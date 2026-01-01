WebM
El contenedor de vídeo abierto y sin royalties que lanzó Google para la web. Lo generan las grabaciones de pantalla del navegador y lo usa YouTube.
WebM es un contenedor de vídeo abierto: el envoltorio del archivo, como MP4 o MOV. Lleva vídeo en VP8, VP9 o AV1 y audio en Opus o Vorbis, todo libre de royalties. Chrome, Firefox y Edge lo reproducen; para la máxima compatibilidad, sobre todo en Apple, se sigue usando MP4 con H.264.
¿Qué es WebM?
WebM es un formato de archivo de vídeo que Google presentó en 2010 para la web, basado en el contenedor Matroska (MKV). Define qué códecs puede llevar dentro: VP8, VP9 o AV1 para el vídeo y Vorbis u Opus para el audio. Todos son abiertos y libres de royalties.
Un contenedor y un códec son cosas distintas. El contenedor es el envoltorio que guarda las pistas de vídeo y audio con sus metadatos. El códec comprime cada pista. Por eso dos archivos WebM pueden tener calidades y pesos muy diferentes.
Dónde te encuentras WebM
Las grabaciones de pantalla y de cámara hechas en el navegador con la API MediaRecorder suelen salir en WebM, y lo mismo pasa con muchas herramientas de captura web. YouTube usa VP9, uno de los códecs de WebM, para entregar buena parte de sus vídeos. También se usa para animaciones cortas en webs, como alternativa más ligera al GIF.
WebM frente a MP4
|WebM
|MP4
|Códecs de vídeo
|VP8, VP9, AV1
|H.264, HEVC, AV1
|Códecs de audio
|Opus, Vorbis
|AAC, MP3, Opus
|Licencia
|Libre de royalties
|Depende del códec
|Navegadores
|Chrome, Firefox, Edge; Safari según versión y códec
|Todos
|Programas de edición
|Soporte desigual
|Prácticamente todos
Si el vídeo tiene que verse en cualquier dispositivo, MP4 con H.264 sigue siendo la opción segura.
Cómo convertir un WebM a MP4
Programa gratuito para Windows, macOS y Linux. Abre el WebM, elige MP4 como formato y H.264 como códec de vídeo.
Herramienta de línea de comandos para convertir lotes de archivos o automatizarlo en un servidor.
Si el vídeo va a publicarse, la plataforma transcodifica el original a los formatos de entrega.
Para saber más
- The WebM Project (en inglés): la web oficial del formato.
- Códec: la diferencia entre códec y contenedor.
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