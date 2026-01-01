NDI

Un protocolo para mover vídeo, audio y control entre cámaras, ordenadores y mezcladores por la red local, sin capturadoras ni cables de vídeo.

Actualizado: noviembre de 2026 5 min de lectura Protocolos

NDI (Network Device Interface) envía vídeo y audio de calidad de producción entre equipos de la misma red local. Sirve para montar un directo: cámaras, pantallas compartidas y gráficos llegan al mezclador por la red. No sirve para llevar el directo al público: para eso el mezclador envía la señal a la plataforma por RTMP.

¿Qué es NDI?

NDI es un protocolo que lanzó NewTek en 2015, hoy parte del grupo Vizrt. Convierte cualquier equipo conectado a la red en una fuente o un destino de vídeo: una cámara, el ordenador del ponente o la salida de un mezclador. Las fuentes se descubren solas en la red local, sin configurar direcciones a mano.

En la práctica sustituye a las capturadoras y a los cables SDI o HDMI largos. Un solo cable de red lleva vídeo, audio, control de cámaras PTZ y señal de retorno.

Cómo funciona

Fuentes en la red

Cámaras con NDI, ordenadores con NDI Tools o apps de móvil publican su señal en la red local.

Descubrimiento automático

El mezclador ve las fuentes disponibles por su nombre y las añade como entradas.

Mezcla

vMix, OBS con el complemento DistroAV o TriCaster combinan cámaras, pantallas y gráficos en el programa final.

Salida al público

El mezclador envía el programa a la plataforma de directo por RTMP, y la plataforma lo entrega a los espectadores.

NDI completo y NDI HX

NDI completoNDI HX
CompresiónLigera, casi sin pérdida visibleH.264 o H.265
Ancho de banda por fuente en 1080pDel orden de 100 Mbps o másUnos pocos Mbps
LatenciaMínimaAlgo mayor
Uso típicoEstudio con red de cable de 1 GbpsCámaras PTZ, móviles, redes wifi

NDI frente a RTMP, SRT y WebRTC

ProtocoloPara qué sirveRed
NDIMover señales entre equipos de producciónRed local
RTMPEnviar el directo del codificador a la plataformaInternet
SRTTransportar vídeo por redes inestables con corrección de erroresInternet
WebRTCVídeo en tiempo real en el navegador, como las videollamadasInternet

No compiten entre sí: un mismo directo puede usar NDI dentro del estudio y RTMP para salir hacia la plataforma.

Cómo emitir un directo producido con NDI

Primero, reúne las fuentes NDI en un mezclador: vMix las admite de serie, y OBS Studio con el complemento gratuito DistroAV. Después, configura en el mezclador la salida por RTMP con la URL y la clave de emisión de tu plataforma de directo. El público nunca recibe NDI: recibe el vídeo que la plataforma transcodifica y entrega por su CDN.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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NDI son las siglas de Network Device Interface. Es un protocolo creado por NewTek, hoy parte de Vizrt, para enviar vídeo, audio y control entre equipos de producción a través de una red IP.

NDI está pensado para la red local. Para conectar dos sedes por internet existen herramientas como NDI Bridge, pero para llevar un directo a una plataforma de vídeo se usa un protocolo de ingesta, como RTMP.

Es la variante comprimida de NDI. Usa H.264 o H.265 para gastar mucho menos ancho de banda que el NDI completo, a cambio de algo más de latencia y de proceso. Es habitual en cámaras PTZ y en apps de móvil.

El NDI completo mueve del orden de 100 Mbps o más por cada fuente en 1080p, por eso se usa en redes de cable de 1 Gbps. NDI HX baja a unos pocos megabits por segundo por fuente.
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