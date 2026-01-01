Kinescope para Moodle
Kinescope aloja los vídeos de tus cursos y los reproduce dentro de Moodle. Instala el plugin media_kinescope una vez. Después pega el enlace de un vídeo en la descripción de un curso, una tarea o una página, y Moodle muestra el reproductor de Kinescope.
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Añade un vídeo a un curso de Moodle
1. Descarga el ZIP de la página de media_kinescope en Moodle.org y descomprímelo en el servidor, en /path/to/moodle/media/player/kinescope.
2. Entra en Moodle como administrador y abre la administración del sitio: Moodle detecta el plugin nuevo y te propone terminar la instalación.
3. Ve a «Site administration» → «Plugins» → «Manage media players», activa Kinescope y guarda los cambios.
1. En Kinescope, copia el enlace de un vídeo concreto, no de una carpeta ni de un proyecto: https://kinescope.io/VIDEOID.
2. Pégalo en el editor de texto de la descripción de un curso, una tarea, una página u otra actividad.
3. Guarda: Moodle sustituye el enlace por el reproductor de Kinescope.
Qué ganan tus vídeos en Moodle
El vídeo, dentro del curso
Tus alumnos ven la lección donde está el curso: en la descripción, la tarea o la página, sin salir de Moodle.
Solo se reproduce en tu Moodle
Activa la restricción por dominio en los ajustes del vídeo y añade la dirección de tu Moodle: si alguien copia el enlace o el código de inserción, en cualquier otro sitio verá el reproductor bloqueado. Más información: alojamiento de vídeos privados.
Lecciones protegidas
El DRM y las marcas de agua de tus ajustes de Kinescope también funcionan dentro de Moodle. El DRM está disponible en los planes de pago. Más información: alojamiento de vídeos con DRM.
Pon gratis tu primera lección en Moodle
Sube un vídeo a Kinescope, pega el enlace en una página de Moodle y tus alumnos lo verán en el reproductor de Kinescope. Sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual de configuración.
Dale a tus cursos de Moodle un reproductor de vídeo a su altura.
Empieza gratis y después desde 10 € al mes. Sin tarjeta.