WebM

El contenedor de vídeo abierto y sin royalties que lanzó Google para la web. Lo generan las grabaciones de pantalla del navegador y lo usa YouTube.

Actualizado: noviembre de 2026 4 min de lectura Codificación

WebM es un contenedor de vídeo abierto: el envoltorio del archivo, como MP4 o MOV. Lleva vídeo en VP8, VP9 o AV1 y audio en Opus o Vorbis, todo libre de royalties. Chrome, Firefox y Edge lo reproducen; para la máxima compatibilidad, sobre todo en Apple, se sigue usando MP4 con H.264.

¿Qué es WebM?

WebM es un formato de archivo de vídeo que Google presentó en 2010 para la web, basado en el contenedor Matroska (MKV). Define qué códecs puede llevar dentro: VP8, VP9 o AV1 para el vídeo y Vorbis u Opus para el audio. Todos son abiertos y libres de royalties.

Un contenedor y un códec son cosas distintas. El contenedor es el envoltorio que guarda las pistas de vídeo y audio con sus metadatos. El códec comprime cada pista. Por eso dos archivos WebM pueden tener calidades y pesos muy diferentes.

Dónde te encuentras WebM

Las grabaciones de pantalla y de cámara hechas en el navegador con la API MediaRecorder suelen salir en WebM, y lo mismo pasa con muchas herramientas de captura web. YouTube usa VP9, uno de los códecs de WebM, para entregar buena parte de sus vídeos. También se usa para animaciones cortas en webs, como alternativa más ligera al GIF.

WebM frente a MP4

WebMMP4
Códecs de vídeoVP8, VP9, AV1H.264, HEVC, AV1
Códecs de audioOpus, VorbisAAC, MP3, Opus
LicenciaLibre de royaltiesDepende del códec
Navegadores Chrome, Firefox, Edge; Safari según versión y códecTodos
Programas de ediciónSoporte desigualPrácticamente todos

Si el vídeo tiene que verse en cualquier dispositivo, MP4 con H.264 sigue siendo la opción segura.

Cómo convertir un WebM a MP4

HandBrake

Programa gratuito para Windows, macOS y Linux. Abre el WebM, elige MP4 como formato y H.264 como códec de vídeo.

FFmpeg

Herramienta de línea de comandos para convertir lotes de archivos o automatizarlo en un servidor.

Una plataforma de vídeo

Si el vídeo va a publicarse, la plataforma transcodifica el original a los formatos de entrega.

Para saber más

  • The WebM Project (en inglés): la web oficial del formato.
  • Códec: la diferencia entre códec y contenedor.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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Es un archivo de vídeo en el contenedor abierto que lanzó Google en 2010. Dentro lleva vídeo en VP8, VP9 o AV1 y audio en Vorbis u Opus, todos libres de royalties.

Para la web abierta, los dos sirven. MP4 con H.264 se reproduce prácticamente en cualquier dispositivo y programa; WebM es libre de royalties y es el formato que generan muchas grabaciones en el navegador. Si dudas, MP4 es la opción más compatible.

Con HandBrake, que es gratuito, o con FFmpeg. Elige MP4 como contenedor y H.264 como códec de vídeo para la máxima compatibilidad.

El soporte de WebM en Safari llegó tarde y depende del códec y de la versión del sistema. En dispositivos Apple, MP4 con H.264 o HEVC funciona siempre.
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