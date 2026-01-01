NDI Un protocolo para mover vídeo, audio y control entre cámaras, ordenadores y mezcladores por la red local, sin capturadoras ni cables de vídeo. Copiar enlace

NDI (Network Device Interface) envía vídeo y audio de calidad de producción entre equipos de la misma red local. Sirve para montar un directo: cámaras, pantallas compartidas y gráficos llegan al mezclador por la red. No sirve para llevar el directo al público: para eso el mezclador envía la señal a la plataforma por RTMP.

¿Qué es NDI?

NDI es un protocolo que lanzó NewTek en 2015, hoy parte del grupo Vizrt. Convierte cualquier equipo conectado a la red en una fuente o un destino de vídeo: una cámara, el ordenador del ponente o la salida de un mezclador. Las fuentes se descubren solas en la red local, sin configurar direcciones a mano.

En la práctica sustituye a las capturadoras y a los cables SDI o HDMI largos. Un solo cable de red lleva vídeo, audio, control de cámaras PTZ y señal de retorno.

Cómo funciona

Fuentes en la red Cámaras con NDI, ordenadores con NDI Tools o apps de móvil publican su señal en la red local. Descubrimiento automático El mezclador ve las fuentes disponibles por su nombre y las añade como entradas. Mezcla vMix, OBS con el complemento DistroAV o TriCaster combinan cámaras, pantallas y gráficos en el programa final. Salida al público El mezclador envía el programa a la plataforma de directo por RTMP, y la plataforma lo entrega a los espectadores.

NDI completo y NDI HX

NDI completo NDI HX Compresión Ligera, casi sin pérdida visible H.264 o H.265 Ancho de banda por fuente en 1080p Del orden de 100 Mbps o más Unos pocos Mbps Latencia Mínima Algo mayor Uso típico Estudio con red de cable de 1 Gbps Cámaras PTZ, móviles, redes wifi

NDI frente a RTMP, SRT y WebRTC

Protocolo Para qué sirve Red NDI Mover señales entre equipos de producción Red local RTMP Enviar el directo del codificador a la plataforma Internet SRT Transportar vídeo por redes inestables con corrección de errores Internet WebRTC Vídeo en tiempo real en el navegador, como las videollamadas Internet

No compiten entre sí: un mismo directo puede usar NDI dentro del estudio y RTMP para salir hacia la plataforma.

Cómo emitir un directo producido con NDI

Primero, reúne las fuentes NDI en un mezclador: vMix las admite de serie, y OBS Studio con el complemento gratuito DistroAV. Después, configura en el mezclador la salida por RTMP con la URL y la clave de emisión de tu plataforma de directo. El público nunca recibe NDI: recibe el vídeo que la plataforma transcodifica y entrega por su CDN.

Produce con NDI y emite con Kinescope Los directos de Kinescope reciben la señal por RTMP o sRTMP desde OBS Studio, vMix, una cuenta de Zoom de pago, Larix o un codificador por hardware. Mezcla tus fuentes NDI en OBS o vMix y envía el programa a Kinescope: la plataforma lo entrega por su CDN propia y puede guardar la grabación al terminar. Ver los directos

Para saber más

NDI: la web oficial del protocolo y de las NDI Tools.

Kinescope: conectar la emisión (en inglés): servidores RTMP y programas compatibles.