Marca de agua en vídeo: qué es Una marca grabada en el propio vídeo. El cifrado impide cosas; la marca de agua no impide nada. Su trabajo es que una copia filtrada señale la cuenta de la que salió, y así un acto anónimo pasa a tener responsable. Copiar enlace

La marca de agua graba una señal identificativa en los propios fotogramas del vídeo, ya sea un logo fijo o un ID por espectador. No impide copiar, pero permite rastrear una grabación filtrada hasta la cuenta de la que salió.

¿Qué es la marca de agua en vídeo?

La marca de agua inserta una señal identificativa en la imagen. Sobrevive a la grabación de pantalla, a la recodificación y a las nuevas subidas, porque forma parte de los fotogramas y no de los metadatos que los rodean. Justo de eso se trata: el resto de capas de protección fallan ante una cámara, y esta sigue funcionando.

Conviene decirlo claro: una marca de agua no detiene a nadie. Cambia las cuentas de quien se plantea filtrar, porque la copia que entrega lleva su propio nombre.

Kinescope genera los dos tipos: una superposición estática con tu logo o un texto, y una marca dinámica con el nombre, el email o el ID del espectador.

Marcas de agua estáticas y dinámicas

Tipo Qué muestra Para qué sirve Estática Tu logo o un texto fijo, igual para todos los espectadores Marca de la empresa y una disuasión leve contra la publicación casual Dinámica (forense) El nombre, el email o el ID de cuenta de cada espectador Atribución: rastrear una copia filtrada concreta hasta una cuenta

La diferencia importa más de lo que parece. Una marca estática dice al mundo de quién es el contenido; una dinámica te dice de quién es la copia. Solo la segunda cambia el comportamiento de alguien, porque solo la segunda identifica a quien filtra.

El reproductor suele dibujar las marcas dinámicas sobre el vídeo, a menudo cambiando de posición para que no se puedan recortar con fiabilidad, sea cual sea la resolución que se sirve. Los esquemas forenses de verdad van más lejos y codifican el identificador en los propios píxeles: invisible a simple vista y recuperable de una copia recodificada.

Cómo funciona una marca de agua por espectador

La identidad llega con la sesión Cuando se autoriza la reproducción, tu backend aporta lo que identifica al espectador: nombre, email, ID de cuenta, número de licencia. Se compone la marca Ese texto se convierte en una superposición. La posición, la opacidad y el patrón de movimiento se configuran para que se lea en una grabación sin molestar a quien paga. Viaja en los fotogramas Como se dibuja sobre el vídeo durante la reproducción, aparece en cualquier captura de pantalla, grabación con el móvil o nueva subida hecha desde esa sesión. La filtración se convierte en prueba Cuando aparece una copia, la marca indica la cuenta. Normalmente basta para cerrar el agujero sin tener que adivinar.

Qué hace la marca de agua y qué no

Amenaza ¿Ayuda la marca de agua? Por qué Grabación de pantalla Sí, es el caso principal La marca está en los fotogramas, así que pasa a la grabación Un móvil apuntando al monitor Sí Es el único ataque que ningún cifrado alcanza; la marca se sigue leyendo Nueva subida a otra plataforma Sí La recodificación no elimina una superposición grabada en la imagen Descargar el archivo original No No se impide nada; para eso está el DRM Compartir el enlace de reproducción No El control de enlaces corresponde a las URL firmadas y a las reglas por dominio

Lee la tabla como un reparto de tareas. El DRM impide que se lleven el archivo, los enlaces firmados impiden que la URL circule y la marca de agua cubre el hueco al que ninguno llega: el momento en que alguien apunta una cámara o una herramienta de captura a una sesión legítima.

Cómo hacer que funcione en la práctica

Una marca de agua solo disuade si los espectadores la ven. Una marca escondida en una esquina al cinco por ciento de opacidad cumple un requisito formal y no cambia el comportamiento de nadie.

Que se lea y no moleste El espectador debería poder leer su propio email si lo busca. Esa es toda la disuasión. Que se mueva Una marca que cambia de posición no se puede recortar ni tapar en una grabación con un rectángulo fijo. Avisa de que está ahí La disuasión funciona antes de la filtración. Una línea en las condiciones del curso que avise de que las sesiones van marcadas hace más que cualquier ajuste de opacidad.

Kinescope graba marcas por espectador en cada fotograma Kinescope genera los dos tipos: una superposición estática con tu logo o un texto, y marcas dinámicas con el nombre, el email o el ID del espectador, compuestas a partir de la identidad que aporta tu backend al reproducir. Se suman al DRM y a los enlaces firmados, sin sustituirlos. Consulta la protección antipiratería para vídeo para ver todas las capas, que forman parte del alojamiento de vídeos de Kinescope. Ver la protección DRM

Para seguir leyendo

Marca de agua digital, en Wikipedia: una visión general independiente de cualquier proveedor.

DRM: la capa que protege el archivo, en lugar de atribuir la filtración.

Protección antipiratería para vídeo: cómo se combinan las capas.