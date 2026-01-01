Kinescope para Open edX

Kinescope XBlock inserta vídeo protegido de Kinescope directamente en los cursos de Open edX. Instálalo una vez en tu servidor. Después añádelo a cualquier unidad en Studio y pega el enlace del vídeo.

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Kinescope XBlock en GitHub

Se fueron de Vimeo, Kaltura y Mux

Cada cifra es lo que ahorraron frente a la plataforma que dejaron.

Todos los casos de clientes

Añade un vídeo a un curso de Open edX

El administrador de la plataforma instala el XBlock una vez. Después, los autores del curso lo añaden como cualquier otro componente de Studio.
Instálalo en tu servidor

1. Clona el repositorio del XBlock e instálalo con pip.
2. Actívalo en lms.env.json, dentro de XBLOCK_SETTINGS.
3. Reinicia el servidor: Kinescope XBlock aparece en Studio.
Añade un vídeo en Studio

1. Abre el curso en Studio y crea una sección, una subsección y una unidad.
2. En el editor de la unidad, elige «Advanced» y añade Kinescope XBlock.
3. Haz clic en «Edit», pega el enlace del vídeo de Kinescope y guarda.
4. Compruébalo con «View Live» y después haz clic en «Publish».
Open edX Studio, «Add New Component»: se pulsa «Advanced» y Kinescope XBlock aparece en la lista
Catálogo de Kinescope, Cohort 12: se abre el menú del vídeo Lesson 4 · Functions, se pulsa «Copy link» y aparece «Link copied»
Instálalo en tu servidor

1. Clona el repositorio del XBlock e instálalo con pip.
2. Actívalo en lms.env.json, dentro de XBLOCK_SETTINGS.
3. Reinicia el servidor: Kinescope XBlock aparece en Studio.

Open edX Studio, «Add New Component»: se pulsa «Advanced» y Kinescope XBlock aparece en la lista
Añade un vídeo en Studio

1. Abre el curso en Studio y crea una sección, una subsección y una unidad.
2. En el editor de la unidad, elige «Advanced» y añade Kinescope XBlock.
3. Haz clic en «Edit», pega el enlace del vídeo de Kinescope y guarda.
4. Compruébalo con «View Live» y después haz clic en «Publish».

Catálogo de Kinescope, Cohort 12: se abre el menú del vídeo Lesson 4 · Functions, se pulsa «Copy link» y aparece «Link copied»

Qué ganan tus vídeos en Open edX

El vídeo, dentro de la unidad

Tus alumnos ven el vídeo protegido en la propia unidad del curso, sin enlaces externos.

Una unidad de Open edX, Unit 3 · Lists, con los pasos de la unidad arriba: dentro, el reproductor de Kinescope con una profesora hablando y el tiempo avanzando

La protección viaja con el vídeo

Los ajustes de privacidad y protección que configuras en Kinescope se aplican dentro del curso. El DRM está disponible en los planes de pago. Más información: alojamiento de vídeos con DRM.

Proyecto nuevo de Kinescope, Data Science — Cohort 12: el botón «Turn on encryption» parpadea

Solo se reproduce en tu plataforma

La restricción por dominio vincula el vídeo a tu dominio de Open edX: si alguien copia el enlace o el código de inserción, en otro sitio verá el reproductor bloqueado. Más información: alojamiento de vídeos privados.

Ajustes de privacidad de un vídeo en Kinescope: política de inserción «Specific domains», «Add domain», se escribe openedx.school.edu en «Domains» y se añade

Añade gratis tu primer vídeo a Open edX

Sube un vídeo a Kinescope, añade Kinescope XBlock a una unidad y pega el enlace. Sin tarjeta.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro manual de configuración.

Clona open-craft/xblock-kinescope, ejecuta pip install -e ., activa kinescope en XBLOCK_SETTINGS dentro de lms.env.json y reinicia el servidor. Con Tutor, ejecuta tutor local stop y después tutor local start -d.

En Studio, en el editor de la unidad, entre los componentes avanzados (Advanced).

El enlace del vídeo de Kinescope. Pégalo en el editor del XBlock, guarda, compruébalo con View Live y publica.

Sí. El vídeo conserva los ajustes de privacidad y protección de Kinescope, incluido el DRM en los planes de pago.

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