Extraer audio de vídeo
Saca el audio de un vídeo en MP3, en el formato original o en WAV. O al revés: quita el sonido y quédate solo con la imagen. Todo en tu navegador.
Qué necesitas
Formato del audioSe abre en cualquier sitio. 192 kbps.
La imagen se copia sin recodificar, así que la calidad no cambia.
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Todo funciona en tu navegador, con WebCodecs. No se sube nada.
¿Vas a publicar el vídeo en una web o un curso?
Sube el original a Kinescope: genera las versiones hasta 4K, protege las clases con DRM y las entrega desde su propia CDN. El reproductor tiene subtítulos automáticos y control de velocidad.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Planes de pago desde €10 al mes
Qué formato elegir
MP3 para escuchar en cualquier sitio
El MP3 se abre en el móvil, en el coche y en cualquier editor. La herramienta lo graba a 192 kbps, buena calidad para voz y música.
Original para no perder nada
La pista de audio se copia tal cual, sin recodificar: el resultado sale en segundos y con la misma calidad del vídeo. Los vídeos de móvil suelen llevar AAC, que se guarda como .m4a.
WAV para editar
Sin compresión, a 16 bits: el formato que los editores de audio abren sin convertir. El archivo es bastante más grande.
Vídeo sin audio, sin perder imagen
Al quitar el sonido, la imagen se copia sin recodificar. Sirve para cambiar la banda sonora, publicar sin música con derechos o enviar solo la parte visual.
Del audio al texto
¿Necesitas lo que se dijo y no el sonido? Usa el transcriptor de vídeo: extrae el audio y lo transcribe en el mismo paso.
Nada sale de tu ordenador
El archivo se lee y se convierte dentro del navegador. No se sube ni un byte, así que las clases de pago y las reuniones internas se quedan contigo.
Preguntas frecuentes
Elige el vídeo, deja marcado «Solo el audio», elige MP3, Original o WAV y haz clic en Extraer el audio. Después escucha el resultado y haz clic en Descargar.
Elige el formato MP3. La herramienta extrae la pista de audio y graba un MP3 de 192 kbps, que se abre en cualquier móvil u ordenador.
Marca «Vídeo sin audio» y haz clic en Quitar el audio. La imagen se copia sin recodificar, así que la calidad no cambia y tarda segundos.
No. Todo funciona en tu navegador con WebCodecs. El vídeo y el audio extraído se quedan en tu ordenador.
No hay un límite fijo. El resultado se guarda en la memoria del navegador hasta que lo descargas, así que los archivos de varios GB funcionan mejor en un ordenador con bastante memoria.
Funciona en navegadores con WebCodecs, como Chrome en Android. En iPhone depende de la versión de Safari. Los archivos grandes van mejor en el ordenador.