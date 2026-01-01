SD (definición estándar)
Definición estándar: el nivel de vídeo por debajo de HD, en la práctica 480p (854 × 480) o menos. Fue la norma de la televisión y el DVD; hoy es el peldaño de reserva al que baja un stream adaptativo cuando la conexión no da para más.
SD, o definición estándar, es cualquier vídeo por debajo de la línea HD de 720p: en la práctica, 480p o menos. Sigue existiendo como peldaño de reserva automático para conexiones débiles; nadie lo elige como objetivo de entrega.
¿Qué es la definición estándar?
SD, definición estándar, es la etiqueta del vídeo por debajo del umbral HD, es decir, por debajo de 720p. En la web casi siempre significa 480p a 854 × 480; el antiguo fotograma 4:3 medía 640 × 480, y por debajo quedan 360p y 240p como niveles de reserva.
El término viene de la televisión y el DVD, cuando la norma eran imágenes de 480 líneas (NTSC) y 576 líneas (PAL). Todo lo que estaba por encima pasó a ser «alta definición», y las dos etiquetas se han quedado aunque las cifras hayan cambiado.
SD en la escalera de resoluciones
SD es la base de la escalera que sigue construyendo cualquier plataforma moderna. Así se corresponde la etiqueta con los peldaños numéricos:
|Etiqueta
|Resolución
|Nivel
|Píxeles
|480p
|854 × 480
|SD
|409.920
|720p
|1280 × 720
|HD
|921.600
|1080p
|1920 × 1080
|Full HD
|2.073.600
|2160p
|3840 × 2160
|4K / UHD
|8.294.400
Todo lo que va de 720p hacia arriba es HD. SD es el nivel inferior: 480p y las reservas más pequeñas que hay debajo.
SD frente a HD
El salto de SD a HD es el que los espectadores sí notan: 720p tiene 2,25 veces los píxeles de 480p y es el primer nivel en el que el texto en pantalla se mantiene nítido. El precio son los datos:
|SD (480p)
|HD (720p)
|Dimensiones
|854 × 480
|1280 × 720
|Píxeles por fotograma
|409.920
|921.600
|Bitrate típico (H.264)
|1–2 Mbps
|2,5–4 Mbps
|Datos por hora
|≈450–900 MB
|≈1,1–1,8 GB
|El texto en pantalla se lee nítido
|No
|Sí
Para ver en detalle el nivel superior, consulta HD (alta definición).
Dónde sigue encajando SD
Ya nadie elige SD como resolución de entrega, pero se gana su sitio como peldaño de la escalera:
Una imagen suficientemente nítida que nunca se detiene es mejor que un stream HD que se queda cargando cada treinta segundos.
Con unos 450–900 MB por hora, SD marca la diferencia entre terminar una lección y quedarse sin datos.
Los reproductores adaptativos suelen empezar con una versión SD y suben cuando el búfer está lleno, así que la reproducción empieza antes.
Donde falla es en el detalle: las grabaciones de pantalla con código u hojas de cálculo son ilegibles en SD, y ningún bitrate las salva. Para ese contenido, el mínimo es 1080p.
Qué lleva a un espectador a SD
Nadie elige la definición estándar. Es el peldaño al que cae la escalera, y solo hay unas pocas razones para acabar ahí.
La entrega adaptativa baja al peldaño que aguanta la conexión. En una conexión limitada o rural suele ser 480p, y la alternativa es una imagen congelada.
El material de archivo, las capturas de pantalla de sistemas antiguos y los DVD recodificados llegan en SD. Transcodificar hacia arriba no inventa nada; solo encarece el almacenamiento y la entrega.
Por eso quitar SD de la escalera para parecer premium es un error que conviene nombrar: afecta a los espectadores con peor conexión, y lo que pierden es la posibilidad de reproducir el vídeo.
Más información
- Standard-definition television — Wikipedia: una visión general sin relación con ningún proveedor.
- HD (alta definición): el nivel superior.
- 480p y resolución: las cifras detrás de la etiqueta.
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