HEVC (H.265) El sucesor de H.264: la misma imagen con hasta la mitad de bitrate. Lo graba tu iPhone por defecto, pero en la web solo una parte de los navegadores lo reproduce. Copiar enlace

HEVC, o H.265, es un códec de vídeo de 2013 que necesita hasta la mitad de bitrate que H.264 para la misma calidad. Es el formato de grabación del iPhone y del Blu-ray 4K. En la web se reproduce solo en parte de los navegadores, así que para entregar vídeo se usa junto a H.264 o se sustituye por AV1.

¿Qué es HEVC?

HEVC (High Efficiency Video Coding) es un estándar de compresión de vídeo publicado en 2013 por la UIT y el grupo MPEG de ISO/IEC. En la nomenclatura de la UIT se llama H.265, y en la de MPEG, MPEG-H Parte 2. Nació como sucesor de H.264 con un objetivo concreto: mantener la calidad con bastante menos datos.

Lo consigue con bloques de codificación más grandes y flexibles y con mejores herramientas de predicción entre fotogramas. El precio es una codificación y una decodificación más pesadas que las de H.264.

Dónde te encuentras HEVC

Aunque no lo elijas, es probable que ya trabajes con archivos HEVC. El iPhone graba en HEVC por defecto desde iOS 11, con la opción «Alta eficiencia» de la cámara. También lo usan el Blu-ray 4K, muchas cámaras y drones, y parte de la televisión digital en alta resolución.

Por eso un vídeo grabado con el móvil puede verse bien en el ordenador de quien lo grabó y fallar en el navegador de un alumno o de un cliente.

HEVC frente a H.264 y AV1

H.264 (AVC) HEVC (H.265) AV1 Año 2003 2013 2018 Bitrate para la misma calidad Referencia Hasta la mitad Similar a HEVC o menos Licencia Patentes con licencia Varios consorcios de patentes Libre de royalties Navegadores Todos Safari; Chrome y Edge con hardware compatible; Firefox limitado Chrome, Edge, Firefox; Safari con hardware compatible Dónde domina Web y streaming iPhone, Blu-ray 4K, cámaras, televisión Streaming web a gran escala

El ahorro depende del contenido y de los ajustes del codificador; crece en 4K y en imágenes con mucho detalle.

Por qué HEVC no se impuso en la web

H.264 se licencia a través de un consorcio de patentes con condiciones conocidas. HEVC, en cambio, quedó repartido entre varios consorcios y titulares independientes, con tarifas que se suman. Ese riesgo legal frenó a los navegadores: Google, Mozilla y Microsoft apostaron por un códec sin royalties y fundaron con otras empresas la Alliance for Open Media, de donde salió AV1.

El resultado es que HEVC se usa mucho para grabar y almacenar, y poco para entregar vídeo en la web.

Cuándo usar HEVC

Para grabar y archivar Ocupa hasta la mitad que H.264 a la misma calidad: útil en el móvil, en la cámara y en el archivo de originales. Para entregar en el ecosistema Apple Safari, iPhone, iPad y Apple TV lo decodifican por hardware. No como único formato web Si el vídeo se ve en navegadores de todo tipo, entrégalo en H.264 o AV1. Una plataforma de vídeo lo resuelve con la transcodificación.

No tienes que elegir el códec de entrega Subes el archivo original en un formato habitual, como MP4 o MOV, y Kinescope lo transcodifica a la escalera de calidades que entrega su CDN propia, con AV1 incluido. El espectador recibe una versión que su navegador puede reproducir, sin que tú prepares nada. Ver el alojamiento de vídeos

Para saber más

UIT-T H.265: la recomendación oficial del estándar.

Códec: qué es un códec y en qué se diferencia de un contenedor.