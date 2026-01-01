AV1 El códec abierto y sin royalties que respaldan Google, Netflix, Amazon y Apple. La misma imagen con bastante menos bitrate que H.264, a cambio de una codificación más pesada. Copiar enlace

AV1 es un códec de vídeo abierto y libre de royalties. A la misma calidad visual ocupa en torno a un 40 % menos que H.264, lo que reduce el tráfico de entrega. Su coste es una codificación más lenta y la falta de decodificación por hardware en equipos antiguos.

¿Qué es AV1?

AV1 (AOMedia Video 1) es un formato de compresión de vídeo publicado en 2018 por la Alliance for Open Media, un consorcio fundado por Google, Netflix, Amazon, Microsoft, Mozilla, Cisco e Intel al que después se unió Apple. Nació con un objetivo claro: un códec tan eficiente como los mejores del mercado, pero sin el pago de patentes que encarece H.264 y, sobre todo, H.265.

Para el streaming, la ventaja es directa. Con menos bitrate para la misma imagen, cada espectador descarga menos datos, la reproducción aguanta mejor con conexiones lentas y la factura de entrega baja si pagas por gigabyte.

AV1 frente a H.264 y H.265

H.264 (AVC) H.265 (HEVC) AV1 Año 2003 2013 2018 Bitrate para la misma calidad Referencia Bastante menos En torno a un 40 % menos Licencia Patentes con licencia Patentes con licencia compleja Libre de royalties Navegadores Todos Sobre todo Safari Chrome, Edge, Firefox; Safari con hardware compatible Coste de codificación Bajo Medio Alto

El ahorro de AV1 crece con la resolución: en 4K la diferencia frente a H.264 es mayor que en 720p.

Ventajas e inconvenientes

Menos tráfico por espectador Menos datos para la misma imagen: menos buffering en redes lentas y menos coste de entrega por CDN. Sin royalties Cualquiera puede implementarlo sin pagar licencias, por eso los navegadores y los grandes servicios lo han adoptado. Codificación pesada Codificar en AV1 lleva más tiempo y potencia de cálculo que H.264. En vídeo bajo demanda se paga una vez y se amortiza en cada visualización. Hardware desigual Los dispositivos recientes lo decodifican por hardware; los antiguos necesitan una versión en H.264 de respaldo.

Cuándo usar AV1

AV1 rinde más cuanto más se ve un vídeo: cursos, catálogos de vídeo bajo demanda, contenidos en alta resolución o audiencias en mercados con conexiones lentas o datos móviles caros. Como no todos los dispositivos lo reproducen, la práctica habitual es ofrecerlo junto a H.264 y que el reproductor elija la versión compatible, sin que el espectador tenga que hacer nada.

Kinescope admite AV1 Subes un único archivo y Kinescope lo transcodifica a la escalera de calidades que se entrega por su CDN propia, con soporte de AV1. El ahorro de un códec eficiente se nota sobre todo cuando pagas por cada gigabyte entregado. Ver el alojamiento de vídeos

Para saber más

Alliance for Open Media — AV1: la especificación oficial del códec.