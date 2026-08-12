Importa vídeos desde tu almacenamiento en la nube

Conecta una vez Google Drive, Dropbox o Yandex Disk y pasa los vídeos a Kinescope directamente desde la nube. Elige archivos o una carpeta entera: nada pasa por tu ordenador.

Empieza gratis
Tutorial en vídeo

Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Pasa vídeos desde la nube

Conecta el servicio una vez. Después, subir desde él te lleva un par de clics.
Conecta el servicio una vez

1. En el catálogo, haz clic en «New» → «Add cloud drive».
2. Elige Google Drive, Yandex Disk o Dropbox e inicia sesión.
Sube desde él

1. Vuelve a hacer clic en «New» y elige la opción de subida con el nombre de tu servicio, por ejemplo «Google Drive upload».
2. Selecciona uno o varios archivos, o una carpeta entera con su contenido.
3. Haz clic en «Upload»: los archivos llegan a Kinescope directamente desde el almacenamiento en la nube.
Catálogo de Kinescope: «New», «Add cloud drive», se abre la ventana y Google Drive queda conectado a la cuenta
Catálogo de Kinescope: en el menú «New» se pulsa «Google Drive upload» y tres archivos del servicio se suben en la cola
Conecta el servicio una vez

1. En el catálogo, haz clic en «New» → «Add cloud drive».
2. Elige Google Drive, Yandex Disk o Dropbox e inicia sesión.

Catálogo de Kinescope: «New», «Add cloud drive», se abre la ventana y Google Drive queda conectado a la cuenta
Sube desde él

1. Vuelve a hacer clic en «New» y elige la opción de subida con el nombre de tu servicio, por ejemplo «Google Drive upload».
2. Selecciona uno o varios archivos, o una carpeta entera con su contenido.
3. Haz clic en «Upload»: los archivos llegan a Kinescope directamente desde el almacenamiento en la nube.

Catálogo de Kinescope: en el menú «New» se pulsa «Google Drive upload» y tres archivos del servicio se suben en la cola

Cómo pasar tus vídeos del almacenamiento en la nube a Kinescope

Qué te da la subida

Tres servicios en la nube

Google Drive, Dropbox y Yandex Disk. Los servicios disponibles pueden variar según tu región.

Menú de subida de Kinescope: se iluminan por turnos «Dropbox upload», «Yandex Disk upload» y «Google Drive upload»

Archivos o carpetas enteras

Selecciona un archivo, varios o una carpeta entera con su contenido en una sola subida.

Ventana «Google Drive upload» en Kinescope: se marcan la carpeta Week 3 — recordings y un archivo, 9 seleccionados, se pulsa «Upload» y la cola muestra 9 archivos

Privados en cuanto llegan

Los vídeos subidos son privados por defecto, con reglas por dominio, marcas de agua y DRM en los planes de pago. Más información: alojamiento de vídeos privados.

Catálogo de Kinescope: Lesson 5 · Loops llega desde Google Drive y su ajuste de privacidad «Who can watch?» ya está en «Private link»

Pasa gratis tus vídeos de la nube

Crea una cuenta de Kinescope, conecta un servicio y elige qué subir. Sin tarjeta.

Empieza gratis
Tutorial en vídeo

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro tutorial en vídeo.

Google Drive, Yandex Disk y Dropbox. Los servicios disponibles pueden variar según tu región.

No. Llegan a Kinescope directamente desde el almacenamiento en la nube.

Sí. Selecciona uno o varios archivos, o una carpeta entera con su contenido.

En la misma ventana de subida. Puedes conectar otro servicio cuando quieras.

Deja de descargar vídeos solo para volver a subirlos.

Empieza gratis y después desde 10 € al mes. Sin tarjeta.

Empieza gratis
Todas las integraciones
¡Gracias! Hemos recibido tus datos.
Algo ha fallado y el formulario no se ha enviado.