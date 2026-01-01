MP3 para escuchar en cualquier sitio El MP3 se abre en el móvil, en el coche y en cualquier editor. La herramienta lo graba a 192 kbps, buena calidad para voz y música.

Original para no perder nada La pista de audio se copia tal cual, sin recodificar: el resultado sale en segundos y con la misma calidad del vídeo. Los vídeos de móvil suelen llevar AAC, que se guarda como .m4a.

WAV para editar Sin compresión, a 16 bits: el formato que los editores de audio abren sin convertir. El archivo es bastante más grande.

Vídeo sin audio, sin perder imagen Al quitar el sonido, la imagen se copia sin recodificar. Sirve para cambiar la banda sonora, publicar sin música con derechos o enviar solo la parte visual.

Del audio al texto ¿Necesitas lo que se dijo y no el sonido? Usa el transcriptor de vídeo : extrae el audio y lo transcribe en el mismo paso.