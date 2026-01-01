SD (definición estándar)

Definición estándar: el nivel de vídeo por debajo de HD, en la práctica 480p (854 × 480) o menos. Fue la norma de la televisión y el DVD; hoy es el peldaño de reserva al que baja un stream adaptativo cuando la conexión no da para más.

Actualizado: julio de 2026 4 min de lectura Codificación

SD, o definición estándar, es cualquier vídeo por debajo de la línea HD de 720p: en la práctica, 480p o menos. Sigue existiendo como peldaño de reserva automático para conexiones débiles; nadie lo elige como objetivo de entrega.

¿Qué es la definición estándar?

SD, definición estándar, es la etiqueta del vídeo por debajo del umbral HD, es decir, por debajo de 720p. En la web casi siempre significa 480p a 854 × 480; el antiguo fotograma 4:3 medía 640 × 480, y por debajo quedan 360p y 240p como niveles de reserva.

El término viene de la televisión y el DVD, cuando la norma eran imágenes de 480 líneas (NTSC) y 576 líneas (PAL). Todo lo que estaba por encima pasó a ser «alta definición», y las dos etiquetas se han quedado aunque las cifras hayan cambiado.

SD en la escalera de resoluciones

SD es la base de la escalera que sigue construyendo cualquier plataforma moderna. Así se corresponde la etiqueta con los peldaños numéricos:

EtiquetaResoluciónNivelPíxeles
480p 854 × 480SD409.920
720p1280 × 720HD921.600
1080p1920 × 1080Full HD2.073.600
2160p3840 × 21604K / UHD8.294.400

Todo lo que va de 720p hacia arriba es HD. SD es el nivel inferior: 480p y las reservas más pequeñas que hay debajo.

SD frente a HD

El salto de SD a HD es el que los espectadores sí notan: 720p tiene 2,25 veces los píxeles de 480p y es el primer nivel en el que el texto en pantalla se mantiene nítido. El precio son los datos:

SD (480p)HD (720p)
Dimensiones854 × 4801280 × 720
Píxeles por fotograma409.920921.600
Bitrate típico (H.264)1–2 Mbps2,5–4 Mbps
Datos por hora≈450–900 MB≈1,1–1,8 GB
El texto en pantalla se lee nítido No

Para ver en detalle el nivel superior, consulta HD (alta definición).

Dónde sigue encajando SD

Ya nadie elige SD como resolución de entrega, pero se gana su sitio como peldaño de la escalera:

Conexiones lentas o inestables

Una imagen suficientemente nítida que nunca se detiene es mejor que un stream HD que se queda cargando cada treinta segundos.

Datos móviles limitados

Con unos 450–900 MB por hora, SD marca la diferencia entre terminar una lección y quedarse sin datos.

Arranques rápidos

Los reproductores adaptativos suelen empezar con una versión SD y suben cuando el búfer está lleno, así que la reproducción empieza antes.

Donde falla es en el detalle: las grabaciones de pantalla con código u hojas de cálculo son ilegibles en SD, y ningún bitrate las salva. Para ese contenido, el mínimo es 1080p.

Qué lleva a un espectador a SD

Nadie elige la definición estándar. Es el peldaño al que cae la escalera, y solo hay unas pocas razones para acabar ahí.

La conexión no da para más

La entrega adaptativa baja al peldaño que aguanta la conexión. En una conexión limitada o rural suele ser 480p, y la alternativa es una imagen congelada.

El DRM limita el dispositivo

El hardware Widevine L3 descifra por software, y las políticas de contenido suelen limitarlo a 480p o 540p. Aquí SD deja de ser una reserva y pasa a ser el techo: consulta 480p.

El original nunca fue mejor

El material de archivo, las capturas de pantalla de sistemas antiguos y los DVD recodificados llegan en SD. Transcodificar hacia arriba no inventa nada; solo encarece el almacenamiento y la entrega.

Por eso quitar SD de la escalera para parecer premium es un error que conviene nombrar: afecta a los espectadores con peor conexión, y lo que pierden es la posibilidad de reproducir el vídeo.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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SD significa definición estándar (standard definition): vídeo por debajo del umbral HD, en la práctica 480p (854 × 480) o menos. Es el nivel justo por debajo de 720p HD.

Lo más habitual es 480p, que son 854 × 480 en panorámico 16:9 o 640 × 480 en el antiguo formato 4:3. 360p y 240p también son SD, pero son niveles de reserva y nadie los elige como objetivo.

HD empieza en 720p (1280 × 720); todo lo que queda por debajo es SD. HD tiene al menos 2,25 veces los píxeles de 480p SD y necesita aproximadamente el doble de bitrate, pero es el primer nivel en el que el texto en pantalla se mantiene nítido.

480p es SD. La línea HD empieza en 720p, así que 480p queda un peldaño por debajo: es lo más alto de la definición estándar.
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