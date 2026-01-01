H.264 (AVC)

El códec de vídeo más compatible del mundo. No es el que más comprime, pero se reproduce en prácticamente cualquier navegador, móvil y smart TV, y por eso sigue siendo la base del vídeo web.

Actualizado: octubre de 2026 5 min de lectura Codificación

H.264, también llamado AVC, es el códec de vídeo más extendido: lo reproduce cualquier dispositivo actual. Códecs más nuevos como H.265 y AV1 comprimen más, pero H.264 sigue siendo el formato seguro para subir y entregar vídeo.

¿Qué es H.264?

H.264 es un estándar de compresión de vídeo publicado en 2003 por la UIT y la ISO. También se conoce como AVC (Advanced Video Coding) o MPEG-4 Parte 10. Su trabajo es reducir el tamaño del vídeo eliminando la información redundante entre fotogramas y dentro de cada uno, de forma que una película que ocuparía cientos de gigabytes sin comprimir quepa en unos pocos.

Lo que lo hizo dominante no fue solo la eficiencia, sino el soporte: casi todos los procesadores de móviles, ordenadores y televisores incluyen decodificación de H.264 por hardware, que reproduce el vídeo sin gastar apenas batería. Por eso es el formato por defecto de las cámaras, de OBS al emitir por RTMP y de la mayoría de los archivos MP4.

H.264 no es MP4

Es una confusión muy habitual. MP4, MOV o MKV son contenedores: el archivo que agrupa el vídeo, el audio y los subtítulos. H.264 es el códec que comprime la pista de vídeo de dentro. Un MP4 «normal» suele llevar vídeo en H.264 y audio en AAC, pero también puede llevar H.265 o AV1, y por eso a veces un MP4 se abre en un dispositivo y en otro no.

H.264 frente a H.265 y AV1

H.264 (AVC)H.265 (HEVC)AV1
Compatibilidad Prácticamente universalIrregular en navegadoresNavegadores y dispositivos recientes
Bitrate para la misma calidadReferenciaBastante menosEn torno a un 40 % menos
LicenciaPatentes con licenciaPatentes con licencia complejaLibre de royalties
Coste de codificaciónBajoMedioAlto

Cuando lo importante es que el vídeo se vea en cualquier sitio, H.264 sigue siendo la apuesta segura; los códecs nuevos se suman como opción más eficiente, no lo sustituyen.

Perfiles y bitrate

H.264 define perfiles, es decir, conjuntos de herramientas de compresión. Para vídeo web y streaming el estándar es High Profile; Baseline y Main solo se justifican con dispositivos muy antiguos. El otro ajuste clave es el bitrate. Estas cifras son una referencia orientativa para vídeo con movimiento moderado:

ResoluciónBitrate orientativo en H.264
480p1–2 Mbps
720p2,5–4 Mbps
1080p5–8 Mbps

Deporte y videojuegos necesitan más bitrate; una clase con diapositivas, bastante menos.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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H.264, también llamado AVC (Advanced Video Coding) o MPEG-4 Parte 10, es el códec de vídeo más extendido del mundo. Lo publicaron en 2003 la UIT y la ISO, y lo reproducen prácticamente todos los navegadores, móviles, ordenadores y smart TV.

MP4 es el contenedor, el «envoltorio» del archivo; H.264 es el códec que comprime el vídeo que va dentro. Un MP4 suele llevar vídeo en H.264 y audio en AAC, pero también puede contener otros códecs. Por eso un MP4 a veces no se reproduce: lo que falla es el códec, no la extensión.

H.265 (HEVC) comprime bastante más a la misma calidad, pero su soporte en navegadores es irregular y su licencia es compleja. H.264 sigue siendo la opción segura cuando lo importante es que el vídeo se vea en cualquier dispositivo; para ahorrar ancho de banda, la alternativa abierta es AV1.

Para vídeo web y streaming, High Profile es el estándar: es el que usan por defecto OBS y la mayoría de los programas. Baseline solo tiene sentido para dispositivos muy antiguos o de muy baja potencia.
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