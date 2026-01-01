OTT (over-the-top) Vídeo que llega directamente por internet, sin operador de cable, satélite ni IPTV de por medio. Es el modelo de Netflix y DAZN, y también el de cualquier empresa que publica su propio vídeo con su marca. Copiar enlace

OTT (over-the-top) es la distribución de vídeo directamente por internet al espectador, en cualquier dispositivo y sin depender de un operador. Una plataforma OTT reúne alojamiento, entrega por CDN, reproductor, DRM y control de acceso.

¿Qué es OTT?

OTT son las siglas en inglés de «over-the-top», «por encima»: el vídeo viaja sobre la conexión a internet que ya tiene el espectador, sin pasar por la red de un operador de televisión. Da igual si quien lo ve está en casa con fibra, en el móvil con datos o en un hotel: basta con una conexión y un navegador, una app o una smart TV.

El término nació para diferenciar estos servicios de la televisión de pago tradicional. Hoy abarca desde las grandes plataformas de series y deporte hasta la academia online que vende cursos, el medio digital que emite sus programas o la empresa que publica formación interna con acceso controlado. Todo eso es OTT: el contenido lo distribuye quien lo produce, directamente.

OTT frente a la televisión tradicional e IPTV

Modelo Cómo llega el vídeo Dónde se ve Quién controla la distribución TDT, cable, satélite Señal de emisión o red del operador Televisor con sintonizador o descodificador El canal y el operador IPTV Red IP gestionada por el operador Descodificador del proveedor de fibra El operador de telecomunicaciones OTT Internet público, por CDN Cualquier navegador, móvil, tablet o smart TV El propietario del contenido

La diferencia clave con IPTV: OTT no depende de la red de un proveedor concreto, así que la audiencia potencial es cualquiera con conexión.

Las piezas de una plataforma OTT

Una plataforma OTT no es un único programa, sino una cadena de servicios. Si falla una pieza, el espectador lo nota:

Alojamiento y transcodificación Cada vídeo se guarda y se transcodifica a varias calidades para el bitrate adaptativo, de modo que se vea fluido con cualquier conexión. Entrega por CDN Una red de servidores cercanos al espectador absorbe los picos de audiencia, por ejemplo en un estreno o un partido en directo. Reproductor y apps El reproductor web, y en su caso las apps móviles o de smart TV, con tu marca y sin anuncios ajenos. Protección DRM para que el contenido de pago no se pueda copiar, y control de acceso para decidir quién lo ve y desde dónde. Monetización y analítica Suscripciones, pagos o anuncios, y los datos de qué se ve, cuánto y dónde se abandona.

Modelos de negocio: SVOD, AVOD y TVOD

Modelo Cómo paga el espectador Ejemplo típico SVOD (suscripción) Cuota periódica por todo el catálogo Plataformas de series, academias con membresía AVOD (publicidad) Gratis, a cambio de ver anuncios Canales gratuitos financiados con publicidad TVOD (transaccional) Pago por título: alquiler o compra Estrenos de cine, cursos sueltos, eventos de pago

Muchos servicios combinan modelos: un catálogo con suscripción y eventos en VoD o en directo que se pagan aparte.

¿Montar tu propia OTT o usar una infraestructura?

Construir cada pieza desde cero (transcodificación, CDN, DRM con licencias de varios sistemas, reproductor) es caro y lento, y casi nunca es lo que diferencia a tu proyecto. Lo habitual es apoyarse en una infraestructura de vídeo que resuelva la parte técnica y dedicar el esfuerzo a lo que sí te diferencia: el catálogo, la experiencia y el modelo de negocio.

Para elegir, fíjate en tres cosas: que el DRM cubra Widevine y FairPlay a la vez, que la entrega aguante tus picos de audiencia sin costes imprevisibles por gigabyte y que el reproductor no muestre la marca ni los anuncios de otro.