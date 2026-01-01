AV1
El códec abierto y sin royalties que respaldan Google, Netflix, Amazon y Apple. La misma imagen con bastante menos bitrate que H.264, a cambio de una codificación más pesada.
AV1 es un códec de vídeo abierto y libre de royalties. A la misma calidad visual ocupa en torno a un 40 % menos que H.264, lo que reduce el tráfico de entrega. Su coste es una codificación más lenta y la falta de decodificación por hardware en equipos antiguos.
¿Qué es AV1?
AV1 (AOMedia Video 1) es un formato de compresión de vídeo publicado en 2018 por la Alliance for Open Media, un consorcio fundado por Google, Netflix, Amazon, Microsoft, Mozilla, Cisco e Intel al que después se unió Apple. Nació con un objetivo claro: un códec tan eficiente como los mejores del mercado, pero sin el pago de patentes que encarece H.264 y, sobre todo, H.265.
Para el streaming, la ventaja es directa. Con menos bitrate para la misma imagen, cada espectador descarga menos datos, la reproducción aguanta mejor con conexiones lentas y la factura de entrega baja si pagas por gigabyte.
AV1 frente a H.264 y H.265
|H.264 (AVC)
|H.265 (HEVC)
|AV1
|Año
|2003
|2013
|2018
|Bitrate para la misma calidad
|Referencia
|Bastante menos
|En torno a un 40 % menos
|Licencia
|Patentes con licencia
|Patentes con licencia compleja
|Libre de royalties
|Navegadores
|Todos
|Sobre todo Safari
|Chrome, Edge, Firefox; Safari con hardware compatible
|Coste de codificación
|Bajo
|Medio
|Alto
El ahorro de AV1 crece con la resolución: en 4K la diferencia frente a H.264 es mayor que en 720p.
Ventajas e inconvenientes
Cualquiera puede implementarlo sin pagar licencias, por eso los navegadores y los grandes servicios lo han adoptado.
Codificar en AV1 lleva más tiempo y potencia de cálculo que H.264. En vídeo bajo demanda se paga una vez y se amortiza en cada visualización.
Los dispositivos recientes lo decodifican por hardware; los antiguos necesitan una versión en H.264 de respaldo.
Cuándo usar AV1
AV1 rinde más cuanto más se ve un vídeo: cursos, catálogos de vídeo bajo demanda, contenidos en alta resolución o audiencias en mercados con conexiones lentas o datos móviles caros. Como no todos los dispositivos lo reproducen, la práctica habitual es ofrecerlo junto a H.264 y que el reproductor elija la versión compatible, sin que el espectador tenga que hacer nada.
Para saber más
- Alliance for Open Media — AV1: la especificación oficial del códec.
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