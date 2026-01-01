4K (2160p) Ultra HD: 3840 × 2160, algo más de ocho millones de píxeles por fotograma y cuatro veces los de Full HD. Es lo más alto de la escalera de consumo y el primer peldaño en el que el ancho de banda, el almacenamiento y la elección del códec empiezan a doler a la vez. Copiar enlace

4K, también llamado UHD o 2160p, es vídeo de 3840 × 2160: cuatro veces los píxeles de 1080p. Solo se ve más nítido en pantallas grandes vistas de cerca, y entregarlo cuesta varias veces más ancho de banda.

¿Qué es el vídeo 4K?

4K es vídeo de unos cuatro mil píxeles de ancho. En el vídeo de consumo y web significa 3840 × 2160, que también se escribe 2160p y se comercializa como Ultra HD o UHD. Es exactamente el doble que 1080p en cada dirección, y por eso tiene cuatro veces sus píxeles.

El 4K de cine es un fotograma algo distinto: 4096 × 2160, el estándar DCI que se usa en producción y proyección. El marketing usa los dos como si fueran lo mismo, pero un máster de 4096 de ancho se recortará o llevará bandas negras para encajar en una escalera de entrega de 3840 de ancho.

Dimensiones y número de píxeles de 4K

Nombre Dimensiones Píxeles por fotograma Dónde se usa UHD / 2160p 3840 × 2160 8.294.400 Streaming, televisores, entrega web DCI 4K 4096 × 2160 8.847.360 Producción y proyección de cine 4K vertical 2160 × 3840 8.294.400 Formatos para móvil grabados con cámaras modernas

Etiqueta Dimensiones Píxeles Frente a 480p 480p (SD) 854 × 480 409.920 — 720p (HD) 1280 × 720 921.600 2,25× 1080p (Full HD) 1920 × 1080 2.073.600 5,06× 2160p (4K) 3840 × 2160 8.294.400 20,2×

Cuatro veces los píxeles de 1080p y veinte veces los de 480p, que es también aproximadamente la proporción de lo que cuesta almacenarlo y entregarlo.

Ancho de banda y datos

Con H.264, 4K suele necesitar 20–35 Mbps: unos 9–16 GB por hora de visualización. Aquí las cuentas dejan de ser teóricas: una hora de 4K cuesta en entrega lo mismo que unas cuatro horas de 1080p.

En esta resolución, la elección del códec se paga sola. H.265 o AV1 mantienen la misma calidad con aproximadamente la mitad de bitrate, y la mayoría de los dispositivos que reproducen 4K también los admiten, así que el argumento de compatibilidad que mantiene vivo H.264 en resoluciones menores pesa mucho menos aquí.

Cuándo compensa el 4K

Para la mayor parte del vídeo web, menos a menudo de lo que se espera. Que alguien vea la diferencia depende del tamaño de la pantalla y de la distancia a la que se mira; la cifra del menú de ajustes no decide nada.

Compensa Pantallas grandes vistas de cerca: vídeo de producto rodado con calidad de cine, eventos en directo en un televisor, material que la gente pausará y ampliará. Marginal Monitores de ordenador a distancia normal. Algunos espectadores lo notan, la mayoría no, y todos pagan el ancho de banda. Desperdicio Móviles, lecciones de una persona hablando a cámara, webinars. Los píxeles no se ven y el archivo más grande retrasa el arranque.

Hay un caso claro: graba en 4K aunque entregues 1080p. Un máster 4K reducido queda más limpio que un 1080p nativo y deja margen para recortar o reencuadrar sin perder detalle.

Por qué el 4K protegido a veces no se reproduce

4K es el único peldaño en el que el cable del espectador puede vetar la entrega. HDCP cifra la conexión entre el dispositivo y la pantalla, y el 4K protegido suele exigir HDCP 2.2 o posterior. HDCP 1.4 basta para 1080p, pero no para 4K.

Por eso la misma fuente puede dar 1080p a un televisor antiguo y quedarse en negro en 4K, y por eso un divisor HDMI barato o una base de conexión en la cadena producen el mismo fallo. El reproductor no tiene la culpa, y la codificación tampoco.

Si se suma el requisito de Widevine L1 en el dispositivo, el 4K protegido necesita las dos mitades: descifrado por hardware en el dispositivo y una salida que cumpla HDCP. En un público general, muchos espectadores no tienen ninguna de las dos.

La economía del peldaño superior

A 20–35 Mbps, una hora de 4K mueve unos 9–16 GB. A 0,03 € por GB son 27–48 céntimos por hora de visualización: unas diez veces lo que cuesta 720p, por una diferencia que la mayoría de los espectadores no aprecia en un portátil o un móvil.

4K también cuesta en el otro extremo. La transcodificación se factura por minuto de original, y un máster 4K tarda más en procesarse que el mismo material en 1080p, así que el peldaño superior aparece en la factura antes de que lo vea un solo espectador.

Compensa en contenido con detalle fino real visto en una pantalla grande: fotografía de producto, material médico y técnico, cualquier cosa pensada para un televisor. En un webinar es un peldaño que casi nadie recibirá y que pagarás igualmente.

Kinescope sirve 4K solo donde la pantalla y la conexión lo justifican Sube un máster 4K y Kinescope crea automáticamente toda la escalera por debajo. El reproductor adaptativo sirve 2160p solo a los espectadores cuya conexión y pantalla lo justifican, y baja de peldaño a través de la CDN para el resto. Así, el 4K solo te cuesta entrega donde de verdad se ve. Ver el alojamiento de vídeos

Más información

4K resolution — Wikipedia: una visión general sin relación con ningún proveedor.

Resolución: la escalera completa, de 360p a 4K.

1080p: el peldaño inferior y la opción por defecto correcta para la mayoría de los vídeos.