Importa vídeos desde tu almacenamiento en la nube
Conecta una vez Google Drive, Dropbox o Yandex Disk y pasa los vídeos a Kinescope directamente desde la nube. Elige archivos o una carpeta entera: nada pasa por tu ordenador.
Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux
Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.
- 16 TBtrasladados desde Kaltura en unas dos semanasCon Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que KalturaDenis Korovkin, Responsable del equipo de LMS
- −75 %en la factura de alojamiento tras dejar Vimeo
- 5×menos coste de vídeo que en Vimeo
- 10.000 €+ahorrados al año frente al presupuesto de VimeoVimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad…Mathijs de Ruiter, Cofundador
- −60 %en la factura de alojamiento tras dejar MuxLa solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel…Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones
- 9 M+niños alcanzados por sus películas…invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida…Ysrael C. Diloy, Especialista en protección infantil
Pasa vídeos desde la nube
1. En el catálogo, haz clic en «New» → «Add cloud drive».
2. Elige Google Drive, Yandex Disk o Dropbox e inicia sesión.
1. Vuelve a hacer clic en «New» y elige la opción de subida con el nombre de tu servicio, por ejemplo «Google Drive upload».
2. Selecciona uno o varios archivos, o una carpeta entera con su contenido.
3. Haz clic en «Upload»: los archivos llegan a Kinescope directamente desde el almacenamiento en la nube.
Cómo pasar tus vídeos del almacenamiento en la nube a Kinescope
Qué te da la subida
Tres servicios en la nube
Google Drive, Dropbox y Yandex Disk. Los servicios disponibles pueden variar según tu región.
Archivos o carpetas enteras
Selecciona un archivo, varios o una carpeta entera con su contenido en una sola subida.
Privados en cuanto llegan
Los vídeos subidos son privados por defecto, con reglas por dominio, marcas de agua y DRM en los planes de pago. Más información: alojamiento de vídeos privados.
Pasa gratis tus vídeos de la nube
Crea una cuenta de Kinescope, conecta un servicio y elige qué subir. Sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
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