es demasiado blando para que las grabaciones de pantalla se lean.

¿Qué es 480p?

480p es vídeo con 480 líneas horizontales de píxeles dibujadas de forma progresiva: la «p» indica que cada línea del fotograma se dibuja en orden. Está en la base de la escalera de calidades moderna, un peldaño por debajo de 720p, y es lo que la mayoría entiende por definición estándar.

Su hermano mayor es 480i, en el que cada fotograma se divide en dos medias imágenes entrelazadas. El entrelazado era un truco para ahorrar ancho de banda en la televisión y ha desaparecido del vídeo web: todo lo que ves hoy en internet es progresivo.

Dimensiones de 480p

La altura es fija: 480. El ancho depende de la relación de aspecto del original.

Formato Dimensiones Píxeles por fotograma De dónde sale Panorámico 16:9 854 × 480 409.920 El estándar de la web: 480 × 16 ÷ 9 se redondea a 854 16:9 alineado para el codificador 848 × 480 o 852 × 480 407.040 / 408.960 Ancho redondeado a un múltiplo de 16 o de 4 para el códec Estándar 4:3 640 × 480 307.200 VGA: el fotograma SD original DVD NTSC 720 × 480 345.600 Píxeles no cuadrados, estirados a 4:3 o 16:9 al reproducir

854 × 480 es la cifra que necesitas en casi cualquier contexto web. Las variantes existen porque algunos codificadores prefieren anchos que se dividen sin resto.

Ancho de banda y datos

Codificado en H.264, 480p suele necesitar 1–2 Mbps según cuánto movimiento haya en el plano. Eso equivale a unos 450–900 MB por hora de visualización, alrededor de una cuarta parte de lo que cuesta el mismo contenido en 1080p.

Un códec más reciente cambia las cuentas: H.265 o AV1 logran el mismo aspecto con aproximadamente la mitad de bitrate, a cambio de una codificación más lenta y menos dispositivos compatibles. Conviene revisar ese equilibrio antes de optimizar la versión más pequeña de la escalera.

480p frente al resto de la escalera

Etiqueta Dimensiones Píxeles Frente a 480p 360p 640 × 360 230.400 0,56× 480p (SD) 854 × 480 409.920 — 720p (HD) 1280 × 720 921.600 2,25× 1080p (Full HD) 1920 × 1080 2.073.600 5,06× 2160p (4K) 3840 × 2160 8.294.400 20,2×

El paso de 480p a 720p es el que los espectadores notan de verdad. Por encima de 1080p, la mejora se reduce salvo en pantallas grandes vistas de cerca.

Cuándo sigue teniendo sentido 480p

Como resolución objetivo, 480p es cosa del pasado, pero como peldaño de la escalera sigue trabajando:

Conexiones lentas o inestables Mejor una imagen suficientemente nítida que nunca se detiene que un stream 1080p que se queda cargando cada treinta segundos. Datos móviles limitados Con unos 450–900 MB por hora, 480p marca la diferencia entre terminar una lección y quedarse sin datos. Arranques rápidos Los reproductores adaptativos suelen empezar con una versión pequeña y suben cuando el búfer está lleno, así que la reproducción empieza antes.

Donde falla es en el detalle. Las grabaciones de pantalla (código, hojas de cálculo, paneles) se vuelven ilegibles en 480p, y ningún bitrate las salva, porque faltan los píxeles para dibujar el texto. Para ese contenido, 1080p es el mínimo.

El peldaño que te impone el DRM

En una biblioteca sin protección, 480p es una reserva: el peldaño al que cae una conexión débil antes de volver a subir. Activa el DRM y cambia de papel: se convierte en un techo.

Widevine clasifica los dispositivos según dónde se descifra el contenido. Los dispositivos L1, con descifrado por hardware, reproducen toda la escalera; los L3 descifran por software, y las políticas de contenido suelen limitarlos a 480p o 540p. Ese nivel depende del hardware del espectador y no de tu configuración: un móvil Android antiguo o un Chrome de escritorio sin soporte por hardware es L3 lo codifiques como lo codifiques.

Así que, en un catálogo protegido, 480p deja de ser el suelo para esos espectadores. Es toda su experiencia, con buena conexión y de forma permanente. Si vendes un curso al público general, conviene saberlo antes de copiar la política estricta de una cadena que protegía el estreno de una película.

Lo que cuesta una hora en 480p

A 1–2 Mbps, una hora de 480p mueve unos 450–900 MB. Con entrega de pago por uso a 0,03 € por GB, son unos 1,5–2,5 céntimos por hora de visualización: el peldaño más barato que aún transmite la voz y las caras de forma legible.

El ahorro frente a 720p es real, pero pequeño en términos absolutos: mil espectadores que ven diez horas cuestan unos 135–270 € en 480p, frente a 330–540 € en 720p. Merece estar en la escalera; rara vez merece imponérselo a todos.

Kinescope baja a 480p automáticamente, solo cuando la conexión lo necesita Nunca eliges 480p a mano. La transcodificación crea toda la escalera a partir de tu original, y el reproductor adaptativo baja a 480p a través de la CDN solo cuando la conexión del espectador lo necesita, y luego vuelve a subir. Sube el mejor original que tengas; cada espectador recibe la mayor versión que admite su línea. Ver el alojamiento de vídeos

Más información

480p — Wikipedia: una visión general sin relación con ningún proveedor.

Resolución: la escalera completa, de 360p a 4K.