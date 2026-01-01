NDI
Un protocolo para mover vídeo, audio y control entre cámaras, ordenadores y mezcladores por la red local, sin capturadoras ni cables de vídeo.
NDI (Network Device Interface) envía vídeo y audio de calidad de producción entre equipos de la misma red local. Sirve para montar un directo: cámaras, pantallas compartidas y gráficos llegan al mezclador por la red. No sirve para llevar el directo al público: para eso el mezclador envía la señal a la plataforma por RTMP.
¿Qué es NDI?
NDI es un protocolo que lanzó NewTek en 2015, hoy parte del grupo Vizrt. Convierte cualquier equipo conectado a la red en una fuente o un destino de vídeo: una cámara, el ordenador del ponente o la salida de un mezclador. Las fuentes se descubren solas en la red local, sin configurar direcciones a mano.
En la práctica sustituye a las capturadoras y a los cables SDI o HDMI largos. Un solo cable de red lleva vídeo, audio, control de cámaras PTZ y señal de retorno.
Cómo funciona
Cámaras con NDI, ordenadores con NDI Tools o apps de móvil publican su señal en la red local.
El mezclador ve las fuentes disponibles por su nombre y las añade como entradas.
vMix, OBS con el complemento DistroAV o TriCaster combinan cámaras, pantallas y gráficos en el programa final.
El mezclador envía el programa a la plataforma de directo por RTMP, y la plataforma lo entrega a los espectadores.
NDI completo y NDI HX
|NDI completo
|NDI HX
|Compresión
|Ligera, casi sin pérdida visible
|H.264 o H.265
|Ancho de banda por fuente en 1080p
|Del orden de 100 Mbps o más
|Unos pocos Mbps
|Latencia
|Mínima
|Algo mayor
|Uso típico
|Estudio con red de cable de 1 Gbps
|Cámaras PTZ, móviles, redes wifi
NDI frente a RTMP, SRT y WebRTC
|Protocolo
|Para qué sirve
|Red
|NDI
|Mover señales entre equipos de producción
|Red local
|RTMP
|Enviar el directo del codificador a la plataforma
|Internet
|SRT
|Transportar vídeo por redes inestables con corrección de errores
|Internet
|WebRTC
|Vídeo en tiempo real en el navegador, como las videollamadas
|Internet
No compiten entre sí: un mismo directo puede usar NDI dentro del estudio y RTMP para salir hacia la plataforma.
Cómo emitir un directo producido con NDI
Primero, reúne las fuentes NDI en un mezclador: vMix las admite de serie, y OBS Studio con el complemento gratuito DistroAV. Después, configura en el mezclador la salida por RTMP con la URL y la clave de emisión de tu plataforma de directo. El público nunca recibe NDI: recibe el vídeo que la plataforma transcodifica y entrega por su CDN.
Para saber más
- NDI: la web oficial del protocolo y de las NDI Tools.
- Kinescope: conectar la emisión (en inglés): servidores RTMP y programas compatibles.
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