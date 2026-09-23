Migra de Vimeo a Kinescope

Conecta un token de acceso de Vimeo y Kinescope traslada tu biblioteca al proyecto o la carpeta que elijas, en calidad original. Más adelante, «Synchronize» trae solo los vídeos que hayas añadido a Vimeo desde la última sincronización.

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Manual de configuración

Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Traslada tu biblioteca de Vimeo

Funciona con cuentas de Vimeo con acceso a la API, de Vimeo Pro en adelante.
Crea un token en Vimeo

1. Entra en el portal Vimeo Developer, crea una app y genera un token de acceso personal.
2. Dale como mínimo acceso de lectura a los vídeos: «Public» y «Private» en el ámbito «Videos». Si tu biblioteca usa álbumes, añade el permiso «Edit».
3. Copia el token: Vimeo solo lo muestra una vez.
Conéctalo en Kinescope

1. Abre «Integrations», elige Vimeo y ve a la pestaña «Settings».
2. Pega el token en el campo «Vimeo API key» y haz clic en «Select» para elegir un proyecto o una carpeta.
3. Haz clic en «Save»: Kinescope traslada la biblioteca. Más adelante, «Synchronize» trae solo los vídeos nuevos.
Vimeo, «Generate an access token»: se marcan los permisos Private y Edit, se genera el token, se copia y aparece «Token copied»
Ventana de la integración de Vimeo en Kinescope: se pega la API key, los vídeos van a Cohort 12, se pulsa «Save» y Vimeo queda conectado
Crea un token en Vimeo

1. Entra en el portal Vimeo Developer, crea una app y genera un token de acceso personal.
2. Dale como mínimo acceso de lectura a los vídeos: «Public» y «Private» en el ámbito «Videos». Si tu biblioteca usa álbumes, añade el permiso «Edit».
3. Copia el token: Vimeo solo lo muestra una vez.

Vimeo, «Generate an access token»: se marcan los permisos Private y Edit, se genera el token, se copia y aparece «Token copied»
Conéctalo en Kinescope

1. Abre «Integrations», elige Vimeo y ve a la pestaña «Settings».
2. Pega el token en el campo «Vimeo API key» y haz clic en «Select» para elegir un proyecto o una carpeta.
3. Haz clic en «Save»: Kinescope traslada la biblioteca. Más adelante, «Synchronize» trae solo los vídeos nuevos.

Ventana de la integración de Vimeo en Kinescope: se pega la API key, los vídeos van a Cohort 12, se pulsa «Save» y Vimeo queda conectado

Cómo pasar tus vídeos de Vimeo a Kinescope

Qué te da la migración

Calidad original

Los vídeos llegan a la carpeta que elijas en su calidad original, con sus metadatos.

Reproductor de Kinescope con una profesora hablando: se abre el menú de ajustes, «Quality», y se elige 1080p entre 1080p, 720p, 480p, 360p y Auto

Tu estructura

Elige el proyecto o la carpeta de destino. Las bibliotecas organizadas en álbumes necesitan el permiso «Edit» del token.

Selector de carpeta de Kinescope «Where to save my videos»: se abre Cohort 12, se elige Week 3 — recordings y se pulsa «Select»

Empieza tu migración desde Vimeo

Crea una cuenta de Kinescope, pega tu token de Vimeo y elige una carpeta. Empezar es gratis y no pedimos tarjeta.

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Manual de configuración

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual de configuración.

Una cuenta de Vimeo con acceso a la API, de Pro en adelante, y un token de acceso personal con lectura de vídeos: Public y Private en el ámbito Videos. Las bibliotecas organizadas en álbumes también necesitan el permiso Edit.

Sí. Los vídeos se guardan en la carpeta que elijas en su calidad original, y los metadatos se trasladan igual que en otras integraciones.

Trae solo los vídeos que aparecieron en la cuenta de Vimeo después de la última sincronización. Cada vídeo se identifica por su ID de Vimeo, así que no se crean copias duplicadas.

Se quedan en Kinescope. La sincronización nunca elimina contenido.

Deja Vimeo sin volver a subir ni un solo archivo.

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