Kinescope para Moodle

Kinescope aloja los vídeos de tus cursos y los reproduce dentro de Moodle. Instala el plugin media_kinescope una vez. Después pega el enlace de un vídeo en la descripción de un curso, una tarea o una página, y Moodle muestra el reproductor de Kinescope.

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Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Añade un vídeo a un curso de Moodle

Un administrador instala el plugin una sola vez. Después, cualquier profesor añade un vídeo pegando su enlace.
Instálalo una vez

1. Descarga el ZIP de la página de media_kinescope en Moodle.org y descomprímelo en el servidor, en /path/to/moodle/media/player/kinescope.
2. Entra en Moodle como administrador y abre la administración del sitio: Moodle detecta el plugin nuevo y te propone terminar la instalación.
3. Ve a «Site administration» → «Plugins» → «Manage media players», activa Kinescope y guarda los cambios.
Añade un vídeo

1. En Kinescope, copia el enlace de un vídeo concreto, no de una carpeta ni de un proyecto: https://kinescope.io/VIDEOID.
2. Pégalo en el editor de texto de la descripción de un curso, una tarea, una página u otra actividad.
3. Guarda: Moodle sustituye el enlace por el reproductor de Kinescope.
Moodle, «Manage media players»: se activa el interruptor de Kinescope, se pulsa «Save changes» y aparece «Changes saved»
Catálogo de Kinescope, Cohort 12: se abre el menú del vídeo Lesson 4 · Functions, se pulsa «Copy link» y aparece «Link copied»
Instálalo una vez

1. Descarga el ZIP de la página de media_kinescope en Moodle.org y descomprímelo en el servidor, en /path/to/moodle/media/player/kinescope.
2. Entra en Moodle como administrador y abre la administración del sitio: Moodle detecta el plugin nuevo y te propone terminar la instalación.
3. Ve a «Site administration» → «Plugins» → «Manage media players», activa Kinescope y guarda los cambios.

Moodle, «Manage media players»: se activa el interruptor de Kinescope, se pulsa «Save changes» y aparece «Changes saved»
Añade un vídeo

1. En Kinescope, copia el enlace de un vídeo concreto, no de una carpeta ni de un proyecto: https://kinescope.io/VIDEOID.
2. Pégalo en el editor de texto de la descripción de un curso, una tarea, una página u otra actividad.
3. Guarda: Moodle sustituye el enlace por el reproductor de Kinescope.

Catálogo de Kinescope, Cohort 12: se abre el menú del vídeo Lesson 4 · Functions, se pulsa «Copy link» y aparece «Link copied»

Qué ganan tus vídeos en Moodle

El vídeo, dentro del curso

Tus alumnos ven la lección donde está el curso: en la descripción, la tarea o la página, sin salir de Moodle.

Página de un curso con el índice y la lección Lesson 3 · Lists: dentro, el reproductor de Kinescope con una profesora hablando y el tiempo avanzando

Solo se reproduce en tu Moodle

Activa la restricción por dominio en los ajustes del vídeo y añade la dirección de tu Moodle: si alguien copia el enlace o el código de inserción, en cualquier otro sitio verá el reproductor bloqueado. Más información: alojamiento de vídeos privados.

Ajustes de privacidad de un vídeo en Kinescope: política de inserción «Specific domains», «Add domain», se escribe moodle.school.edu en «Domains» y se añade

Lecciones protegidas

El DRM y las marcas de agua de tus ajustes de Kinescope también funcionan dentro de Moodle. El DRM está disponible en los planes de pago. Más información: alojamiento de vídeos con DRM.

Proyecto nuevo de Kinescope, Data Science — Cohort 12: el botón «Turn on encryption» parpadea

Pon gratis tu primera lección en Moodle

Sube un vídeo a Kinescope, pega el enlace en una página de Moodle y tus alumnos lo verán en el reproductor de Kinescope. Sin tarjeta.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual de configuración.

Sí, media_kinescope, en el directorio de plugins de Moodle. Añade Kinescope a los reproductores multimedia de Moodle: el enlace de un vídeo de Kinescope se convierte en el reproductor en descripciones de cursos, tareas, páginas y otras actividades.

Moodle 3.11, de 4.0 a 4.5, 5.0 y 5.1.

No. El plugin funciona con enlaces de vídeo del tipo https://kinescope.io/VIDEOID. Copia el enlace de un vídeo concreto, no de una carpeta ni de un proyecto.

En los ajustes del plugin, en Site administration → Plugins → Manage media players. El ancho y el alto en píxeles se aplican a todos los vídeos insertados en la plataforma.

Dale a tus cursos de Moodle un reproductor de vídeo a su altura.

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