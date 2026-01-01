HEVC (H.265)

El sucesor de H.264: la misma imagen con hasta la mitad de bitrate. Lo graba tu iPhone por defecto, pero en la web solo una parte de los navegadores lo reproduce.

Actualizado: noviembre de 2026 5 min de lectura Codificación

HEVC, o H.265, es un códec de vídeo de 2013 que necesita hasta la mitad de bitrate que H.264 para la misma calidad. Es el formato de grabación del iPhone y del Blu-ray 4K. En la web se reproduce solo en parte de los navegadores, así que para entregar vídeo se usa junto a H.264 o se sustituye por AV1.

¿Qué es HEVC?

HEVC (High Efficiency Video Coding) es un estándar de compresión de vídeo publicado en 2013 por la UIT y el grupo MPEG de ISO/IEC. En la nomenclatura de la UIT se llama H.265, y en la de MPEG, MPEG-H Parte 2. Nació como sucesor de H.264 con un objetivo concreto: mantener la calidad con bastante menos datos.

Lo consigue con bloques de codificación más grandes y flexibles y con mejores herramientas de predicción entre fotogramas. El precio es una codificación y una decodificación más pesadas que las de H.264.

Dónde te encuentras HEVC

Aunque no lo elijas, es probable que ya trabajes con archivos HEVC. El iPhone graba en HEVC por defecto desde iOS 11, con la opción «Alta eficiencia» de la cámara. También lo usan el Blu-ray 4K, muchas cámaras y drones, y parte de la televisión digital en alta resolución.

Por eso un vídeo grabado con el móvil puede verse bien en el ordenador de quien lo grabó y fallar en el navegador de un alumno o de un cliente.

HEVC frente a H.264 y AV1

H.264 (AVC)HEVC (H.265)AV1
Año200320132018
Bitrate para la misma calidad ReferenciaHasta la mitadSimilar a HEVC o menos
LicenciaPatentes con licenciaVarios consorcios de patentesLibre de royalties
NavegadoresTodosSafari; Chrome y Edge con hardware compatible; Firefox limitadoChrome, Edge, Firefox; Safari con hardware compatible
Dónde dominaWeb y streamingiPhone, Blu-ray 4K, cámaras, televisiónStreaming web a gran escala

El ahorro depende del contenido y de los ajustes del codificador; crece en 4K y en imágenes con mucho detalle.

Por qué HEVC no se impuso en la web

H.264 se licencia a través de un consorcio de patentes con condiciones conocidas. HEVC, en cambio, quedó repartido entre varios consorcios y titulares independientes, con tarifas que se suman. Ese riesgo legal frenó a los navegadores: Google, Mozilla y Microsoft apostaron por un códec sin royalties y fundaron con otras empresas la Alliance for Open Media, de donde salió AV1.

El resultado es que HEVC se usa mucho para grabar y almacenar, y poco para entregar vídeo en la web.

Cuándo usar HEVC

Para grabar y archivar

Ocupa hasta la mitad que H.264 a la misma calidad: útil en el móvil, en la cámara y en el archivo de originales.

Para entregar en el ecosistema Apple

Safari, iPhone, iPad y Apple TV lo decodifican por hardware.

No como único formato web

Si el vídeo se ve en navegadores de todo tipo, entrégalo en H.264AV1. Una plataforma de vídeo lo resuelve con la transcodificación.

Para saber más

  • UIT-T H.265: la recomendación oficial del estándar.
  • Códec: qué es un códec y en qué se diferencia de un contenedor.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. HEVC (High Efficiency Video Coding) es el nombre del estándar y H.265 es su denominación en la UIT. También aparece como MPEG-H Parte 2. Los tres nombres se refieren al mismo códec.

Para la misma calidad visual, HEVC necesita hasta la mitad de bitrate que H.264. La ventaja crece en resoluciones altas como 4K, y por eso se adoptó en el Blu-ray 4K y en la grabación de móviles.

Safari lo reproduce. Chrome y Edge lo hacen solo cuando el equipo tiene decodificación HEVC por hardware, y el soporte de Firefox es limitado. Por eso un vídeo web en HEVC puro no llega a todos los espectadores.

Lo más probable es que el equipo no tenga decodificación HEVC por hardware, así que el navegador no puede reproducir la pista de vídeo: aparece una pantalla negra o solo se oye el audio. La solución es entregar el vídeo en H.264 o AV1.
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