H.264 (AVC) El códec de vídeo más compatible del mundo. No es el que más comprime, pero se reproduce en prácticamente cualquier navegador, móvil y smart TV, y por eso sigue siendo la base del vídeo web. Copiar enlace

H.264, también llamado AVC, es el códec de vídeo más extendido: lo reproduce cualquier dispositivo actual. Códecs más nuevos como H.265 y AV1 comprimen más, pero H.264 sigue siendo el formato seguro para subir y entregar vídeo.

¿Qué es H.264?

H.264 es un estándar de compresión de vídeo publicado en 2003 por la UIT y la ISO. También se conoce como AVC (Advanced Video Coding) o MPEG-4 Parte 10. Su trabajo es reducir el tamaño del vídeo eliminando la información redundante entre fotogramas y dentro de cada uno, de forma que una película que ocuparía cientos de gigabytes sin comprimir quepa en unos pocos.

Lo que lo hizo dominante no fue solo la eficiencia, sino el soporte: casi todos los procesadores de móviles, ordenadores y televisores incluyen decodificación de H.264 por hardware, que reproduce el vídeo sin gastar apenas batería. Por eso es el formato por defecto de las cámaras, de OBS al emitir por RTMP y de la mayoría de los archivos MP4.

H.264 no es MP4

Es una confusión muy habitual. MP4, MOV o MKV son contenedores: el archivo que agrupa el vídeo, el audio y los subtítulos. H.264 es el códec que comprime la pista de vídeo de dentro. Un MP4 «normal» suele llevar vídeo en H.264 y audio en AAC, pero también puede llevar H.265 o AV1, y por eso a veces un MP4 se abre en un dispositivo y en otro no.

H.264 frente a H.265 y AV1

H.264 (AVC) H.265 (HEVC) AV1 Compatibilidad Prácticamente universal Irregular en navegadores Navegadores y dispositivos recientes Bitrate para la misma calidad Referencia Bastante menos En torno a un 40 % menos Licencia Patentes con licencia Patentes con licencia compleja Libre de royalties Coste de codificación Bajo Medio Alto

Cuando lo importante es que el vídeo se vea en cualquier sitio, H.264 sigue siendo la apuesta segura; los códecs nuevos se suman como opción más eficiente, no lo sustituyen.

Perfiles y bitrate

H.264 define perfiles, es decir, conjuntos de herramientas de compresión. Para vídeo web y streaming el estándar es High Profile; Baseline y Main solo se justifican con dispositivos muy antiguos. El otro ajuste clave es el bitrate. Estas cifras son una referencia orientativa para vídeo con movimiento moderado:

Resolución Bitrate orientativo en H.264 480p 1–2 Mbps 720p 2,5–4 Mbps 1080p 5–8 Mbps

Deporte y videojuegos necesitan más bitrate; una clase con diapositivas, bastante menos.

Sube un archivo y olvídate de preparar versiones Un MP4 con H.264 es la opción más segura para subir a Kinescope. La plataforma lo transcodifica a una escalera de calidades para el bitrate adaptativo y lo entrega por su CDN propia, así que cada espectador recibe la calidad que su conexión aguanta. Ver el alojamiento de vídeos

Para saber más

UIT-T — Recomendación H.264: la especificación oficial del estándar.