HEVC (H.265)
El sucesor de H.264: la misma imagen con hasta la mitad de bitrate. Lo graba tu iPhone por defecto, pero en la web solo una parte de los navegadores lo reproduce.
HEVC, o H.265, es un códec de vídeo de 2013 que necesita hasta la mitad de bitrate que H.264 para la misma calidad. Es el formato de grabación del iPhone y del Blu-ray 4K. En la web se reproduce solo en parte de los navegadores, así que para entregar vídeo se usa junto a H.264 o se sustituye por AV1.
¿Qué es HEVC?
HEVC (High Efficiency Video Coding) es un estándar de compresión de vídeo publicado en 2013 por la UIT y el grupo MPEG de ISO/IEC. En la nomenclatura de la UIT se llama H.265, y en la de MPEG, MPEG-H Parte 2. Nació como sucesor de H.264 con un objetivo concreto: mantener la calidad con bastante menos datos.
Lo consigue con bloques de codificación más grandes y flexibles y con mejores herramientas de predicción entre fotogramas. El precio es una codificación y una decodificación más pesadas que las de H.264.
Dónde te encuentras HEVC
Aunque no lo elijas, es probable que ya trabajes con archivos HEVC. El iPhone graba en HEVC por defecto desde iOS 11, con la opción «Alta eficiencia» de la cámara. También lo usan el Blu-ray 4K, muchas cámaras y drones, y parte de la televisión digital en alta resolución.
Por eso un vídeo grabado con el móvil puede verse bien en el ordenador de quien lo grabó y fallar en el navegador de un alumno o de un cliente.
HEVC frente a H.264 y AV1
|H.264 (AVC)
|HEVC (H.265)
|AV1
|Año
|2003
|2013
|2018
|Bitrate para la misma calidad
|Referencia
|Hasta la mitad
|Similar a HEVC o menos
|Licencia
|Patentes con licencia
|Varios consorcios de patentes
|Libre de royalties
|Navegadores
|Todos
|Safari; Chrome y Edge con hardware compatible; Firefox limitado
|Chrome, Edge, Firefox; Safari con hardware compatible
|Dónde domina
|Web y streaming
|iPhone, Blu-ray 4K, cámaras, televisión
|Streaming web a gran escala
El ahorro depende del contenido y de los ajustes del codificador; crece en 4K y en imágenes con mucho detalle.
Por qué HEVC no se impuso en la web
H.264 se licencia a través de un consorcio de patentes con condiciones conocidas. HEVC, en cambio, quedó repartido entre varios consorcios y titulares independientes, con tarifas que se suman. Ese riesgo legal frenó a los navegadores: Google, Mozilla y Microsoft apostaron por un códec sin royalties y fundaron con otras empresas la Alliance for Open Media, de donde salió AV1.
El resultado es que HEVC se usa mucho para grabar y almacenar, y poco para entregar vídeo en la web.
Cuándo usar HEVC
Ocupa hasta la mitad que H.264 a la misma calidad: útil en el móvil, en la cámara y en el archivo de originales.
Safari, iPhone, iPad y Apple TV lo decodifican por hardware.
Si el vídeo se ve en navegadores de todo tipo, entrégalo en H.264 o AV1. Una plataforma de vídeo lo resuelve con la transcodificación.
Para saber más
- UIT-T H.265: la recomendación oficial del estándar.
- Códec: qué es un códec y en qué se diferencia de un contenedor.
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