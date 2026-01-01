Kinescope para Hugo
El shortcode kinescope pone el reproductor de Kinescope en webs y documentación hechas con Hugo. Una línea en tu Markdown genera un reproductor adaptable y con carga diferida para un vídeo o una lista de reproducción entera.
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Añade el shortcode a tu web de Hugo
1. Crea layouts/shortcodes/kinescope.html en tu proyecto o en themes/your-theme/layouts/shortcodes/.
2. Copia dentro la plantilla del shortcode de la documentación de Kinescope.
1. Coloca el shortcode donde debe ir el vídeo, con la URL o el ID del vídeo.
2. Genera la web: el shortcode crea un iframe que se adapta al ancho del contenedor y se carga de forma diferida.
Qué ganan tus páginas de Hugo
Inicio y fragmentos
seek fija el segundo de inicio y duration la duración del fragmento, en el propio shortcode.
Vídeos y listas de reproducción
Pasa la URL o el ID de un vídeo, o la URL de una lista (/pl/…) o type="pl" con el ID de la lista.
Analítica de cada vídeo
Reproducciones, retención e interacción de cada vídeo insertado en tu documentación. Más información: analítica de vídeo.
Añade gratis tu primer vídeo a Hugo
Sube un vídeo a Kinescope y pon el shortcode en una página Markdown. Sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual del shortcode.
Pon vídeo en tu documentación de Hugo con una sola línea.
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