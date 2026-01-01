Marca de agua en vídeo: qué es

Una marca grabada en el propio vídeo. El cifrado impide cosas; la marca de agua no impide nada. Su trabajo es que una copia filtrada señale la cuenta de la que salió, y así un acto anónimo pasa a tener responsable.

Actualizado: julio de 2026 5 min de lectura Seguridad

La marca de agua graba una señal identificativa en los propios fotogramas del vídeo, ya sea un logo fijo o un ID por espectador. No impide copiar, pero permite rastrear una grabación filtrada hasta la cuenta de la que salió.

¿Qué es la marca de agua en vídeo?

La marca de agua inserta una señal identificativa en la imagen. Sobrevive a la grabación de pantalla, a la recodificación y a las nuevas subidas, porque forma parte de los fotogramas y no de los metadatos que los rodean. Justo de eso se trata: el resto de capas de protección fallan ante una cámara, y esta sigue funcionando.

Conviene decirlo claro: una marca de agua no detiene a nadie. Cambia las cuentas de quien se plantea filtrar, porque la copia que entrega lleva su propio nombre.

Kinescope genera los dos tipos: una superposición estática con tu logo o un texto, y una marca dinámica con el nombre, el email o el ID del espectador.

Marcas de agua estáticas y dinámicas

TipoQué muestraPara qué sirve
EstáticaTu logo o un texto fijo, igual para todos los espectadoresMarca de la empresa y una disuasión leve contra la publicación casual
Dinámica (forense) El nombre, el email o el ID de cuenta de cada espectadorAtribución: rastrear una copia filtrada concreta hasta una cuenta

La diferencia importa más de lo que parece. Una marca estática dice al mundo de quién es el contenido; una dinámica te dice de quién es la copia. Solo la segunda cambia el comportamiento de alguien, porque solo la segunda identifica a quien filtra.

El reproductor suele dibujar las marcas dinámicas sobre el vídeo, a menudo cambiando de posición para que no se puedan recortar con fiabilidad, sea cual sea la resolución que se sirve. Los esquemas forenses de verdad van más lejos y codifican el identificador en los propios píxeles: invisible a simple vista y recuperable de una copia recodificada.

Cómo funciona una marca de agua por espectador

La identidad llega con la sesión

Cuando se autoriza la reproducción, tu backend aporta lo que identifica al espectador: nombre, email, ID de cuenta, número de licencia.

Se compone la marca

Ese texto se convierte en una superposición. La posición, la opacidad y el patrón de movimiento se configuran para que se lea en una grabación sin molestar a quien paga.

Viaja en los fotogramas

Como se dibuja sobre el vídeo durante la reproducción, aparece en cualquier captura de pantalla, grabación con el móvil o nueva subida hecha desde esa sesión.

La filtración se convierte en prueba

Cuando aparece una copia, la marca indica la cuenta. Normalmente basta para cerrar el agujero sin tener que adivinar.

Qué hace la marca de agua y qué no

Amenaza¿Ayuda la marca de agua?Por qué
Grabación de pantallaSí, es el caso principalLa marca está en los fotogramas, así que pasa a la grabación
Un móvil apuntando al monitorEs el único ataque que ningún cifrado alcanza; la marca se sigue leyendo
Nueva subida a otra plataformaLa recodificación no elimina una superposición grabada en la imagen
Descargar el archivo originalNoNo se impide nada; para eso está el DRM
Compartir el enlace de reproducciónNoEl control de enlaces corresponde a las URL firmadas y a las reglas por dominio

Lee la tabla como un reparto de tareas. El DRM impide que se lleven el archivo, los enlaces firmados impiden que la URL circule y la marca de agua cubre el hueco al que ninguno llega: el momento en que alguien apunta una cámara o una herramienta de captura a una sesión legítima.

Cómo hacer que funcione en la práctica

Una marca de agua solo disuade si los espectadores la ven. Una marca escondida en una esquina al cinco por ciento de opacidad cumple un requisito formal y no cambia el comportamiento de nadie.

Que se lea y no moleste

El espectador debería poder leer su propio email si lo busca. Esa es toda la disuasión.

Que se mueva

Una marca que cambia de posición no se puede recortar ni tapar en una grabación con un rectángulo fijo.

Avisa de que está ahí

La disuasión funciona antes de la filtración. Una línea en las condiciones del curso que avise de que las sesiones van marcadas hace más que cualquier ajuste de opacidad.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. Revisa y actualiza este glosario el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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Insertar una señal identificativa en la propia imagen: un logo fijo o un identificador por espectador. No impide copiar; permite rastrear una copia filtrada hasta la sesión de la que salió.

Una marca estática es igual para todos, normalmente tu logo, y sirve para la imagen de marca. Una marca dinámica lleva el nombre, el email o el ID de cuenta de cada espectador, así que una filtración se puede rastrear hasta una cuenta. Solo la dinámica disuade de verdad.

No frena nada directamente. Cambia los incentivos: quien comparte una grabación con su propio email en cada fotograma entrega una prueba junto con el vídeo. En la práctica eso disuade de compartir de forma casual, que es el origen de la mayoría de las filtraciones.

Una superposición fija en una esquina se puede recortar. Por eso las marcas dinámicas se mueven por el fotograma, y por eso los esquemas forenses codifican el identificador en los píxeles, donde no llegan ni el recorte ni la recodificación.
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