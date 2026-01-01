Kinescope para Hugo

El shortcode kinescope pone el reproductor de Kinescope en webs y documentación hechas con Hugo. Una línea en tu Markdown genera un reproductor adaptable y con carga diferida para un vídeo o una lista de reproducción entera.

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Documentación del shortcode

Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Añade el shortcode a tu web de Hugo

Copia una vez la plantilla del shortcode de la documentación y úsala en cualquier página Markdown.
Configúralo una vez

1. Crea layouts/shortcodes/kinescope.html en tu proyecto o en themes/your-theme/layouts/shortcodes/.
2. Copia dentro la plantilla del shortcode de la documentación de Kinescope.
Úsalo en Markdown

1. Coloca el shortcode donde debe ir el vídeo, con la URL o el ID del vídeo.
2. Genera la web: el shortcode crea un iframe que se adapta al ancho del contenedor y se carga de forma diferida.
Editor de código: «New file» en layouts/shortcodes crea kinescope.html, se pega la plantilla del shortcode y se guarda
Catálogo de Kinescope, Cohort 12: se abre el menú del vídeo Lesson 4 · Functions, se pulsa «Copy link» y aparece «Link copied»
Configúralo una vez

1. Crea layouts/shortcodes/kinescope.html en tu proyecto o en themes/your-theme/layouts/shortcodes/.
2. Copia dentro la plantilla del shortcode de la documentación de Kinescope.

Editor de código: «New file» en layouts/shortcodes crea kinescope.html, se pega la plantilla del shortcode y se guarda
Úsalo en Markdown

1. Coloca el shortcode donde debe ir el vídeo, con la URL o el ID del vídeo.
2. Genera la web: el shortcode crea un iframe que se adapta al ancho del contenedor y se carga de forma diferida.

Catálogo de Kinescope, Cohort 12: se abre el menú del vídeo Lesson 4 · Functions, se pulsa «Copy link» y aparece «Link copied»

Qué ganan tus páginas de Hugo

Inicio y fragmentos

seek fija el segundo de inicio y duration la duración del fragmento, en el propio shortcode.

Reproductor de Kinescope: el fragmento de 1:00 a 1:30 está marcado en la línea de tiempo, la lección empieza en 1:00 y se detiene en 1:30

Vídeos y listas de reproducción

Pasa la URL o el ID de un vídeo, o la URL de una lista (/pl/…) o type="pl" con el ID de la lista.

Lista de reproducción Python basics en el reproductor de Kinescope: se pulsa Lesson 2 · Variables, se abre en el reproductor y una profesora empieza a hablar

Analítica de cada vídeo

Reproducciones, retención e interacción de cada vídeo insertado en tu documentación. Más información: analítica de vídeo.

Analítica de Kinescope: suben las cifras de Views, Unique viewers y Average percentage viewed, y la curva de retención se dibuja de izquierda a derecha

Añade gratis tu primer vídeo a Hugo

Sube un vídeo a Kinescope y pon el shortcode en una página Markdown. Sin tarjeta.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual del shortcode.

En layouts/shortcodes/kinescope.html, en la raíz del proyecto, o en themes/your-theme/layouts/shortcodes/kinescope.html. La plantilla está en la documentación de Kinescope.

Sí: pasa la URL de la lista (https://kinescope.io/pl/…) o type="pl" con el ID de la lista.

Sí, con width y height. Sin ellos, el reproductor se adapta al ancho del contenedor en 16:9, y ratio fija otra proporción.

Sí: seek fija el inicio en segundos y duration la duración del fragmento, por ejemplo seek="60" duration="30".

Pon vídeo en tu documentación de Hugo con una sola línea.

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