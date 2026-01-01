AV1

El códec abierto y sin royalties que respaldan Google, Netflix, Amazon y Apple. La misma imagen con bastante menos bitrate que H.264, a cambio de una codificación más pesada.

Actualizado: octubre de 2026 5 min de lectura Codificación

AV1 es un códec de vídeo abierto y libre de royalties. A la misma calidad visual ocupa en torno a un 40 % menos que H.264, lo que reduce el tráfico de entrega. Su coste es una codificación más lenta y la falta de decodificación por hardware en equipos antiguos.

¿Qué es AV1?

AV1 (AOMedia Video 1) es un formato de compresión de vídeo publicado en 2018 por la Alliance for Open Media, un consorcio fundado por Google, Netflix, Amazon, Microsoft, Mozilla, Cisco e Intel al que después se unió Apple. Nació con un objetivo claro: un códec tan eficiente como los mejores del mercado, pero sin el pago de patentes que encarece H.264 y, sobre todo, H.265.

Para el streaming, la ventaja es directa. Con menos bitrate para la misma imagen, cada espectador descarga menos datos, la reproducción aguanta mejor con conexiones lentas y la factura de entrega baja si pagas por gigabyte.

AV1 frente a H.264 y H.265

H.264 (AVC)H.265 (HEVC)AV1
Año200320132018
Bitrate para la misma calidad ReferenciaBastante menosEn torno a un 40 % menos
LicenciaPatentes con licenciaPatentes con licencia complejaLibre de royalties
NavegadoresTodosSobre todo SafariChrome, Edge, Firefox; Safari con hardware compatible
Coste de codificaciónBajoMedioAlto

El ahorro de AV1 crece con la resolución: en 4K la diferencia frente a H.264 es mayor que en 720p.

Ventajas e inconvenientes

Menos tráfico por espectador

Menos datos para la misma imagen: menos buffering en redes lentas y menos coste de entrega por CDN.

Sin royalties

Cualquiera puede implementarlo sin pagar licencias, por eso los navegadores y los grandes servicios lo han adoptado.

Codificación pesada

Codificar en AV1 lleva más tiempo y potencia de cálculo que H.264. En vídeo bajo demanda se paga una vez y se amortiza en cada visualización.

Hardware desigual

Los dispositivos recientes lo decodifican por hardware; los antiguos necesitan una versión en H.264 de respaldo.

Cuándo usar AV1

AV1 rinde más cuanto más se ve un vídeo: cursos, catálogos de vídeo bajo demanda, contenidos en alta resolución o audiencias en mercados con conexiones lentas o datos móviles caros. Como no todos los dispositivos lo reproducen, la práctica habitual es ofrecerlo junto a H.264 y que el reproductor elija la versión compatible, sin que el espectador tenga que hacer nada.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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AV1 (AOMedia Video 1) es un códec de vídeo abierto y libre de royalties, publicado en 2018 por la Alliance for Open Media, un consorcio en el que están Google, Netflix, Amazon, Microsoft, Apple y otros. Comprime bastante más que H.264 a la misma calidad visual.

Para la misma calidad visual, un archivo AV1 ocupa en torno a un 40 % menos que uno en H.264, y la ventaja crece en resoluciones altas como 4K. Ese ahorro se traduce en menos tráfico por espectador y en mejor imagen con conexiones lentas.

En eficiencia, AV1 suele igualar o superar a H.265. La gran diferencia es la licencia: H.265 tiene un régimen de patentes complejo y de pago, mientras que AV1 es libre de royalties. Por eso los navegadores apostaron por AV1 y H.265 se ha quedado sobre todo en el ecosistema Apple y en televisión.

Chrome, Edge y Firefox lo reproducen, y Safari lo hace en los dispositivos de Apple con decodificación AV1 por hardware. Los móviles, ordenadores y smart TV recientes lo decodifican por hardware; en equipos más antiguos se decodifica por software, con más consumo de batería, o no se reproduce. Por eso se sirve junto a H.264 como respaldo.
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