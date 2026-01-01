OTT (over-the-top)

Vídeo que llega directamente por internet, sin operador de cable, satélite ni IPTV de por medio. Es el modelo de Netflix y DAZN, y también el de cualquier empresa que publica su propio vídeo con su marca.

Actualizado: octubre de 2026 5 min de lectura Entrega

OTT (over-the-top) es la distribución de vídeo directamente por internet al espectador, en cualquier dispositivo y sin depender de un operador. Una plataforma OTT reúne alojamiento, entrega por CDN, reproductor, DRM y control de acceso.

¿Qué es OTT?

OTT son las siglas en inglés de «over-the-top», «por encima»: el vídeo viaja sobre la conexión a internet que ya tiene el espectador, sin pasar por la red de un operador de televisión. Da igual si quien lo ve está en casa con fibra, en el móvil con datos o en un hotel: basta con una conexión y un navegador, una app o una smart TV.

El término nació para diferenciar estos servicios de la televisión de pago tradicional. Hoy abarca desde las grandes plataformas de series y deporte hasta la academia online que vende cursos, el medio digital que emite sus programas o la empresa que publica formación interna con acceso controlado. Todo eso es OTT: el contenido lo distribuye quien lo produce, directamente.

OTT frente a la televisión tradicional e IPTV

ModeloCómo llega el vídeoDónde se veQuién controla la distribución
TDT, cable, satéliteSeñal de emisión o red del operadorTelevisor con sintonizador o descodificadorEl canal y el operador
IPTVRed IP gestionada por el operadorDescodificador del proveedor de fibraEl operador de telecomunicaciones
OTT Internet público, por CDNCualquier navegador, móvil, tablet o smart TVEl propietario del contenido

La diferencia clave con IPTV: OTT no depende de la red de un proveedor concreto, así que la audiencia potencial es cualquiera con conexión.

Las piezas de una plataforma OTT

Una plataforma OTT no es un único programa, sino una cadena de servicios. Si falla una pieza, el espectador lo nota:

Alojamiento y transcodificación

Cada vídeo se guarda y se transcodifica a varias calidades para el bitrate adaptativo, de modo que se vea fluido con cualquier conexión.

Entrega por CDN

Una red de servidores cercanos al espectador absorbe los picos de audiencia, por ejemplo en un estreno o un partido en directo.

Reproductor y apps

El reproductor web, y en su caso las apps móviles o de smart TV, con tu marca y sin anuncios ajenos.

Protección

DRM para que el contenido de pago no se pueda copiar, y control de acceso para decidir quién lo ve y desde dónde.

Monetización y analítica

Suscripciones, pagos o anuncios, y los datos de qué se ve, cuánto y dónde se abandona.

Modelos de negocio: SVOD, AVOD y TVOD

ModeloCómo paga el espectadorEjemplo típico
SVOD (suscripción)Cuota periódica por todo el catálogoPlataformas de series, academias con membresía
AVOD (publicidad)Gratis, a cambio de ver anunciosCanales gratuitos financiados con publicidad
TVOD (transaccional)Pago por título: alquiler o compraEstrenos de cine, cursos sueltos, eventos de pago

Muchos servicios combinan modelos: un catálogo con suscripción y eventos en VoD o en directo que se pagan aparte.

¿Montar tu propia OTT o usar una infraestructura?

Construir cada pieza desde cero (transcodificación, CDN, DRM con licencias de varios sistemas, reproductor) es caro y lento, y casi nunca es lo que diferencia a tu proyecto. Lo habitual es apoyarse en una infraestructura de vídeo que resuelva la parte técnica y dedicar el esfuerzo a lo que sí te diferencia: el catálogo, la experiencia y el modelo de negocio.

Para elegir, fíjate en tres cosas: que el DRM cubra Widevine y FairPlay a la vez, que la entrega aguante tus picos de audiencia sin costes imprevisibles por gigabyte y que el reproductor no muestre la marca ni los anuncios de otro.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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OTT son las siglas de «over-the-top»: contenido de vídeo que llega al espectador directamente por internet, «por encima» de la red del operador, sin pasar por un servicio de cable, satélite o IPTV. Netflix, DAZN o el canal de vídeo propio de una empresa son OTT.

Es el conjunto de piezas que permite ofrecer vídeo por internet con tu propia marca: alojamiento y transcodificación, una CDN para entregarlo, un reproductor o apps, protección con DRM, control de acceso y analítica. Puede ser un servicio completo o una infraestructura sobre la que construyes tu propia web o app.

IPTV usa una red gestionada por el operador (la fibra de tu proveedor con su descodificador) y solo funciona dentro de ella. OTT va por el internet público: el espectador lo ve desde cualquier conexión y dispositivo, sin depender de un operador concreto.

Son los tres modelos de monetización de una OTT. SVOD es suscripción (pagas una cuota y ves todo el catálogo), AVOD es gratis con anuncios y TVOD es pago por título (alquiler o compra). Muchas plataformas combinan varios.
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