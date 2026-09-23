Migra de Vimeo a Kinescope
Conecta un token de acceso de Vimeo y Kinescope traslada tu biblioteca al proyecto o la carpeta que elijas, en calidad original. Más adelante, «Synchronize» trae solo los vídeos que hayas añadido a Vimeo desde la última sincronización.
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Traslada tu biblioteca de Vimeo
1. Entra en el portal Vimeo Developer, crea una app y genera un token de acceso personal.
2. Dale como mínimo acceso de lectura a los vídeos: «Public» y «Private» en el ámbito «Videos». Si tu biblioteca usa álbumes, añade el permiso «Edit».
3. Copia el token: Vimeo solo lo muestra una vez.
1. Abre «Integrations», elige Vimeo y ve a la pestaña «Settings».
2. Pega el token en el campo «Vimeo API key» y haz clic en «Select» para elegir un proyecto o una carpeta.
3. Haz clic en «Save»: Kinescope traslada la biblioteca. Más adelante, «Synchronize» trae solo los vídeos nuevos.
Cómo pasar tus vídeos de Vimeo a Kinescope
Qué te da la migración
Calidad original
Los vídeos llegan a la carpeta que elijas en su calidad original, con sus metadatos.
Tu estructura
Elige el proyecto o la carpeta de destino. Las bibliotecas organizadas en álbumes necesitan el permiso «Edit» del token.
Empieza tu migración desde Vimeo
Crea una cuenta de Kinescope, pega tu token de Vimeo y elige una carpeta. Empezar es gratis y no pedimos tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual de configuración.
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Empieza gratis y después desde 10 € al mes. Sin tarjeta.